Pin Bar Color

Desarrollado por smart2trader.com

Elindicador Pin Bar Color detecta y pinta automáticamente patrones de pin bar en el gráfico con colores personalizables, ofreciendo una configuración flexible para identificar oportunidades de trading.

Además, con nuestro indicador Pin Bar, puede supervisar las formaciones de patrones Pin Bar en tiempo real, y siempre se le notificará en los últimos 30 segundos antes del cierre de la vela.


Acerca del patrón Pin Bar

El patrón Pin Bar es muy utilizado en el análisis técnico porque representa el rechazo del precio en niveles de mercado relevantes.

Su estructura destaca los momentos en los que el mercado prueba una región y no continúa, y puede señalar posibles puntos de continuación o inversión, dependiendo del contexto.

Cuando se identifica correctamente, la Pin Bar ayuda al operador a visualizar el comportamiento institucional del precio, ofreciendo una lectura más clara de la acción del mercado y ayudándole a tomar decisiones con mayor confianza.


Indicador Pin Bar: Buffers

  • [0]: Tipo de Pin Bar (1 = Pin Bar alcista, -1 = Pin Bar bajista)
