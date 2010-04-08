Market Profile With Dashboard

Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario

Visión general del indicador
El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales de negociación basadas en la teoría del perfil de mercado.

Componentes principales y características

Visualización del perfil de mercado
  • - Muestra los histogramas de Oportunidad de Precio en el Tiempo (OPT) o Perfil de Volumen en el gráfico.
  • - Muestra el Punto de Control (POC) - el nivel de precios con mayor actividad de negociación
  • - Muestra el Área de Valor (VA), que representa el 70% de la actividad de negociación (configurable).
  • - Destaca los límites del Área de Valor Alto (VAH) y del Área de Valor Bajo (VAL)
Identificación de niveles clave
  • - Punto de Control (POC): Precio con máxima actividad de negociación
  • - Área de Valor Alto/Bajo: Límites que contienen el 70% de la actividad de negociación
  • - Saldo Inicial (IB): Rango de negociación de la primera hora
  • - Huellas Únicas: Niveles de precios aislados que indican posibles zonas de ruptura
  • - Nodos de volumen: Zonas de concentración de volúmenes altos y bajos

Análisis de la estructura del mercado
  • - Identifica los tipos de días de mercado: Tendencia, Equilibrio o Neutral
  • - Detecta la estructura del mercado: Normal, de doble distribución o sin tendencia
  • - Reconoce la aceptación/rechazo de precios en niveles clave.
  • - Identifica las colas y los picos en los precios extremos.

Panel de información
  • - Visualización de datos de mercado en tiempo real
  • - Visualización de los niveles clave actuales
  • - Interpretación de la estructura del mercado
  • - Recomendaciones de negociación
  • - Seguimiento del historial de alertas

Instalación y configuración

  1. Instalación paso a paso
  2. Descargar el archivo MarketProfileWithDashboard.mq4
  3. Copie el archivo en su carpeta de expertos/indicadores de MetaTrader 4
  4. Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de indicadores
  5. Adjuntar el indicador a cualquier gráfico desde el menú Indicadores personalizados

Configuración inicial

  • Configuración básica
  • - LookBack: Número de perfiles a mostrar (por defecto: 2)
  • - UseVolumeProfile: Alternar entre TPO y Volume Profile (por defecto: true)
  • - ProfileTimeframe: Marco temporal para el cálculo del perfil D, W o M (por defecto: D)
  • - DayStartHour: Hora de inicio para perfiles diarios (por defecto: 0 para medianoche)

Configuración visual
  • - ShowPriceHistogram: Mostrar histograma de distribución de precios
  • - ShowValueArea: Resaltar el área de valor
  • - ShowVAHVALLines: Dibuja las líneas que delimitan el área de valor
  • - ShowOpenCloseArrow: Marca los precios de apertura/cierre de la sesión
  • - ShowInitialBalance: Mostrar rango de saldo inicial
  • - ShowSinglePrints: Resaltar áreas de impresión única
  • - ShowVolumeNodes: Marcar nodos de alto/bajo volumen
  • - MostrarEstructuraMercado: Habilitar el análisis de la estructura del mercado
  • - ShowSignals: Mostrar señales de negociación
  • - ShowInsightsPanel: Mostrar el panel de información

Parámetros técnicos
  • - VATPOPercent: Porcentaje del área de valor (por defecto: 70,0)
  • - TickSize: Movimiento mínimo del precio (por defecto: 1)
  • - ExtendedPocLines: Número de líneas POC a extender (por defecto: 5)
  • - VolAmplitudePercent: Porcentaje de anchura del histograma (por defecto: 40.0)
  • - HistoHeight: Altura de la barra del histograma (por defecto: 2)

Configuración de alertas
  • - ActivarAlertas: Activar/desactivar alertas
  • - AlertOnPOCBreak: Alerta cuando el precio rompe el POC
  • - AlertOnVABreak: Alerta cuando el precio rompe el Área de Valor
  • - AlertOnPatternDetection: Alerta sobre patrones de estructura de mercado
  • - UseMT4Notifications: Enviar notificaciones push MT4

Cómo utilizar el indicador
  • - El histograma muestra la distribución de precios durante el periodo seleccionado
  • - Las áreas más amplias del histograma indican una alta actividad de negociación
  • - Las zonas estrechas indican una baja actividad de negociación
  • - La línea POC marca el precio con máxima actividad
  • - El área de valor contiene la mayor parte de la actividad comercial

interpretación de los niveles clave
  • - Operar por encima de VAH sugiere un sentimiento alcista
  • - Un comercio por debajo de VAL sugiere un sentimiento bajista
  • - El POC actúa como un imán para el movimiento de los precios
  • - El Balance Inicial proporciona una referencia al inicio de la sesión
  • - Las impresiones simples indican posibles zonas de ruptura

