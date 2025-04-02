Analysis Professor

FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro


🎯 Qué hace
FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura.

Cómo utilizarlo
1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico (marcos de tiempo por debajo de D1)
2. **Personalizar Apariencia**: Ajuste los colores, los estilos de línea y la posición del tablero para que coincida con su estilo de negociación
3. **Lea las señales**:
- Un precio por encima de la línea pivote indica un sentimiento alcista
- Un precio por debajo de la línea de pivote indica un sentimiento bajista.
- Utilice los niveles de resistencia (R1, R2, R3) como posibles objetivos de beneficios.
- Utilice los niveles de soporte (S1, S2, S3) como posibles puntos de entrada o niveles de stop-loss

🎨 Cómo ayuda el panel de control
El cuadro de mandos vertical proporciona información instantánea sobre el mercado de un vistazo:

-Identificación de zonas: Muestra claramente en qué zona se encuentra el precio actual (Resistencia 1-3, Pivote, o Soporte 1-3)
-Datos de la sesión anterior: Muestra los precios máximo, mínimo, de apertura y de cierre de ayer para contextualizar.
-Codificación visual por colores: Cada nivel tiene un color distinto para un rápido reconocimiento.
-Actualizaciones en tiempo real: El panel se actualiza automáticamente a medida que el precio se mueve entre zonas.
-Interfaz limpia**: Diseño profesional que no desordena su gráfico.
Características principales
- Cálculo automático del punto de pivote de Fibonacci
- Colores y estilos de línea personalizables
- Cuadro de mandos interactivo con detección de zonas
- Funciona en todos los plazos por debajo de diario
- Gestión inteligente de las brechas de fin de semana
- Aspecto limpio y profesional

Ventajas para los operadores
Ahorre tiempo: No es necesario realizar cálculos manuales
Tome mejores decisiones: Representación visual clara de los niveles clave
Mejore la gestión del riesgo: Identifique fácilmente el soporte/resistencia para la colocación de stop-loss
Mejore su estrategia: Perfecto para estrategias de day trading, scalping y swing trading

