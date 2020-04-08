Spike Box Mitigation

📌 boom Zona de mitigación de picos Pro 📌





Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión.





Este indicador:

✅ Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike).

✅ Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón

✅ Marca el precio de entrada a partir de la vela central

✅ Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfectas

✅ Borra y redibuja automáticamente la línea una vez que el precio la toca (mitigación)

✅ Mantiene sus gráficos limpios - sin repintado, sin lag.





Casos de uso:

🔹 Identifica entradas de retorno a la zona de Smart Money.

🔹 Operar en configuraciones de continuación de picos

🔹 Combinar con la acción del precio o filtros EMA

🔹 Perfecto para scalpers y traders basados en zonas





📈 Gráfico recomendado:

- Símbolo: Bom 500 Index

- Marco temporal: M1 o M5





🎯 Estrategia de entrada:

- Esperar a que se alcance de nuevo la línea de mitigación (vela media abierta).

- Entrar en la mitigación para la venta de francotirador

- Utiliza tu propio SL/TP o espera a la señal contraria





🎨 Personalizable:

- El color de la caja, el color de la línea, el ancho y el estilo son ajustables





🔥 Sin repintado

Funciona en el Probador de Estrategias

🔥 Cero lag





🛠️ Licencia:

- 1 activación (MQL5 Market Standard)

- No requiere DLL, ni librerías externas





Compre una vez, use para siempre - ¡conviértase en un trader de boom más inteligente hoy mismo!



