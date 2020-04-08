Liquidity Heatmap Basic

Visualice la liquidez oculta y los Stop Runs

El mapa de calor de la liquidez es una sofisticada herramienta de negociación institucional diseñada para revelar dónde se encuentran atrapados los operadores con apalancamiento excesivo. Al calcular los niveles de liquidación estimados en función de los picos de volumen y el apalancamiento, este indicador dibuja un "mapa de calor" dinámico de las zonas de soporte y resistencia que el análisis técnico tradicional pasa por alto.

A menudo, el precio se ve atraído por estas zonas de liquidez como un imán. Cuando el precio alcanza estas líneas, las posiciones se ven obligadas a cerrarse, lo que a menudo provoca retrocesos o impulsa fuertes rupturas.

Características principales

  • Líneas de liquidación dinámicas:traza automáticamente los niveles estimados de stop-loss/liquidación de los operadores largos y cortos.

  • Mapa de calor ponderado por volumen: Utiliza un sistema inteligente de gradiente de color. Cuanto más brillante es la línea (blanco/pico), mayor es el volumen en ese nivel, lo que indica una zona de mayor liquidez.

  • Lógica de extensión inteligente: Las líneas se extienden automáticamente hacia la derecha y desaparecen sólo cuando el precio "agarra" con éxito la liquidez (cruza la línea).

  • Modo de alta definición (HD): detecta sutiles anomalías de volumen para ofrecer datos más detallados en plazos más cortos.

  • Rendimiento optimizado: Incluye un limitador de "Historial máximo" para garantizar que el indicador funcione sin problemas en gráficos de 1 minuto sin retrasar su terminal.

  • Alertas y visuales: Las liquidaciones se marcan con "Burbujas" en el origen, lo que facilita la detección del inicio de un nuevo grupo de liquidez.

Cómo utilizarlo (estrategias de negociación)

Este indicador se utiliza mejor en plazos más bajos (M1, M5, M15) para scalping y day trading.

1. El "Rebote de Liquidez" (Reversión)

  • Escenario: El precio se acerca a un grupo denso de líneas de liquidez brillantes/gruesas.

  • Lógica:Los Creadores de Mercado suelen empujar el precio hacia estas zonas para forzar liquidaciones (stop hunting) antes de invertir la dirección.

  • Acción: Coloque órdenes de compra en las líneas de Liquidación Corta (Soporte) u órdenes de venta en las líneas de Liquidación Larga (Resistencia). Espere a que la línea sea "comida" y el precio la rechace.

2. El efecto "imán

  • Escenario: El precio está oscilando, pero hay un gran bloque intacto de líneas de liquidez cerca.

  • Lógica: El precio tiende a gravitar hacia áreas de alta liquidez para facilitar órdenes grandes.

  • Acción: Utilice las líneas como objetivo de Take Profit. Si está en una operación, apunte al siguiente grupo de líneas sin tocar.

3. Continuación de la tendencia

  • Escenario: Durante una tendencia fuerte, nuevas burbujas y líneas se forman constantemente detrás de la acción del precio.

  • Acción: Utilice estas nuevas líneas como referencia de stop-loss o como zona segura para volver a entrar en la tendencia en caso de retroceso.

Guía de parámetros de entrada

  • Modo (HD / Normal):

    • HD: Utiliza el volumen bruto. Mejor para detalles granulares.

    • Normal: Utiliza los cambios de volumen (Delta). Bueno para filtrar ruido.

  • Apalancamiento: ( Por defecto: 300). Determina la distancia a la que se dibujan las líneas.

    • Apalancamiento bajo (por ejemplo, 25-50): las líneas aparecen más lejos (Swing trading).

    • Apalancamiento mayor (por ejemplo, 100-300): Las líneas aparecen más cerca del precio (Scalping/Crypto/Forex).

  • Max Bars to Calculate: ( Por defecto: 1000).

    • Mantiene tu MT5 rápida. Limita cuan atrás en la historia se dibujan las líneas. Auméntalo sólo si necesitas un backtesting profundo.

  • Colores:

    • Color Largo: Liquidez generada por Largos (Soporte Potencial).

    • Color Corto: Liquidez generada por los Cortos (Resistencia Potencial).

    • Color Pico: Las líneas de color giran cuando el Volumen es extremadamente alto (Mayor interés).


