Deriv boom crash spike killer

2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado

🚀 ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado!

El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vistazo.

Características principales:

🔥 S istema de doble señal

Detección de zonas de oferta y demanda para entradas estratégicas

La integración de la nube Ichimoku asegura que las señales se alinean con la tendencia del mercado

📊 Cuadro de mando de cristal (efecto 3D)

Visualización en tiempo real de las zonas de oferta y demanda

Medidores de fuerza alcista y bajista

Seguimiento de la volatilidad y el spread

Seguimiento del precio actual con alertas codificadas por colores

Controles interactivos (función minimizar/cerrar)

⚡ Filtrado inteligente

Señales de compra sólo en nubes alcistas (verde)

Señales de venta sólo en nubes bajistas (rojo)

Evita las operaciones contra tendencia para una mayor precisión

🔔 Alertas completas

Notificaciones por correo electrónico, sonido y push

Configuración de alertas personalizable

Alertas de entrada en zonas de oferta y demanda

Perfecto para:

Scalpers y day traders

Especialistas en marcos temporales M1-M5

Operadores que utilizan índices Boom & Crash

Aquellos que combinan el análisis técnico con la acción del precio

¿Por qué elegir 2025 Spike Killer? ✅ Sin restricciones de licencia - funciona en cualquier cuenta ✅ Interfaz fácil de usar con un diseño profesional ✅ Métricas de mercado en tiempo real para tomar decisiones informadas ✅ Versátil para varios estilos de trading ✅ Actualizaciones periódicas y soporte dedicado

¡Deja de adivinar y empieza a operar con confianza! El 2025 Spike Killer Dashboard le da la ventaja que necesita para navegar por los mercados con éxito.

Nota: Optimizado para marcos temporales M1-M5. Mejores resultados en índices Boom/Crash y los principales pares de divisas.



