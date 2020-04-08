Trend Analysis Dashboard

El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer.

Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporciona un resumen visual del sentimiento general del mercado, ayudándole a identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad basadas en la confluencia.

Cómo funciona

El indicador funciona según un principio sencillo pero potente: laconfluencia. Analiza las señales de cuatro indicadores diferentes en hasta nueve marcos temporales para determinar la fuerza y la dirección de la tendencia.

  1. Recopilación de datos: Para cada marco temporal habilitado (por ejemplo, M5, H1, D1), el indicador recopila datos en tiempo real de:

    • Oscilador Estocástico: Compara las líneas principal y de señal.

    • RSI Dual: Compara dos líneas RSI con periodos diferentes (por defecto 14 y 15).

    • CCI Dual (Entrada y Tendencia): Utiliza dos indicadores CCI con diferentes periodos y sensibilidades para medir tanto los puntos de entrada inmediatos como la fuerza de la tendencia subyacente.

  2. Generación de señales: Para cada indicador en cada marco temporal, genera una señal:

    • Señal de compra (Verde): Cuando la configuración del indicador sugiere un impulso alcista.

    • Señal de venta (Rojo): Cuando la configuración sugiere un impulso bajista.

    • Neutral/Espera (Amarillo): Cuando las señales son contradictorias o indeterminadas.

  3. Cálculo de la confluencia: El indicador asigna una puntuación ( +1 para Compra, -1 para Venta) a cada uno de los cuatro indicadores. Una confluencia alcista perfecta en un mismo marco temporal puntúa +4 , mientras que una confluencia bajista perfecta puntúa -4 .

  4. Panel Visual: Toda esta información se muestra en un panel limpio, estilo torre, en su gráfico principal:

    • Cada fila representa un marco temporal diferente.

    • Cada columna muestra la señal de uno de los cuatro indicadores.

    • El resumen de la tendencia general, las barras de poder comprador/vendedor y la información del precio actual se calculan y se muestran en la parte inferior.

Características principales

  • Análisis Multi-Tiempo:Supervise simultáneamente las tendencias desde gráficos de 1 minuto (M1) a gráficos mensuales (MN1). Active o desactive cualquier marco temporal según su estilo de negociación.

  • Confluencia de múltiples indicadores: Combina las señalesdel estocástico, el RSI y dos indicadores CCIpara filtrar el ruido e identificar señales de alta calidad.

  • Interfaz visual intuitiva: Un cuadro de mandos compacto y no intrusivo que se muestra directamente en la ventana del gráfico. Incluye un sistema de códigos de colores (verde para comprar, rojo para vender, amarillo para neutral) para una comprensión instantánea.

  • Resumen completo del mercado:

    • Texto de resumen de tendencia: Indica claramente si la tendencia general es alcista, bajista o neutral, e identifica el marco temporal con la señal más fuerte.

    • Barras de poder comprador/vendedor:Barras visuales porcentuales que muestran el equilibrio entre la presión compradora y vendedora en todos los plazos analizados.

    • Visualización de precios en tiempo real: Muestra los precios actuales de apertura, cierre, máximo y mínimo del símbolo activo.

  • Sistema de alertas flexible: Reciba notificaciones a través denotificaciones Push ( en su aplicación móvil MetaTrader 5),correo electrónico o alertas emergentes nativas cuando se produzca una confluencia perfecta (los 4 indicadores coinciden) en cualquier marco temporal.

  • Altamente Personalizable:

    • Ajuste todos los parámetros del indicador (periodos, ralentización).

    • Elija en qué vela (actual o anterior) basar los cálculos.

    • Personalización completa del color para cada elemento del panel.

    • Activar/desactivar todo el panel con un botón de cierre.


