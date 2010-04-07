Buy Sell Range

El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas.

Características principales

Filtrado de rango dinámico: Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se ajustan a la volatilidad del mercado Identificación de tendencias: Visualiza claramente la dirección de la tendencia actual con líneas de filtro codificadas por colores. Generación de señales: Proporciona señales precisas de compra y venta con flechas etiquetadas Personalización visual: Ofrece una apariencia similar a TradingView con colores de gráficos personalizables Reducción del ruido: Filtra las fluctuaciones menores del precio para centrarse en los movimientos significativos

Cómo funciona

El indicador calcula un rango suavizado basado en la volatilidad de los precios y crea bandas superior e inferior alrededor de una línea de filtro central. Cuando el precio supera la banda superior en una tendencia alcista, se genera una señal de compra. Por el contrario, cuando el precio rompe por debajo de la banda inferior en una tendencia bajista, se genera una señal de venta.

Aplicaciones de negociación

Seguimiento de tendencias : Identifica el inicio y la continuación de tendencias.

: Identifica el inicio y la continuación de tendencias. Señales de entrada : Proporciona puntos de entrada claros con un desfase mínimo

: Proporciona puntos de entrada claros con un desfase mínimo Señales de salida : Ayuda a determinar cuándo puede invertirse una tendencia.

: Ayuda a determinar cuándo puede invertirse una tendencia. Filtrado de ruido: Elimina las señales falsas causadas por la volatilidad del mercado

Ajustes