Analysis Professor
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.3
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro
🎯 Qué hace
FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura.
Cómo utilizarlo
1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico (marcos de tiempo por debajo de D1)
2. **Personalizar Apariencia**: Ajuste los colores, los estilos de línea y la posición del tablero para que coincida con su estilo de negociación
3. **Lea las señales**:
- Un precio por encima de la línea pivote indica un sentimiento alcista
- Un precio por debajo de la línea de pivote indica un sentimiento bajista.
- Utilice los niveles de resistencia (R1, R2, R3) como posibles objetivos de beneficios.
- Utilice los niveles de soporte (S1, S2, S3) como posibles puntos de entrada o niveles de stop-loss
🎨 Cómo ayuda el panel de control
El cuadro de mandos vertical proporciona información instantánea sobre el mercado de un vistazo:
-Identificación de zonas: Muestra claramente en qué zona se encuentra el precio actual (Resistencia 1-3, Pivote, o Soporte 1-3)
-Datos de la sesión anterior: Muestra los precios máximo, mínimo, de apertura y de cierre de ayer para contextualizar.
-Codificación visual por colores: Cada nivel tiene un color distinto para un rápido reconocimiento.
-Actualizaciones en tiempo real: El panel se actualiza automáticamente a medida que el precio se mueve entre zonas.
-Interfaz limpia**: Diseño profesional que no desordena su gráfico.
Características principales
- Cálculo automático del punto de pivote de Fibonacci
- Colores y estilos de línea personalizables
- Cuadro de mandos interactivo con detección de zonas
- Funciona en todos los plazos por debajo de diario
- Gestión inteligente de las brechas de fin de semana
- Aspecto limpio y profesional
Ventajas para los operadores
Ahorre tiempo: No es necesario realizar cálculos manuales
Tome mejores decisiones: Representación visual clara de los niveles clave
Mejore la gestión del riesgo: Identifique fácilmente el soporte/resistencia para la colocación de stop-loss
Mejore su estrategia: Perfecto para estrategias de day trading, scalping y swing trading
FiboPivot Dashboard es más que un indicador: es un completo asistente de trading que le ayuda a navegar por los mercados con confianza.