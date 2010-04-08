Market Profile With Dashboard
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario
Visión general del indicador
El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales de negociación basadas en la teoría del perfil de mercado.
Componentes principales y características
Visualización del perfil de mercado
- - Muestra los histogramas de Oportunidad de Precio en el Tiempo (OPT) o Perfil de Volumen en el gráfico.
- - Muestra el Punto de Control (POC) - el nivel de precios con mayor actividad de negociación
- - Muestra el Área de Valor (VA), que representa el 70% de la actividad de negociación (configurable).
- - Destaca los límites del Área de Valor Alto (VAH) y del Área de Valor Bajo (VAL)
Identificación de niveles clave
- - Punto de Control (POC): Precio con máxima actividad de negociación
- - Área de Valor Alto/Bajo: Límites que contienen el 70% de la actividad de negociación
- - Saldo Inicial (IB): Rango de negociación de la primera hora
- - Huellas Únicas: Niveles de precios aislados que indican posibles zonas de ruptura
- - Nodos de volumen: Zonas de concentración de volúmenes altos y bajos
Análisis de la estructura del mercado
- - Identifica los tipos de días de mercado: Tendencia, Equilibrio o Neutral
- - Detecta la estructura del mercado: Normal, de doble distribución o sin tendencia
- - Reconoce la aceptación/rechazo de precios en niveles clave.
- - Identifica las colas y los picos en los precios extremos.
Panel de información
- - Visualización de datos de mercado en tiempo real
- - Visualización de los niveles clave actuales
- - Interpretación de la estructura del mercado
- - Recomendaciones de negociación
- - Seguimiento del historial de alertas
Instalación y configuración
- Instalación paso a paso
- Descargar el archivo MarketProfileWithDashboard.mq4
- Copie el archivo en su carpeta de expertos/indicadores de MetaTrader 4
- Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de indicadores
- Adjuntar el indicador a cualquier gráfico desde el menú Indicadores personalizados
Configuración inicial
- Configuración básica
- - LookBack: Número de perfiles a mostrar (por defecto: 2)
- - UseVolumeProfile: Alternar entre TPO y Volume Profile (por defecto: true)
- - ProfileTimeframe: Marco temporal para el cálculo del perfil D, W o M (por defecto: D)
- - DayStartHour: Hora de inicio para perfiles diarios (por defecto: 0 para medianoche)
Configuración visual
- - ShowPriceHistogram: Mostrar histograma de distribución de precios
- - ShowValueArea: Resaltar el área de valor
- - ShowVAHVALLines: Dibuja las líneas que delimitan el área de valor
- - ShowOpenCloseArrow: Marca los precios de apertura/cierre de la sesión
- - ShowInitialBalance: Mostrar rango de saldo inicial
- - ShowSinglePrints: Resaltar áreas de impresión única
- - ShowVolumeNodes: Marcar nodos de alto/bajo volumen
- - MostrarEstructuraMercado: Habilitar el análisis de la estructura del mercado
- - ShowSignals: Mostrar señales de negociación
- - ShowInsightsPanel: Mostrar el panel de información
Parámetros técnicos
- - VATPOPercent: Porcentaje del área de valor (por defecto: 70,0)
- - TickSize: Movimiento mínimo del precio (por defecto: 1)
- - ExtendedPocLines: Número de líneas POC a extender (por defecto: 5)
- - VolAmplitudePercent: Porcentaje de anchura del histograma (por defecto: 40.0)
- - HistoHeight: Altura de la barra del histograma (por defecto: 2)
Configuración de alertas
- - ActivarAlertas: Activar/desactivar alertas
- - AlertOnPOCBreak: Alerta cuando el precio rompe el POC
- - AlertOnVABreak: Alerta cuando el precio rompe el Área de Valor
- - AlertOnPatternDetection: Alerta sobre patrones de estructura de mercado
- - UseMT4Notifications: Enviar notificaciones push MT4
Cómo utilizar el indicador
- - El histograma muestra la distribución de precios durante el periodo seleccionado
- - Las áreas más amplias del histograma indican una alta actividad de negociación
- - Las zonas estrechas indican una baja actividad de negociación
- - La línea POC marca el precio con máxima actividad
- - El área de valor contiene la mayor parte de la actividad comercial
interpretación de los niveles clave
- - Operar por encima de VAH sugiere un sentimiento alcista
- - Un comercio por debajo de VAL sugiere un sentimiento bajista
- - El POC actúa como un imán para el movimiento de los precios
- - El Balance Inicial proporciona una referencia al inicio de la sesión
- - Las impresiones simples indican posibles zonas de ruptura
