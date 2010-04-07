Smart trend pro
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.15
Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva
Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control
Características principales:
🔹 Detección avanzada de tendencias
- Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia
- Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas)
- Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading
Panel GUI interactivo
- Visualización de la fuerza del mercado en tiempo real (Toros vs Osos)
- Visualización de la señal actual (Compra/Venta/Neutral)
- Medidor de la fuerza de la tendencia con valores porcentuales
- Efectos 3D profesionales y animaciones suaves
🔹 Mejoras visuales
- Relleno dinámico de nubes entre la línea de tendencia y los extremos del precio
- Combinación de colores personalizada con fondo Alice Blue
- Colores de velas mejorados (Deep Sky Blue para alcistas, Deep Pink para bajistas)
- Indicadores de flecha modernos (códigos 217/218)
Funciones de control total
- Minimizar/restaurar la funcionalidad del panel
- Activar/desactivar indicador
- Activar/desactivar la visualización de nubes
- Todos los controles integrados en el panel
🔹 O pciones de personalización
- Posición, tamaño y colores del panel ajustables
- Velocidad de animación configurable
- Colores del gráfico personalizables
- Parámetros de entrada flexibles
Perfecto para los operadores que buscan una herramienta profesional de análisis de tendencias con una visualización completa del mercado de un vistazo. El indicador proporciona señales claras de entrada/salida, mientras que el panel GUI ofrece un análisis detallado de la fortaleza del mercado para una toma de decisiones informada.