FiboPivot Dashboard es más que un indicador: es un completo asistente de trading que le ayuda a navegar por los mercados con confianza.
Productos recomendados
MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Demark's Pivots. Cálculos: PP = X / 4 R1 = X / 2 - LOWprev S1 = X / 2 - HIGHprev Usos: Cuando el precio del par de divisas puede cambiar la dirección del movimiento. Posibles restricciones de soporte y resistencia que crean mesetas para los precios del par de divisas. Identificación de tendencias comparando los precios actuales según el punto pivote del día actual y también los puntos pivote del día anterior
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indicadores
Este indicador es un **Identificador de Zona de Pivote-Confluencia** que se centra exclusivamente en identificar niveles clave de soporte y resistencia donde los grupos de precios se alinean con puntos de pivote clásicos. Esto es lo que hace ## Funciones principales ** Detección de Confluencia de Pivote** : - Sólo muestra las zonas de precios que se alinean con los niveles de puntos de pivote clásicos (R1, R2, R3, S1, S2, S3). - **Excluye el punto pivote principal** - se centra sólo en los ni
FREE
ARKA Logical Trader vL MT5
Aren Davidian
Indicadores
Este indicador se basa en la estrategia ACD del Sr. Mark Fisher, basada en el libro "The Logical Trader". - Líneas OR - Líneas A - Líneas C - Rango pivote diario - Rango pivote N días - Sesión de negociación personalizable - Dibujo de O con el tiempo deseado Dibujo de los niveles A y C en función del ATR diario o de un número constante - Posibilidad de mostrar los pivotes diarios y del último día en zona de color - Visualización del estado de los PMA diarios (capa 4) en la esquina del gráfico
FREE
MP Woodie Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Woodie Pivots. Los puntos pivote de Woodie se componen de múltiples niveles clave, calculados a partir de puntos de precios pasados, con el fin de enmarcar las operaciones de una manera simplista. Los niveles clave incluyen el propio "pivote" y múltiples niveles de soporte y resistencia (normalmente hasta tres cada uno). Los operadores utilizan estos niveles como guía para los futuros movimientos de los prec
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
CPRs Central Pivot Range
Andrii Hurin
Indicadores
El indicador CPR (Central Pivot Range) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles clave de soporte y resistencia en sus gráficos de MetaTrader 5. Calcula el Pivote Central (CP) como la media de los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior, proporcionando un punto de referencia central. Calcula y traza 11 niveles de pivote (CP, BC, TC, S1-S4, R1-R4) Periodo de retrospectiva ajustable (por defecto: 5 días) Opción de mostrar u ocultar etiquetas de pr
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicadores
AliPivot Points es un indicador de Meta Trader 5 que le muestra los últimos puntos de pivote. Puede elegir entre marcos de tiempo que van desde 1 minuto a 1 mes. Los métodos de cálculo para los puntos pivote incluyen: Puntos Pivote Clásicos Puntos Pivote Camarilla Puntos Pivote Fibonacci Puntos Pivote Woodie Puede personalizar los colores, el estilo y la anchura de las líneas según sus preferencias. El indicador muestra los valores en la parte derecha del gráfico. Los valores de los Puntos AliPi
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
AC Pivot Panel
Atefe Shoopani
5 (2)
Indicadores
AC Pivot Panel - Su herramienta definitiva para operar con pivotes El Panel Pivote AC es un indicador de puntos pivote potente pero fácil de usar, diseñado para ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia con facilidad. Tanto si es un principiante como un operador experimentado, este indicador simplifica las operaciones con pivotes y mejora su proceso de toma de decisiones. Características principales : Panel de selección interactivo : Ajuste fácilmente la confi
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
El Contador de Barras de Amiguinho es un indicador de la acción del precio para mostrar el conteo de barras (velas) con algunas opciones interesantes. Sobre el parámetro "Período de análisis si el marco de tiempo actual está en minutos, entonces el período de análisis se considerará en días; si el timeframe actual está en días, entonces el periodo de análisis se considerará en meses; o si el periodo de análisis se considerará en años.
FREE
DailySessions
Davide Zunino
4.67 (6)
Indicadores
El indicador representa las casillas de las sesiones asiática, europea y americana. Es posible cambiar la hora de cada sesión, como el color. También es posible desactivar la visualización de cada sesión. En parámetros de entrada encontrará variables para modificar en formato hh:mm. En la pestaña Colores se puede cambiar el color de las casillas de cada sesión. Si necesitas alguna implementación ponte en contacto conmigo.
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investope
FREE
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indicadores
Camarilla Swing Trade Indicator es un indicador. Los puntos de soporte y resistencia se calculan a partir del Cierre Alto Bajo del precio de la Semana TF anterior. ¿Qué son los Puntos Pivote de Camarilla? 1.Los Puntos Pivote Camarilla son una versión modificada del clásico Punto Pivote. 2.Camarilla Pivot Points fue lanzado en 1989 por Nick Scott, un exitoso operador de bonos. 3.La idea básica de los Puntos de Pivote de Camarilla es que el precio tiende a volver a su media hasta que deja de hac
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Pivote eXtreme El Pivote es un nivel de referencia que sirve para que el inversor memorice el potencial de soporte y resistencia intradía en cualquier momento. En este sistema, el nivel pivote se compone de P (Punto Pivote utama) , R1-R13 (Resistencia) , y S1-S13 (Soporte) . Punto Pivote (P) El punto de pivote más alto, calculado a partir del rango de precios (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 . Se utiliza para calcular el precio : Si el precio de cierre es P → tren alcista. Si el precio en la zona