Análisis de la estructura del mercado
- - Día de tendencia: El precio se mueve con fuerza en una dirección
- - Día de equilibrio: El precio gira dentro de un rango
- - Día normal: Típica actividad equilibrada del mercado
- - Doble distribución: Dos áreas de valor separadas
- - Sin tendencia: Falta de dirección clara
Interpretación de señales de trading
- - Aceptación por encima de VAH: Probable tendencia alcista
- - Aceptación por debajo de VAL: Probable tendencia bajista
- - Rechazo por encima de VAH: Posible cambio de tendencia bajista
- - Rechazo por debajo de VAL: Posible cambio de tendencia alcista
- - Cola en máximos: Presión vendedora en máximos
- - Cola a la baja: Presión compradora en mínimos
Uso de la información del cuadro de mandos
Datos de mercado en tiempo real
- - Información actual sobre el símbolo y el marco temporal
- - Visualización en tiempo real del diferencial y del valor de los puntos
- - Precio actual y dirección de la tendencia
- - Información de volumen
Supervisión de niveles clave
- - Valores POC, VAH, VAL actualizados en tiempo real
- - Niveles máximos y mínimos del saldo inicial
- - Distancia del precio actual a los niveles clave
Análisis del mercado
- - Clasificación de la estructura del día
- - Identificación del tipo de mercado
- - Interpretación profesional de las condiciones del mercado
- - Recomendaciones de negociación basadas en el análisis del perfil
Funciones de gestión de riesgos
- - Niveles de stop-loss sugeridos mediante VAH/VAL
- - Orientación sobre el tamaño de las posiciones
- - Evaluación de las condiciones del mercado
Sistema de alertas
- - Alertas visuales y sonoras de ruptura de niveles clave
- - Notificaciones de detección de patrones
- - Opción de notificaciones móviles MT4
- - Seguimiento del historial de alertas
Estrategias de negociación
Estrategia de negociación en rango
- - Comprar cerca de VAL con stop por debajo de VAL
- - Vender cerca de VAH con stop por encima de VAH
- - Objetivo el límite opuesto del área de valor
- - Utilizar el Balance Inicial para confirmación adicional
Estrategia de ruptura
- - Vigilar la aceptación del precio por encima de VAH o por debajo de VAL
- - Entrar cuando se vuelva a probar el nivel roto
- - Utilice impresiones individuales como posibles objetivos de ruptura
- - Vigilar los nodos de volumen para confirmación
Estrategia de negociación POC
- - Negociar rebotes del POC en mercados equilibrados
- - Utilizar el POC como objetivo de beneficios en mercados con tendencia
- - Combinar con el análisis de la estructura del mercado
- - Vigilar las rupturas del POC como confirmación de la tendencia
Mejores prácticas
- Selección del marco temporal
- - Utilice los plazos más altos (H1, H4, D1) para los niveles principales
- - Marcos temporales inferiores para una entrada precisa
- - Adapte el perfil temporal a su estilo de negociación
Análisis en múltiples marcos temporales
- - Aplique el indicador a múltiples marcos temporales
- - Identifique la confluencia de niveles clave
- - Utilizar perfiles de plazos superiores para la dirección
- - Perfiles de plazos inferiores para la ejecución
Gestión del riesgo
- - Utilice siempre órdenes stop-loss
- - Tamaño de la posición en función de la distancia a los niveles clave
- - Supervise los cambios en la estructura del mercado
- - Ajuste la estrategia en función del tipo de mercado
Optimización del rendimiento
- - Reduzca LookBack para mejorar el rendimiento
- - Desactive las funciones que no utilice si no las necesita
- - Utilice intervalos de cálculo adecuados
- - Supervise el uso de los recursos del sistema
Solución de problemas
- Problemas comunes
- - El indicador no aparece: Compruebe la carpeta de instalación
- - No aparecen perfiles: Compruebe la compatibilidad temporal
- - Errores de cálculo: Ajustar el parámetro LookBack
- - Problemas de rendimiento: Reducir el número de perfiles o desactivar funciones
Notas de compatibilidad
- - Funciona mejor con los principales pares de divisas
- - Óptimo en H1 y plazos superiores
- - Requiere datos históricos suficientes
- - Puede necesitar ajustes para instrumentos de baja liquidez
Soporte y actualizaciones
- - Actualizaciones periódicas de compatibilidad con MT4
- - Corrección de errores y mejoras de rendimiento
- - Mejoras de funciones basadas en los comentarios de los usuarios
Este completo indicador de Perfil de Mercado proporciona un análisis de mercado de nivel profesional, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas basadas en la estructura del mercado, el análisis de volumen y los patrones de distribución de precios.