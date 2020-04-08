Risk Control Tool

Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5

Visión General (Breve Descripción)

Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital.

Descripción completa

Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como conducir sin frenos.

El Smart Risk Manager para MT5 le da un control total sobre el tamaño de su posición, el riesgo por operación, stop loss, take profit, y la relación recompensa-riesgo.

Con un solo vistazo al gráfico, verá al instante:

✅ Cuánto dinero está arriesgando por operación

✅ El tamaño exacto del lote requerido basado en el saldo de su cuenta y el % de riesgo

✅ Su relación recompensa-riesgo antes de colocar cualquier operación

✅ Visualización clara de los niveles SL y TP en el gráfico.

Esta herramienta garantiza que ninguna operación se realice a ciegas, lo que la convierte en un compañero esencial tanto para principiantes como para traders profesionales.

Características principales

🎯 Control del porcentaje de riesgo : elija qué parte de su saldo desea arriesgar (por ejemplo, 1-3%).

📊 Cálculo automático del tamaño del lote - no más cálculos manuales, el indicador lo hace al instante.

🔍 Ratio Recompensa-Riesgo - muestra instantáneamente su R:R antes de entrar en las operaciones.

🖥️ Panel On-Chart - pantalla limpia y fácil de usar.

⚡ Funciona con todos los símbolos - Forex, Oro, Índices, Índices Sintéticos, Crypto.

🕒 Soporta Cualquier Marco de Tiempo .

📏 S L/TP Ajustable en Puntos o Niveles de Precio.

Modo de uso. Fije el indicador a su gráfico. Introduce el % de riesgo que desees (por ejemplo, 2%). Defina sus niveles de Stop Loss y Take Profit. Ver al instante: Tamaño de lote recomendado

Dinero en riesgo

Recompensa potencial

Relación recompensa-riesgo Realice sus operaciones con confianza y con un riesgo calculado.