FREE
Time Box Indicator MT5
Young Ho Seo
4.67 (3)
Indicadores
Introducción al indicador de caja de tiempo Time Box Indicator es un indicador imprescindible para cualquier operador. Mostrará un cuadro diario, semanal y mensual de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, puede extender cualquier nivel de precios importantes en su gráfico de forma automática. Puede utilizarlos como niveles de soporte y resistencia significativos. Es una herramienta muy simple pero efectiva para sus operaciones. Configuración gráfica Usar Gráfico Blanco Estilo de línea para e
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indicadores
Descripción detallada: El indicador Pivot Point Classic está diseñado para los operadores que confían en los niveles clásicos de puntos pivote y puntos medios para sus estrategias de negociación. Al calcular y trazar automáticamente estos niveles, el indicador proporciona una representación visual clara de las zonas críticas de precios en las que el mercado puede revertir o romper. Características principales: Cálculos automáticos de puntos pivote : Calcula automáticamente los puntos pivote, tre
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Este indicador contiene el VWAP Diario y el VWAP de MIDAS, lo que significa que usted puede anclar el inicio de los cálculos de MIDAS y, por lo tanto, podrá utilizar esta metodología para estudiar los movimientos de precio versus volumen despu
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
SupportResistance MT5
Alexandru Chirila
Indicadores
Indicador de soporte-resistencia El indicador "Soporte Resistencia" es una herramienta versátil diseñada para ayudar a los operadores a identificar los niveles clave de soporte y resistencia basándose en un algoritmo subyacente. Estos niveles indican los puntos de precio en los que un activo ha experimentado históricamente presiones de compra (soporte) o de venta (resistencia). El indicador permite a los operadores visualizar estos niveles en sus gráficos, lo que facilita la toma de decisiones i
FREE
AVT Pro
Noor Alam
Indicadores
Características : 1. Flechas de compra= cuando se inicia la tendencia alcista. 2.Flechas de venta = cuando se inicia la tendencia a la baja 3.Sistema de Alerta= cuando la señal aparece entonces el propio Mt5 Pop up a alert Box. 4. Puede obtener notificaciones en su teléfono en tiempo real a través de la aplicación Mt5. Nota: este indicador funcionará en el mercado de tendencia. Así que trate de negociar mercado volátil. Mejor Par: Sólo operar en la sesión de Nueva York NASDAQ (US100) S&P ( US5
FREE
Bollinger colorido
Sergio Domingues
5 (1)
Indicadores
Funciona como las Bandas de Bollinger normales. Creado por Joe Ross, es una configuración de mayor riesgo porque es contra-tendencia. Se puede utilizar para Day Trade, Swing Trade y Posición. Para identificarla, es necesario insertar las Bandas de Bollinger en el gráfico, con una Media Móvil Simple de 20 periodos y una anchura (desviación) de 2. Una vela determinada cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger. Si la vela siguiente cierra dentro de las bandas, se marca su máximo. La ruptu
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
VIP Support Resistance
Manh Toan Do
Indicadores
El Indicador Avanzado de Soporte y Resistencia para MetaTrader 5 utiliza sofisticados algoritmos de detección de puntos de pivote para identificar y visualizar de forma autónoma los niveles críticos de precios en el gráfico. Utilizando un periodo de pivote configurable (por defecto: 20 barras) y una fuente de datos (Alta/Baja o Apertura/Cierre), explora de forma inteligente la acción histórica de los precios dentro de una ventana de bucle de retorno definida por el usuario (por defecto: 290 barr
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
¡Este potente indicador analiza el gráfico y muestra las Zonas de Rechazo del Precio! Es decir, ¡lugares donde el precio ha estado, pero no ha sido aceptado por el mercado! La visualización de estas zonas de rechazo facilita a los operadores la comprensión de dónde y cómo operar. El indicador se compone de 4 líneas, clasificadas en 2 grupos: Líneas Roja y Amarilla: ¡Denotan los extremos donde el precio logró llegar, pero no fue aceptado! Líneas Naranja y Azul: A partir de aquí, denotan el inici
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
El Fair Value Gap Detector es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para identificar y dibujar rectángulos en el gráfico siempre que se detecten brechas de valor razonable (FVG). Las brechas de valor razonable se producen cuando hay una disparidad significativa entre el precio actual y el valor razonable de un activo. Estas brechas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles oportunidades de negociación, ya que a menudo indican condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado. C
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicadores
Dibuja puntos pivote Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla para cualquier marco de tiempo Soporta todos los tipos de pivotes Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Soporta cualquier marco de tiempo (M1...H1...D1...MN1...Anual) Soporta el horario de verano del servidor Soporta la sección diaria de forex desde la apertura de Sydney hasta el cierre de los Estados Unidos Apoyar el comercio de Crypto Rellenar La brecha entre el pivote y la tendencia, muy ú
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicadores
Pivot Points Classic - El indicador esencial para todo operador técnico Este indicador dibuja automáticamente los niveles de Puntos Pivote más utilizados por los operadores profesionales, con soporte completo para 4 métodos de cálculo: Métodos soportados : - Tradicional - Fibonacci - Woodie - Camarilla Características principales : Cálculo en el marco temporal superior (marco temporal múltiple) Visualización clara de los niveles P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 Etiquetas dinámicas con el nombre y el va
