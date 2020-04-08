Trend Analysis Dashboard
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer.
Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporciona un resumen visual del sentimiento general del mercado, ayudándole a identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad basadas en la confluencia.
Cómo funciona
El indicador funciona según un principio sencillo pero potente: laconfluencia. Analiza las señales de cuatro indicadores diferentes en hasta nueve marcos temporales para determinar la fuerza y la dirección de la tendencia.
-
Recopilación de datos: Para cada marco temporal habilitado (por ejemplo, M5, H1, D1), el indicador recopila datos en tiempo real de:
-
Oscilador Estocástico: Compara las líneas principal y de señal.
-
RSI Dual: Compara dos líneas RSI con periodos diferentes (por defecto 14 y 15).
-
CCI Dual (Entrada y Tendencia): Utiliza dos indicadores CCI con diferentes periodos y sensibilidades para medir tanto los puntos de entrada inmediatos como la fuerza de la tendencia subyacente.
-
-
Generación de señales: Para cada indicador en cada marco temporal, genera una señal:
-
Señal de compra (Verde): Cuando la configuración del indicador sugiere un impulso alcista.
-
Señal de venta (Rojo): Cuando la configuración sugiere un impulso bajista.
-
Neutral/Espera (Amarillo): Cuando las señales son contradictorias o indeterminadas.
-
-
Cálculo de la confluencia: El indicador asigna una puntuación ( +1 para Compra, -1 para Venta) a cada uno de los cuatro indicadores. Una confluencia alcista perfecta en un mismo marco temporal puntúa +4 , mientras que una confluencia bajista perfecta puntúa -4 .
-
Panel Visual: Toda esta información se muestra en un panel limpio, estilo torre, en su gráfico principal:
-
Cada fila representa un marco temporal diferente.
-
Cada columna muestra la señal de uno de los cuatro indicadores.
-
El resumen de la tendencia general, las barras de poder comprador/vendedor y la información del precio actual se calculan y se muestran en la parte inferior.
-
Características principales
-
Análisis Multi-Tiempo:Supervise simultáneamente las tendencias desde gráficos de 1 minuto (M1) a gráficos mensuales (MN1). Active o desactive cualquier marco temporal según su estilo de negociación.
-
Confluencia de múltiples indicadores: Combina las señalesdel estocástico, el RSI y dos indicadores CCIpara filtrar el ruido e identificar señales de alta calidad.
-
Interfaz visual intuitiva: Un cuadro de mandos compacto y no intrusivo que se muestra directamente en la ventana del gráfico. Incluye un sistema de códigos de colores (verde para comprar, rojo para vender, amarillo para neutral) para una comprensión instantánea.
-
Resumen completo del mercado:
-
Texto de resumen de tendencia: Indica claramente si la tendencia general es alcista, bajista o neutral, e identifica el marco temporal con la señal más fuerte.
-
Barras de poder comprador/vendedor:Barras visuales porcentuales que muestran el equilibrio entre la presión compradora y vendedora en todos los plazos analizados.
-
Visualización de precios en tiempo real: Muestra los precios actuales de apertura, cierre, máximo y mínimo del símbolo activo.
-
-
Sistema de alertas flexible: Reciba notificaciones a través denotificaciones Push ( en su aplicación móvil MetaTrader 5),correo electrónico o alertas emergentes nativas cuando se produzca una confluencia perfecta (los 4 indicadores coinciden) en cualquier marco temporal.
-
Altamente Personalizable:
-
Ajuste todos los parámetros del indicador (periodos, ralentización).
-
Elija en qué vela (actual o anterior) basar los cálculos.
-
Personalización completa del color para cada elemento del panel.
-
Activar/desactivar todo el panel con un botón de cierre.
-