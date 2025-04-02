Analysis Professor

FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro





🎯 Qué hace

FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura.





Cómo utilizarlo

1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico (marcos de tiempo por debajo de D1)

2. **Personalizar Apariencia**: Ajuste los colores, los estilos de línea y la posición del tablero para que coincida con su estilo de negociación

3. **Lea las señales**:

- Un precio por encima de la línea pivote indica un sentimiento alcista

- Un precio por debajo de la línea de pivote indica un sentimiento bajista.

- Utilice los niveles de resistencia (R1, R2, R3) como posibles objetivos de beneficios.

- Utilice los niveles de soporte (S1, S2, S3) como posibles puntos de entrada o niveles de stop-loss





🎨 Cómo ayuda el panel de control

El cuadro de mandos vertical proporciona información instantánea sobre el mercado de un vistazo:





-Identificación de zonas: Muestra claramente en qué zona se encuentra el precio actual (Resistencia 1-3, Pivote, o Soporte 1-3)

-Datos de la sesión anterior: Muestra los precios máximo, mínimo, de apertura y de cierre de ayer para contextualizar.

-Codificación visual por colores: Cada nivel tiene un color distinto para un rápido reconocimiento.

-Actualizaciones en tiempo real: El panel se actualiza automáticamente a medida que el precio se mueve entre zonas.

-Interfaz limpia**: Diseño profesional que no desordena su gráfico.

Características principales

- Cálculo automático del punto de pivote de Fibonacci

- Colores y estilos de línea personalizables

- Cuadro de mandos interactivo con detección de zonas

- Funciona en todos los plazos por debajo de diario

- Gestión inteligente de las brechas de fin de semana

- Aspecto limpio y profesional





Ventajas para los operadores

Ahorre tiempo: No es necesario realizar cálculos manuales

Tome mejores decisiones: Representación visual clara de los niveles clave

Mejore la gestión del riesgo: Identifique fácilmente el soporte/resistencia para la colocación de stop-loss

Mejore su estrategia: Perfecto para estrategias de day trading, scalping y swing trading





FiboPivot Dashboard es más que un indicador: es un completo asistente de trading que le ayuda a navegar por los mercados con confianza.