Market Profile With Dashboard

Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario





Visión general del indicador

El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales de negociación basadas en la teoría del perfil de mercado.





Componentes principales y características





Visualización del perfil de mercado

- Muestra los histogramas de Oportunidad de Precio en el Tiempo (OPT) o Perfil de Volumen en el gráfico.

- Muestra el Punto de Control (POC) - el nivel de precios con mayor actividad de negociación

- Muestra el Área de Valor (VA), que representa el 70% de la actividad de negociación (configurable).

- Destaca los límites del Área de Valor Alto (VAH) y del Área de Valor Bajo (VAL)





Identificación de niveles clave

- Punto de Control (POC): Precio con máxima actividad de negociación

- Área de Valor Alto/Bajo: Límites que contienen el 70% de la actividad de negociación

- Saldo Inicial (IB): Rango de negociación de la primera hora

- Huellas Únicas: Niveles de precios aislados que indican posibles zonas de ruptura

- Nodos de volumen: Zonas de concentración de volúmenes altos y bajos





Análisis de la estructura del mercado

- Identifica los tipos de días de mercado: Tendencia, Equilibrio o Neutral

- Detecta la estructura del mercado: Normal, de doble distribución o sin tendencia

- Reconoce la aceptación/rechazo de precios en niveles clave.

- Identifica las colas y los picos en los precios extremos.





Panel de información

- Visualización de datos de mercado en tiempo real

- Visualización de los niveles clave actuales

- Interpretación de la estructura del mercado

- Recomendaciones de negociación

- Seguimiento del historial de alertas





Instalación y configuración





Instalación paso a paso Descargar el archivo MarketProfileWithDashboard.mq4 Copie el archivo en su carpeta de expertos/indicadores de MetaTrader 4 Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de indicadores Adjuntar el indicador a cualquier gráfico desde el menú Indicadores personalizados





Configuración inicial





Configuración básica

- LookBack: Número de perfiles a mostrar (por defecto: 2)

- UseVolumeProfile: Alternar entre TPO y Volume Profile (por defecto: true)

- ProfileTimeframe: Marco temporal para el cálculo del perfil D, W o M (por defecto: D)

- DayStartHour: Hora de inicio para perfiles diarios (por defecto: 0 para medianoche)





Configuración visual

- ShowPriceHistogram: Mostrar histograma de distribución de precios

- ShowValueArea: Resaltar el área de valor

- ShowVAHVALLines: Dibuja las líneas que delimitan el área de valor

- ShowOpenCloseArrow: Marca los precios de apertura/cierre de la sesión

- ShowInitialBalance: Mostrar rango de saldo inicial

- ShowSinglePrints: Resaltar áreas de impresión única

- ShowVolumeNodes: Marcar nodos de alto/bajo volumen

- MostrarEstructuraMercado: Habilitar el análisis de la estructura del mercado

- ShowSignals: Mostrar señales de negociación

- ShowInsightsPanel: Mostrar el panel de información





Parámetros técnicos

- VATPOPercent: Porcentaje del área de valor (por defecto: 70,0)

- TickSize: Movimiento mínimo del precio (por defecto: 1)

- ExtendedPocLines: Número de líneas POC a extender (por defecto: 5)

- VolAmplitudePercent: Porcentaje de anchura del histograma (por defecto: 40.0)

- HistoHeight: Altura de la barra del histograma (por defecto: 2)





Configuración de alertas

- ActivarAlertas: Activar/desactivar alertas

- AlertOnPOCBreak: Alerta cuando el precio rompe el POC

- AlertOnVABreak: Alerta cuando el precio rompe el Área de Valor

- AlertOnPatternDetection: Alerta sobre patrones de estructura de mercado

- UseMT4Notifications: Enviar notificaciones push MT4





Cómo utilizar el indicador

- El histograma muestra la distribución de precios durante el periodo seleccionado

