Traders Master pack

Herramienta integral de análisis de operaciones

Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla

1 Herramienta visual de riesgo y recompensa

Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y recompensa

Ayuda a planificar las operaciones antes de iniciarlas Mantiene los niveles de riesgo coherentes Ayuda a decidir si merece la pena realizar una operación Ayuda a elegir el tamaño de posición adecuado

El ratio por defecto es de 1 a 2, lo que significa que el objetivo es ganar el doble de lo que se arriesga.

2 Panel de estadísticas del lote diario

Muestra la actividad de negociación de los últimos siete días Muestra el tamaño del lote, el número de órdenes y los beneficios o pérdidas Suma todos los días Los días rentables aparecen en azul marino y los días perdedores en rojo

Muestra el rendimiento fácilmente Ayuda a encontrar patrones en las operaciones Crea disciplina Ayuda a comprobar si una estrategia funciona Muestra si los tamaños de lote son seguros para la cuenta Da motivación y retroalimentación

3 Calculadora de margen

Muestra el margen necesario para un tamaño de lote en el símbolo actual Muestra el uso del margen como porcentaje Muestra el apalancamiento Se actualiza automáticamente

Ayuda a evitar las demandas de margen Ayuda a elegir el tamaño de lote adecuado Hace que los operadores sean conscientes de los efectos del apalancamiento Ayuda a utilizar el capital de forma segura Ayuda a planificar las operaciones Enseña la relación entre el tamaño de lote, el apalancamiento y el margen

4 Zonas de oferta y demanda

Marca las zonas de soporte y resistencia fuertes Muestra la fuerza de la zona Muestra cuántas veces se ha probado una zona Alerta cuando el precio entra en una zona importante

Muestra buenos puntos de entrada Muestra buenos puntos de salida Señala cambios de tendencia Ayuda a colocar stop loss de forma segura Muestra claramente la estructura del mercado Confirma ideas comerciales

Ventajas integradas

Estas cuatro partes juntas proporcionan un sistema de trading completo Facilitan la toma de decisiones Mejoran el control del riesgo Apoyan la planificación completa de las operaciones Fomentan la disciplina Simplifican el análisis del mercado Se adaptan a muchos estilos de trading Reducen el trading emocional Ahorran tiempo

A quién beneficia

Operadores nuevos Operadores con experiencia Operadores de sistemas Operadores cuidadosos con el riesgo Profesores