Análisis de la estructura del mercado
  • - Día de tendencia: El precio se mueve con fuerza en una dirección
  • - Día de equilibrio: El precio gira dentro de un rango
  • - Día normal: Típica actividad equilibrada del mercado
  • - Doble distribución: Dos áreas de valor separadas
  • - Sin tendencia: Falta de dirección clara

Interpretación de señales de trading
  • - Aceptación por encima de VAH: Probable tendencia alcista
  • - Aceptación por debajo de VAL: Probable tendencia bajista
  • - Rechazo por encima de VAH: Posible cambio de tendencia bajista
  • - Rechazo por debajo de VAL: Posible cambio de tendencia alcista
  • - Cola en máximos: Presión vendedora en máximos
  • - Cola a la baja: Presión compradora en mínimos

Uso de la información del cuadro de mandos

Datos de mercado en tiempo real
  • - Información actual sobre el símbolo y el marco temporal
  • - Visualización en tiempo real del diferencial y del valor de los puntos
  • - Precio actual y dirección de la tendencia
  • - Información de volumen

Supervisión de niveles clave
  • - Valores POC, VAH, VAL actualizados en tiempo real
  • - Niveles máximos y mínimos del saldo inicial
  • - Distancia del precio actual a los niveles clave

Análisis del mercado
  • - Clasificación de la estructura del día
  • - Identificación del tipo de mercado
  • - Interpretación profesional de las condiciones del mercado
  • - Recomendaciones de negociación basadas en el análisis del perfil

Funciones de gestión de riesgos
  • - Niveles de stop-loss sugeridos mediante VAH/VAL
  • - Orientación sobre el tamaño de las posiciones
  • - Evaluación de las condiciones del mercado

Sistema de alertas
  • - Alertas visuales y sonoras de ruptura de niveles clave
  • - Notificaciones de detección de patrones
  • - Opción de notificaciones móviles MT4
  • - Seguimiento del historial de alertas

Estrategias de negociación

Estrategia de negociación en rango
  • - Comprar cerca de VAL con stop por debajo de VAL
  • - Vender cerca de VAH con stop por encima de VAH
  • - Objetivo el límite opuesto del área de valor
  • - Utilizar el Balance Inicial para confirmación adicional

Estrategia de ruptura
  • - Vigilar la aceptación del precio por encima de VAH o por debajo de VAL
  • - Entrar cuando se vuelva a probar el nivel roto
  • - Utilice impresiones individuales como posibles objetivos de ruptura
  • - Vigilar los nodos de volumen para confirmación

Estrategia de negociación POC
  • - Negociar rebotes del POC en mercados equilibrados
  • - Utilizar el POC como objetivo de beneficios en mercados con tendencia
  • - Combinar con el análisis de la estructura del mercado
  • - Vigilar las rupturas del POC como confirmación de la tendencia

Mejores prácticas

  • Selección del marco temporal
  • - Utilice los plazos más altos (H1, H4, D1) para los niveles principales
  • - Marcos temporales inferiores para una entrada precisa
  • - Adapte el perfil temporal a su estilo de negociación

Análisis en múltiples marcos temporales

  • - Aplique el indicador a múltiples marcos temporales
  • - Identifique la confluencia de niveles clave
  • - Utilizar perfiles de plazos superiores para la dirección
  • - Perfiles de plazos inferiores para la ejecución

Gestión del riesgo

  • - Utilice siempre órdenes stop-loss
  • - Tamaño de la posición en función de la distancia a los niveles clave
  • - Supervise los cambios en la estructura del mercado
  • - Ajuste la estrategia en función del tipo de mercado

Optimización del rendimiento
  • - Reduzca LookBack para mejorar el rendimiento
  • - Desactive las funciones que no utilice si no las necesita
  • - Utilice intervalos de cálculo adecuados
  • - Supervise el uso de los recursos del sistema

Solución de problemas

  • Problemas comunes
  • - El indicador no aparece: Compruebe la carpeta de instalación
  • - No aparecen perfiles: Compruebe la compatibilidad temporal
  • - Errores de cálculo: Ajustar el parámetro LookBack
  • - Problemas de rendimiento: Reducir el número de perfiles o desactivar funciones

Notas de compatibilidad
  • - Funciona mejor con los principales pares de divisas
  • - Óptimo en H1 y plazos superiores
  • - Requiere datos históricos suficientes
  • - Puede necesitar ajustes para instrumentos de baja liquidez

Soporte y actualizaciones
  • - Actualizaciones periódicas de compatibilidad con MT4
  • - Corrección de errores y mejoras de rendimiento
  • - Mejoras de funciones basadas en los comentarios de los usuarios

Este completo indicador de Perfil de Mercado proporciona un análisis de mercado de nivel profesional, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas basadas en la estructura del mercado, el análisis de volumen y los patrones de distribución de precios.
