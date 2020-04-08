Volatility Fusion Analyst

Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia

Breve descripción:
Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores. Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendencias, retrocesos y puntos clave de la estructura del mercado. Consiga claridad y confianza en sus decisiones de trading.

Descripción completa:

Desbloquee la sinergia entre la volatilidad y la estructura del mercado

Las tradicionales Bandas de Bollinger® identifican periodos de alta y baja volatilidad. Los niveles de Fibonacci revelan soportes y resistencias naturales. El indicador ZigZag corta a través del ruido del mercado para mostrar la verdadera tendencia. Bollinger Fibo Pro es el primer indicador que combina inteligentemente estos tres análisis críticos en un asistente de trading sin fisuras ni repintados.

Cómo funciona:

  • Bandas de Fibonacci de Bollinger: Las bandas centrales se trazan no sólo en desviaciones estándar, sino en niveles clave de extensión de Fibonacci (38,2%, 61,8%, 138,2%, 161,8%, 261,8%). Esto crea zonas dinámicas de soporte y resistencia que están matemáticamente alineadas con los ritmos del mercado. Las operaciones se pueden tomar cuando el precio se acerca a estas zonas.

  • Confirmaciones ZigZag Avanzadas: El algoritmo integrado filtra el ruido del mercado e identifica rigurosamente los máximos y mínimos significativos. Esto le ayuda a definir la estructura general de la tendencia y a detectar posibles divergencias.

  • Señales de Entrada Precisas: El indicador traza claras flechas de Compracuando el precio toca la banda inferior de Bollinger-Fibo (potencial rebote de soporte) y flechas de Ventacuando el precio toca la banda superior (potencial rechazo de resistencia), pero sólo una vez que la vela se ha cerrado, eliminando falsas señales y repintados.

¿Para quién es?

  • Swing Traders: Perfecto para identificar el inicio de un nuevo swing en el contexto de bandas de volatilidad más amplias.

  • Operadores de acción del precio: Utilice las bandas de Fibonacci como zonas dinámicas para pin bars, patrones envolventes y otras configuraciones PA.

  • Operadores de divisas y criptomonedas: Excelente rendimiento en todos los mercados líquidos (divisas, criptomonedas, índices, materias primas).

  • Analistas: Utilice la herramienta para identificar rápidamente la estructura clave del mercado y las condiciones de volatilidad en múltiples marcos temporales.


    • Sin garantía de beneficios:El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Operar con divisas, criptomonedas y CFD conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que sufra una pérdida igual o superior a la totalidad de su inversión. Por lo tanto, no debe invertir ni arriesgar dinero que no pueda permitirse perder.

    • Su responsabilidad: El usuario es el único responsable de las decisiones de inversión que tome. El usuario asume toda responsabilidad y riesgo por el uso de este indicador. Le recomendamos encarecidamente que consulte con un asesor financiero cualificado antes de realizar cualquier operación.

    • Limitaciones del indicador: Aunque está diseñado para no repintar, ningún indicador puede predecir el mercado con una exactitud del 100%. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, provocando pérdidas.

    • Licencia de usuario final: Este software se vende con una licencia de usuario único. La redistribución, reventa o descompilación están estrictamente prohibidas.

