Trade Like Pro

Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG

  • El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT).
  • Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias, suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liquidez. Muchos operadores profesionales consideran estos niveles como zonas de alta probabilidad para posibles retrocesos, retrocesos o continuaciones.
  • Este indicador facilita el proceso escaneando los gráficos automáticamente, marcando FVG alcistas y bajistas, y añadiendo flechas y etiquetas de texto para una rápida interpretación de las operaciones.

Características principales

Detección automática - Encuentra FVGs alcistas y bajistas sin dibujo manual.
Zonas personalizables - Colores ajustables para cajas alcistas y bajistas.
✅ S eñales visuales - Flechas y etiquetas de COMPRA/VENTA trazadas directamente en el gráfico.
Control Lookback - Limitar el número de barras históricas se escanean.
Ligero y rápido - Optimizado para un uso mínimo de la CPU, incluso en múltiples gráficos.
Backtesting Friendly - Perfecto para el estudio de la reacción del precio a FVGs históricos.

Cómo funciona

  • FVGalcista: Se detecta cuando existe un gap entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3, siendo la vela 2 alcista.

  • FVG bajista: Se detecta cuando existe un hueco entre el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3, siendo la vela 2 bajista.

  • El indicador resalta estas zonas con rectángulos de colores y añade flechas direccionales y etiquetas (COMPRA/VENTA) para facilitar su identificación.

🔹 Parámetros de entrada

  • 📌 Lookback Bars - Número de velas a escanear en busca de FVGs.

  • 🎨 Bullish / Bearish Box Colors - Colores de resaltado de zona personalizados.

  • 🎯 Configuración de Flechas - Personalización del tamaño y color de las flechas alcistas/bajistas.

  • 📝 Ajustes de etiquetas de texto - Tamaño de fuente, color y opción para activar/desactivar etiquetas de texto.

🔹 Casos de uso

  • Identificar zonas de entrada institucionales en el trading de Smart Money Concepts (SMC).

  • Confirmar configuraciones con barridos de liquidez, BOS/CHOCH, o bloques de órdenes.

  • Estudie cómo reacciona el precio a las ineficiencias para el desarrollo de estrategias.

  • Combine con su sistema de negociación para entradas y salidas de precisión.

⚠️ Descargo de responsabilidad

  • Este indicador es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de negociación en sí mismo.

  • No genera señales de compra/venta con rentabilidad garantizada.

  • El rendimiento pasado de los GVF no garantiza resultados futuros.

  • Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y combínelo con su propia estrategia.

  • El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras derivadas del uso de esta herramienta.

🔹 ¿Por qué elegir esta herramienta?

Este indicador FVG fue construido para los comerciantes que quieren claridad, precisión y herramientas de gráficos de nivel profesional. En lugar de dibujar manualmente las zonas de desequilibrio, deje que esta herramienta haga el trabajo duro - lo que le permite centrarse en la ejecución y la toma de decisiones.

📊 Perfecto para:

  • Smart Money / Traders TIC

  • Traders de acción del precio

  • Forex, Índices, Metales, Crypto

Actualiza tus gráficos con el Indicador FVG y observa los desequilibrios del mercado como los profesionales.