- Las áreas más amplias del histograma indican una alta actividad de negociación

- Las zonas estrechas indican una baja actividad de negociación

- La línea POC marca el precio con máxima actividad

- El área de valor contiene la mayor parte de la actividad comercial





interpretación de los niveles clave

- Operar por encima de VAH sugiere un sentimiento alcista

- Un comercio por debajo de VAL sugiere un sentimiento bajista

- El POC actúa como un imán para el movimiento de los precios

- El Balance Inicial proporciona una referencia al inicio de la sesión

- Las impresiones simples indican posibles zonas de ruptura





Análisis de la estructura del mercado

- Día de tendencia: El precio se mueve con fuerza en una dirección

- Día de equilibrio: El precio gira dentro de un rango

- Día normal: Típica actividad equilibrada del mercado

- Doble distribución: Dos áreas de valor separadas

- Sin tendencia: Falta de dirección clara





Interpretación de señales de trading

- Aceptación por encima de VAH: Probable tendencia alcista

- Aceptación por debajo de VAL: Probable tendencia bajista

- Rechazo por encima de VAH: Posible cambio de tendencia bajista

- Rechazo por debajo de VAL: Posible cambio de tendencia alcista

- Cola en máximos: Presión vendedora en máximos

- Cola a la baja: Presión compradora en mínimos





Uso de la información del cuadro de mandos





Datos de mercado en tiempo real

- Información actual sobre el símbolo y el marco temporal

- Visualización en tiempo real del diferencial y del valor de los puntos

- Precio actual y dirección de la tendencia

- Información de volumen





Supervisión de niveles clave

- Valores POC, VAH, VAL actualizados en tiempo real

- Niveles máximos y mínimos del saldo inicial

- Distancia del precio actual a los niveles clave





Análisis del mercado

- Clasificación de la estructura del día

- Identificación del tipo de mercado

- Interpretación profesional de las condiciones del mercado

- Recomendaciones de negociación basadas en el análisis del perfil





Funciones de gestión de riesgos

- Niveles de stop-loss sugeridos mediante VAH/VAL

- Orientación sobre el tamaño de las posiciones

- Evaluación de las condiciones del mercado





Sistema de alertas

- Alertas visuales y sonoras de ruptura de niveles clave

- Notificaciones de detección de patrones

- Opción de notificaciones móviles MT4

- Seguimiento del historial de alertas





Estrategias de negociación





Estrategia de negociación en rango

- Comprar cerca de VAL con stop por debajo de VAL

- Vender cerca de VAH con stop por encima de VAH

- Objetivo el límite opuesto del área de valor

- Utilizar el Balance Inicial para confirmación adicional





Estrategia de ruptura

- Vigilar la aceptación del precio por encima de VAH o por debajo de VAL

- Entrar cuando se vuelva a probar el nivel roto

- Utilice impresiones individuales como posibles objetivos de ruptura

- Vigilar los nodos de volumen para confirmación





Estrategia de negociación POC

- Negociar rebotes del POC en mercados equilibrados

- Utilizar el POC como objetivo de beneficios en mercados con tendencia

- Combinar con el análisis de la estructura del mercado

- Vigilar las rupturas del POC como confirmación de la tendencia





Mejores prácticas





Selección del marco temporal

- Utilice los plazos más altos (H1, H4, D1) para los niveles principales

- Marcos temporales inferiores para una entrada precisa

- Adapte el perfil temporal a su estilo de negociación





Análisis en múltiples marcos temporales

- Aplique el indicador a múltiples marcos temporales

- Identifique la confluencia de niveles clave

- Utilizar perfiles de plazos superiores para la dirección

- Perfiles de plazos inferiores para la ejecución





Gestión del riesgo

- Utilice siempre órdenes stop-loss

- Tamaño de la posición en función de la distancia a los niveles clave

- Supervise los cambios en la estructura del mercado

- Ajuste la estrategia en función del tipo de mercado





Optimización del rendimiento

- Reduzca LookBack para mejorar el rendimiento

- Desactive las funciones que no utilice si no las necesita

- Utilice intervalos de cálculo adecuados

- Supervise el uso de los recursos del sistema





Solución de problemas





Problemas comunes

- El indicador no aparece: Compruebe la carpeta de instalación

- No aparecen perfiles: Compruebe la compatibilidad temporal

- Errores de cálculo: Ajustar el parámetro LookBack

- Problemas de rendimiento: Reducir el número de perfiles o desactivar funciones





Notas de compatibilidad

- Funciona mejor con los principales pares de divisas

- Óptimo en H1 y plazos superiores

- Requiere datos históricos suficientes

- Puede necesitar ajustes para instrumentos de baja liquidez





Soporte y actualizaciones

- Actualizaciones periódicas de compatibilidad con MT4

- Corrección de errores y mejoras de rendimiento

- Mejoras de funciones basadas en los comentarios de los usuarios





Este completo indicador de Perfil de Mercado proporciona un análisis de mercado de nivel profesional, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas basadas en la estructura del mercado, el análisis de volumen y los patrones de distribución de precios.