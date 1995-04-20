Liquidity Strength pro

Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ

Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación deBuy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL).

A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyectacanales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación" utilizada por los operadores institucionales:una vez que se toma liquidez (el precio toca el nivel), el nivel se elimina automáticamente del gráfico.

Esto mantiene su espacio de trabajo limpio, centrado y libre de niveles "muertos", lo que le permite centrarse exclusivamente enlas reservas de liquidez sin explotar que probablemente actúen como imanes para la futura acción del precio.

Características principales

1. Detección automática de pivotes (BSL y SSL)

  • Buy Side Liquidity (BSL):Marca automáticamente los Swing Highs significativos donde descansan las órdenes stop-loss y breakout.

  • Liquidez del lado de la venta (SSL):marca automáticamente los Swing Lows significativos.

  • Pivot Strength:Sensibilidad totalmente personalizable. Usted decide si quiere ver la liquidez de scalping menor (fuerza más baja) o los puntos swing estructurales más importantes (fuerza más alta).

2. Sólo liquidez "no aprovechada" (limpieza automática)

  • El indicador monitoriza el precio en tiempo real.

  • Lógica de Mitigación: Tan pronto como el precio opera a través de un Máximo o un Mínimo, ese Canal de Liquidez se considera "barrido" y se borra instantáneamente del gráfico.

  • Resultado: Nunca operará en niveles antiguos e inválidos. Si ve una línea en el gráfico, significa que la liquidez sigue ahí.

3. Canales expansivos basados en la volatilidad

  • En lugar de una simple línea plana, el indicador dibuja un "cono" o canal en expansión.

  • La lógica: Cuanto más tiempo permanezca intacto un máximo o un mínimo, más "presión" se acumula tras él. El canal en expansión (calculado mediante ATR) ayuda a visualizar la creciente importancia de ese nivel a lo largo del tiempo.

4. Visuales totalmente personalizables

  • Colores: Distintos colores para BSL (Bulls/Highs) y SSL (Bears/Lows).

  • Estilos: Elija entre líneas sólidas, discontinuas o punteadas.

  • Alternar: Opción para ocultar el canal de expansión y mostrar sólo los niveles de precios horizontales si prefiere un aspecto minimalista.


