Spike Box Mitigation
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
📌 boom Zona de mitigación de picos Pro 📌
Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión.
Este indicador:
✅ Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike).
✅ Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón
✅ Marca el precio de entrada a partir de la vela central
✅ Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfectas
✅ Borra y redibuja automáticamente la línea una vez que el precio la toca (mitigación)
✅ Mantiene sus gráficos limpios - sin repintado, sin lag.
Casos de uso:
🔹 Identifica entradas de retorno a la zona de Smart Money.
🔹 Operar en configuraciones de continuación de picos
🔹 Combinar con la acción del precio o filtros EMA
🔹 Perfecto para scalpers y traders basados en zonas
📈 Gráfico recomendado:
- Símbolo: Bom 500 Index
- Marco temporal: M1 o M5
🎯 Estrategia de entrada:
- Esperar a que se alcance de nuevo la línea de mitigación (vela media abierta).
- Entrar en la mitigación para la venta de francotirador
- Utiliza tu propio SL/TP o espera a la señal contraria
🎨 Personalizable:
- El color de la caja, el color de la línea, el ancho y el estilo son ajustables
🔥 Sin repintado
Funciona en el Probador de Estrategias
🔥 Cero lag
🛠️ Licencia:
- 1 activación (MQL5 Market Standard)
- No requiere DLL, ni librerías externas
Compre una vez, use para siempre - ¡conviértase en un trader de boom más inteligente hoy mismo!