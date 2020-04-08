Volume Profile Advance

Perfil de volumen diario y compuesto

Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez.

Características principales

Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación.

Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual.

Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy (por ejemplo, ¿el volumen de hoy es mayor o menor que el de ayer?). Lado derecho: Perfil compuesto (vista estratégica) Agrega los datos de volumen de los últimos días (por defecto: 7 días).

Muestra la estructura general del mercado.

Actúa como un mapa dinámico de soporte/resistencia para la semana en curso. Lógica del área de valor (VA) Calcula el rango de precios específico en el que se produjo el 70% ( personalizable) de la actividad de negociación.

Barras azules: representan el Área de Valor (consenso alto).

Barras Amarillas: representan el Perfil Exterior (Consenso Bajo/Zonas de Rechazo). Visualización del Sentimiento Las puntas de las barras del perfil se dividen en minibarras verdes (alcistas) y rojas (bajistas) para mostrar quién dominó ese nivel de precios específico.

Cómo leer la información del gráfico

1. Leyenda visual

Barras Largas (Picos): Nodos de Alto Volumen (HVN). Estas son áreas donde el precio pasó mucho tiempo. Suelen actuar como imanes ( al precio le gusta volver aquí) o como soporte/resistencia .

Barras cortas (Valles): Nodos de bajo volumen (LVN). Estas son áreas donde el precio se movió rápidamente. El mercado rechazó estos precios. A menudo actúan como "huecos" que el precio intenta saltar.

Zona Azul: Esta es la zona de "Valor Justo". El mercado se siente cómodo operando aquí. Espere un comportamiento entrecortado o oscilante dentro de la zona azul.

Zona amarilla: Es la zona de "valor injusto". Si el precio está aquí, es probable que esté sobrecomprado o sobrevendido en relación con el perfil de ese día.

2. Niveles clave (las líneas)

El indicador dibuja tres líneas que se extienden desde el perfil. Estos son sus principales niveles de negociación:

Línea Roja (POC - Punto de Control): Definición: El nivel de precio único con el volumen más alto para el día/período. Cómo leerlo: Este es el "Centro de Gravedad". Si el precio se aleja del POC, a menudo vuelve a él. Es el nivel de Soporte/Resistencia más fuerte. Etiqueta : Marcado comoPOC ( Diario) oPOC medio ( Compuesto).

Línea azul superior (VAH - Value Area High): Definición: Precio más alto de la zona de valor del 70%. Cómo leer: Resistencia . Si el precio rompe por encima de esta línea y se mantiene, es una señal de ruptura alcista (el precio está buscando un nuevo valor más alto).

Línea Azul Inferior (VAL - Value Area Low): Definición: El precio más bajo de la zona de valor del 70%. Cómo leer: Soporte . Si el precio rompe por debajo de esta línea y se mantiene, es una señal de ruptura bajista.



3. Análisis Diario vs. Compuesto

Esta herramienta le permite realizar un análisis "Contexto vs. Momento":

Paso 1: Mirar a la derecha (El perfil compuesto) Esto le indica la tendencia principal. Ejemplo: Si el precio está por encima del POC compuesto , la tendencia semanal es generalmente alcista. Utilice el VAH/VAL compuesto como objetivos principales.

Paso 2: Mirar a la izquierda (Perfiles diarios) Esto le indica el sentimiento inmediato. Ejemplo: ¿Es el POC de hoy más alto que el POC de ayer? En caso afirmativo, el valor está migrando al alza (alcista). Ejemplo: ¿Abrió el precio fuera del Área de Valor de ayer? En caso afirmativo, espere un movimiento volátil (Iniciativa Compra/Venta).





