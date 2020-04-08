Gran toro scalper

Descripción breve

Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis.





Características principales:

Detección automática de pivotes Detecta al instante los máximos y mínimos significativos de las oscilaciones.

Líneas angulares dinámicas Visualiza la caída del impulso de los pivotes, ofreciendo una perspectiva única de la fuerza de la tendencia.

Confirmación de estructura clara Dibuja líneas horizontales numeradas y coloreadas en el momento en que se confirma una nueva estructura de mercado.

Niveles de desviación Traza tres niveles de desviación (+1, +2, +3) a partir de las estructuras confirmadas, proporcionando posibles objetivos de beneficios y zonas clave de soporte/resistencia.

Personalización total Personalice fácilmente el color, el estilo y la visibilidad de todas las líneas y etiquetas para adaptarlas a su plantilla de gráfico.

Tema de gráfico integrado Incluye un tema integrado para crear un entorno de negociación limpio y profesional con un solo clic.





Perfecto para swing traders y day traders que confían en la acción pura del precio. Deje de dibujar manualmente las líneas de tendencia y deje que el indicador haga el trabajo por usted.





Cómo utilizarlo para señales de compra y venta (Guía sencilla )





Este indicador simplifica el análisis de la estructura del mercado. No necesita ser un experto para leer las señales. Sólo tienes que seguir los colores y la flecha.





🟢 Señales Potenciales de Compra (Alcistas)





Busque estas tres cosas que sucedan en orden:





1. Una flecha de pivote verde aparece en el gráfico. Esto marca un potencial máximo significativo.

2. Una línea verde punteada comienza a inclinarse hacia abajo desde ese punto.

3. El precio cruza y cierra por encima de esa línea verde en ángulo.





Acción Cuando el precio cruza por encima de la línea, el indicador dibujará una línea de estructura horizontal verde sólida Esto confirma una "ruptura de estructura" y sugiere un impulso alcista. Considera buscar oportunidades de compra.





🔴 Señales potenciales de venta (bajistas)





Busque estas tres cosas que sucedan en orden:





1. Aparece una **flecha roja de pivote en el gráfico. Esto marca un posible mínimo significativo.

2. Una **línea roja punteada comienza a formar un ángulo ascendente desde ese punto.

3. El precio cruza y cierra por debajo de la línea roja.





Acción Cuando el precio cruza por debajo de la línea, el indicador dibujará una sólida línea horizontal roja de estructura Esto confirma un cambio bajista en el impulso. Considere buscar oportunidades de venta.





Uso de los niveles de desviación





Las *líneas de desviación blancas (+1, +2, +3) que aparecen tras la confirmación de una estructura pueden utilizarse como posibles objetivos de beneficios o zonas en las que el precio podría encontrar soporte o resistencia.









⚠️ Aviso importante:Este indicador es una herramienta de análisis, no un sistema de trading independiente. Utilícelo siempre junto con otras formas de análisis (como zonas de soporte/resistencia, otros indicadores o patrones de acción del precio) y una gestión adecuada del riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.