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Centrado en el beneficio Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C . Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de sím
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indicadores
El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas. Características principales Filtrado de rango dinámico : Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se aj
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading Qué hace Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales Estrategia de negociación COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index , proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables. Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezc
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Crash Spike Mitigation Zone Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Crash 500/300/1000 con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón. Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfecta
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicadores
boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indicadores
FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta. Características principales : - Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior. - Líneas de tendencia basad
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indicadores
Gran toro scalper Descripción breve Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis. Características principales: Detección automática de pivotes Detec
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT) . Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias , suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liq
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado! El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vi
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control Características principales: Detección avanzada de tendencias Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas) Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading Panel GUI interactivo Visu
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicadores
Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL) . A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación"
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5 Visión General (Breve Descripción) Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital. Descripción completa Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como c
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indicadores
Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia Breve descripción: Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores . Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendenci
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide 1. Motor de Reacción 2.0 Propósito : Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo. Cómo funciona : Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA. Uso comercial : Los valores positivos fuertes indican presión compradora Los valores negativos fuertes indican presión vendedora Uso co
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilidades
Esquemas de colores potente script de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que valoran la velocidad y un entorno de negociación personalizado. Con un solo clic, puede transformar instantáneamente la apariencia de su gráfico utilizando uno de los varios esquemas de colores profesionales prediseñados, incluyendo estilos populares como ICT/SMC. Cómo utilizarlo: En su terminal MetaTrader 5, abra la ventana Navegador (Ctrl+N). Busque el script Esquemas de colores en la sección "Scripts". Arrastr
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicadores
Descripción del indicador Fractals_Price El indicador Fractals_Price es una herramienta de análisis técnico que identifica patrones fractales en los gráficos de precios. Los fractales son patrones recurrentes que señalan posibles cambios de tendencia o puntos de continuación. Este indicador marca fractales ascendentes y descendentes con flechas de colores y puede mostrar etiquetas de precios en estos puntos. Características principales Identifica fractales ascendentes (flechas magenta) que ma
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer. Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporci
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilidades
Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes"). Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual. Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada. Si eligió "Cerrar
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilidades
Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indicadores
Herramienta integral de análisis de operaciones Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla 1 Herramienta visual de riesgo y recompensa Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y reco
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indicadores
Qué hace Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños. Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias. Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque. Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes. Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente. Cómo usarlo Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5. Añádelo a tu
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional) Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado. El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones. Car
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indicadores
1. Descripción de la herramienta El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperando la liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo). Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR . C
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario