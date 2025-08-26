IQ Star Lines MT5

Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica.

IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica, publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indicador está diseñado específicamente para scalpers y traders intradía. Las líneas de la cuadrícula se ajustan automáticamente en su gráfico, con el sistema solar en movimiento y la alineación de las estrellas.

Imagínese operar con energía cósmica invisible trazada como niveles de soporte y resistencia visibles en su gráfico, calculados utilizando fórmulas astronómicas precisas , todas las líneas se trazan automáticamente. Si usted está scalping o el comercio intradía, estas líneas de rejilla planetaria se adaptan en función de cómo la Tierra y la Luna se alinean con las estrellas y constelaciones, revelando los niveles de comercio de gran alcance y zonas horarias que nunca supo que existían.

A pesar de que el indicador hace cálculos astronómicos y avanzados extremadamente complejos, hemos tratado de mantener la interfaz extremadamente simple para que los traders serios y profesionales como usted puedan obtener sólo los beneficios sin tener que hacer ningún otro cálculo extra difícil por su parte. El indicador alinea automáticamente las líneas de la cuadrícula astrológica en el gráfico de mercado actual basándose en las posiciones de la luna y las constelaciones.

"Millionaires don't use astrology, billionaires do". - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker

Si usted no está en este dínamo de comercio astrológico, o usted no cree en la astrología (a pesar de que es uno de los más poderosos estudios científicos realizados hasta la fecha en este planeta), usted no tiene que, no de inmediato. Para cuando termines de leer el manual y completes el backtesting usando la demo, estarás convencido de que esto es algo poderoso que no sabías que existía. Te abrirá toda una nueva dimensión del trading para el resto de tu vida. IQ Star Lines" proporciona los niveles de negociación más precisos que pueden utilizarse como niveles astrológicos de soporte y resistencia a lo largo del día. No sólo esto, sino que el indicador marca el momento comercial importante para utilizar los aspectos lunares para cada día específicamente. El sistema de alerta de aspectos es otra característica que tiene este indicador para mantenerle al tanto de los posibles movimientos importantes del mercado con antelación.

Moderno Dashboard de temática oscura - Limpio, minimalista y fácil de leer. Incluye selección de escala (Low, Base, High) con cierre de un clic, facilitando el ajuste de los niveles de la línea de estrella durante diferentes condiciones de mercado.

- Limpio, minimalista y fácil de leer. Incluye selección de escala (Low, Base, High) con cierre de un clic, facilitando el ajuste de los niveles de la línea de estrella durante diferentes condiciones de mercado. Visualización de la tendencia intradía - Muestra la dirección y la fuerza de la tendencia para los marcos temporales M5 y H1 (por ejemplo, fuerte subida/bajada), proporcionando una visión rápida de la tendencia del mercado a corto plazo y por horas.

- Muestra la dirección y la fuerza de la tendencia para los marcos temporales M5 y H1 (por ejemplo, fuerte subida/bajada), proporcionando una visión rápida de la tendencia del mercado a corto plazo y por horas. Hora del servidor del bróker - El panel muestra la hora actual de su bróker para ayudarle a sincronizar las horas de los aspectos lunares con su plataforma de negociación.

- El panel muestra la hora actual de su bróker para ayudarle a sincronizar las horas de los aspectos lunares con su plataforma de negociación. Sección de detalles de aspectos lunares - Muestra aspectos lunares en directo con detalles clave: el planeta implicado, el tipo de aspecto (conjunción, trígono, etc.), la hora del aspecto y el estado (Completado, Próximo o Activo).

- Muestra aspectos lunares en directo con detalles clave: el planeta implicado, el tipo de aspecto (conjunción, trígono, etc.), la hora del aspecto y el estado (Completado, Próximo o Activo). Cálculos de líneas estelares mejorados - Las mejoras del motor central proporcionan niveles de líneas estelares más precisos, mejor escalado y un rendimiento más suave.

- Las mejoras del motor central proporcionan niveles de líneas estelares más precisos, mejor escalado y un rendimiento más suave. Adaptación automática diaria de los niveles de la rejilla planetaria a las zonas naturales de soporte y resistencia intradía.

diaria los niveles de la rejilla planetaria a las zonas naturales de soporte y resistencia intradía. Líneas de sincronización de pre-aspecto y pico-aspecto trazadas en el gráfico para una sincronización precisa del mercado.

trazadas en el gráfico para una sincronización precisa del mercado. Sistema de alerta de aspectos para notificarle cuando se acercan aspectos lunares significativos.

En astrología, es un hecho bien establecido que los tránsitos lunares tienen una poderosa y diferente influencia en el comportamiento humano (codicia, miedo, confianza, depresión, agresión, pasión, etc), al igual que tiene un efecto sobre las mareas en los cuerpos de agua. Esto, a su vez, dicta el sentimiento de los mercados financieros. Cuando las estrellas y los planetas emiten energías cósmicas sutiles, interactúan con los estados físicos y emocionales humanos. La astrología védica implica cálculos micrométricos en profundidad, lo que la hace muy eficaz para la negociación intradía.

Hemos fusionado la ciencia antigua con el análisis técnico moderno para crear IQ Star Lines - un indicador construido por el desarrollador, que ha pasado casi 2 décadas operando mientras estudiaba Astrología Financiera Védica. Este indicador aplica los antiguos principios védicos hindúes en tiempo real, proporcionando previsiones astrológicas precisas para los movimientos del mercado, con fáciles decisiones de entrada y salida para scalping y day trading.

2. Símbolos soportados

Pares mayores Pares menores Metales Criptodivisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD,

USDJPY, USDCAD, USDCHF AUDCAD, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, AUDJPY, CADCHF, EURJPY

GBPAUD, AUDCHF, CHFJPY, EURAUD, GBPCAD, AUDNZD, NZDCHF

EURCAD, GBPCHF, NZDJPY, EURCHF, GBPNZD, NZDCAD, EURNZD XAUUSD (Oro)

XAGUSD (Plata) BTCUSD (Bitcoin)

Los aspectos planetarios son relaciones angulares entre planetas, como conjunción (0°), oposición (180°), trígono (120°) y cuadratura (90°). Estos ángulos indican cómo los planetas interactúan e influyen mutuamente en sus energías, impactando en el comportamiento intradiario del mercado.

Nota: IQ Star Lines siempre trazalos tiempos de los aspectos alineados con el tiempo de su corredor para que nunca se pierda una buena ventana de comercio astrológico.

El indicador tiene un sistema de alerta de aspectos. Reciba una notificación cuando el mercado alcance un aspecto. Los tiempos de pre-aspecto y pico-aspecto se muestran para ayudar a planificar las operaciones de manera eficiente.

Niveles diarios de rejilla autoadaptables para zonas naturales de soporte y resistencia intradía.

Entradas y salidas en puntos dulces para objetivos de beneficios y stop losses precisos.

Panel de control minimalista con ajustes de escala sencillos (Low, Base, High) y cierre con un solo clic.

Visualización de aspectos lunares previos y máximos para una sincronización precisa con el mercado.

Sistema de alertas de aspectos para notificaciones automatizadas.

Utilice gráficos de 1 y 5 minutos para una mayor precisión. Combine IQ Star Lines con un indicador de tendencia no rezagado (como Hydra Trend Rider) para obtener mejores resultados.

Activar/desactivar alertas de aspecto.

Posicionamiento en las esquinas del tablero.

Desplazamiento X/Y para una colocación precisa.

Mostrar u ocultar el texto del precio de la línea de estrella.

Personaliza los colores de las Líneas Estelares y los aspectos (Conjunción, Oposición, Trígono, Cuadratura).

Ajustar estilos y anchos de línea (Sólido/Punteado, Ligero/Grueso).

Niveles de precios: Las Líneas Estelares actúan como niveles de soporte y resistencia para operar, objetivos de ganancias y stop losses.

Las Líneas Estelares actúan como niveles de soporte y resistencia para operar, objetivos de ganancias y stop losses. Momento del Aspecto: Indica momentos astrológicos importantes con posibles cambios de tendencia o picos de volatilidad. Aspectos más fuertes con planetas más grandes aumentan las posibilidades de ruptura o reversión.

Base: Escala por defecto para condiciones normales de mercado.

Escala por defecto para condiciones normales de mercado. Alta: Ajuste para condiciones de volatilidad extrema.

Ajuste para condiciones de volatilidad extrema. Baja: Ajuste para mercados de rango o baja volatilidad.

Seguimiento de tendencias Ruptura Continuación Inversión de tendencia

P: ¿Este indicador se repinta?

R: No, se actualiza en tiempo real con nuevos máximos y mínimos para mantener la relevancia de los niveles intradía.

P: ¿Hay alguna opción de prueba disponible?

R: Sí, puede descargar la demo y hacer backtest.

Después de comprar, abra MetaTrader Software, inicie sesión en su cuenta y abra Toolbox - Market - Purchased. Instale el indicador. Abra Navegador - Mercado - Arrastre y suelte el indicador en el gráfico.

Divulgación de riesgos:

Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador está diseñado como una herramienta de ayuda en las decisiones de trading, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas, que podrían superar su inversión inicial. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que comprendan plenamente los riesgos y busquen asesoramiento financiero independiente en caso necesario. Cualquier decisión comercial que se tome utilizando este indicador queda a discreción y bajo la responsabilidad del usuario.

