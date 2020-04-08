Trend Analysis Dashboard

El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer.

Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporciona un resumen visual del sentimiento general del mercado, ayudándole a identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad basadas en la confluencia.

Cómo funciona

El indicador funciona según un principio sencillo pero potente: laconfluencia. Analiza las señales de cuatro indicadores diferentes en hasta nueve marcos temporales para determinar la fuerza y la dirección de la tendencia.

Recopilación de datos: Para cada marco temporal habilitado (por ejemplo, M5, H1, D1), el indicador recopila datos en tiempo real de: Oscilador Estocástico: Compara las líneas principal y de señal.

RSI Dual: Compara dos líneas RSI con periodos diferentes (por defecto 14 y 15).

CCI Dual (Entrada y Tendencia): Utiliza dos indicadores CCI con diferentes periodos y sensibilidades para medir tanto los puntos de entrada inmediatos como la fuerza de la tendencia subyacente. Generación de señales: Para cada indicador en cada marco temporal, genera una señal: Señal de compra (Verde): Cuando la configuración del indicador sugiere un impulso alcista.

Señal de venta (Rojo): Cuando la configuración sugiere un impulso bajista.

Neutral/Espera (Amarillo): Cuando las señales son contradictorias o indeterminadas. Cálculo de la confluencia: El indicador asigna una puntuación ( +1 para Compra, -1 para Venta) a cada uno de los cuatro indicadores. Una confluencia alcista perfecta en un mismo marco temporal puntúa +4 , mientras que una confluencia bajista perfecta puntúa -4 . Panel Visual: Toda esta información se muestra en un panel limpio, estilo torre, en su gráfico principal: Cada fila representa un marco temporal diferente.

Cada columna muestra la señal de uno de los cuatro indicadores.

El resumen de la tendencia general, las barras de poder comprador/vendedor y la información del precio actual se calculan y se muestran en la parte inferior.

Características principales