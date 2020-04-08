Strong Bull Spike Killer

Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones.

Centrado en el beneficio

Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C. Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de símbolos oculta automáticamente las señales contradictorias (no se compran en Crash, no se venden en Boom), lo que garantiza que opere con claridad y confianza.