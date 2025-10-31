GoldSky

Bienvenido a   GoldSKY EA es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…   ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!  

See all Performance here: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

GoldSky utiliza gráficos con un intervalo de tiempo de un minuto. Los resultados de las pruebas realizadas a 5 y 10 años están disponibles en la sección de comentarios. El sistema ha funcionado correctamente con la misma configuración durante un largo periodo, lo que demuestra su fiabilidad y estabilidad.

Este sistema de trading automatizado opera desde el inicio de la sesión europea hasta el final de la sesión americana. No mantiene posiciones abiertas para el día siguiente; todas se cierran al final de la jornada. Solo se pueden tener dos operaciones abiertas simultáneamente.

este   Jin Tian   Esta estrategia de trading incorpora varios indicadores técnicos para la entrada al mercado, incluyendo patrones de velas japonesas, filtros de medias móviles, el indicador ADX y el Índice de Fuerza. Permite realizar más de 10 operaciones diarias y ha demostrado su eficacia en mercados volátiles recientes, como el del oro.

GoldSky utiliza una función de stop-loss que aumenta la posición de trading si la operación anterior resultó en una pérdida. Los clientes pueden elegir si desean usar esta función, ya que el sistema es muy estable incluso sin ella (los resultados de las pruebas retrospectivas sin stop-loss se encuentran en la sección de comentarios). Esto es totalmente una cuestión de preferencia personal. Sin embargo, dado el historial de éxito superior al 90%, activar el stop-loss suele mejorar el rendimiento. Los clientes pueden desactivar el stop-loss configurando el parámetro "Aumentar el tamaño de la posición tras una pérdida" en 1.0, lo que les permite realizar pruebas retrospectivas con el mismo número de lotes.

este   Jin Tian   Un Asesor Experto (EA) es una solución de trading integral diseñada específicamente para satisfacer las estrictas necesidades de las firmas de trading privadas, garantizando a la vez la estabilidad de las cuentas de los usuarios habituales. Su sistema inteligente está optimizado para resolver rápidamente diversos problemas, pero su verdadero valor reside en la estabilidad y el funcionamiento a largo plazo de la cuenta de trading, gracias a un cumplimiento normativo impecable y una gestión de riesgos rigurosa.   Jin Tian   Definitivamente no es un bot de negociación de alta frecuencia (HFT) y no viola las reglas de sobrenegociación, por lo que es compatible con casi todas las principales empresas de negociación propietaria.

Cada operación está protegida por un stop-loss obligatorio, y el sistema evita estrictamente métodos prohibidos como el trading en cuadrícula o las estrategias de martingala. Es importante destacar que todas las posiciones se cierran automáticamente antes del fin de semana para eliminar el riesgo de gaps de mercado y garantizar el cumplimiento de las normas. Este enfoque fiable y conforme a la normativa permite...   Jin Tian   Siempre que se negocie regularmente con el spread del XAU, se puede operar con éxito y de forma sostenible durante un período de tiempo ilimitado en una cuenta financiada.

Además del uso institucional, el EA también admite operaciones avanzadas, lo que ayuda a los pequeños operadores con un capital inicial de tan solo 50 dólares a operar.   Jin Tian   Esta herramienta excepcional proporciona eficiencia, seguridad y escalabilidad en todo el ámbito de las operaciones comerciales.

Jin Tian   Funciona mejor con fuentes de datos ECN o RAW y es más eficaz con brokers de acceso directo al mercado que ofrecen spreads bajos y un deslizamiento mínimo.

GoldSky es favorable a las operaciones por cuenta propia porque los instrumentos de oro son económicos y, como todas las buenas empresas de operaciones por cuenta propia, ofrece operaciones basadas en el riesgo (riesgo porcentual por operación) o operaciones con lotes fijos, lo que permite a los clientes elegir entre estos modelos.

Resumen estratégico:

  • Instrumento de negociación: Oro
  • Depósito mínimo: $50
  • Tiempo: 1 minuto
  • Recomendación de bróker: Cualquier bróker de buena reputación que ofrezca buenas condiciones para la compraventa de oro.
  • Tipo de cuenta: cuenta de spread bajo (RAW/RAZOR/ECN).
  • Importante:   Es mejor elegir un spread más bajo; el spread objetivo debería estar en torno a los 10-20 centavos.   (por ejemplo, 2043.50/2043.60)
  • Tipo de cuenta: RAW/ECN
Características de la transacción:
  • Se realizan aproximadamente 75 o más transacciones al mes.
  • El punto de entrada es el nuevo precio de apertura en un gráfico de velas de 1 minuto.
  • Métodos de salida: salida mediante stop-loss o salida mediante trailing stop-profit.
  • El límite de pérdidas para cada operación es de $20.00 (Movimiento del precio del oro, precio de apertura es de $2040.00, precio de límite de pérdidas es de $2020.00).
  • Ventana de negociación diaria para el euro y el dólar estadounidense
  • No se permiten cambios de posición diarios ni cambios de posición nocturnos.
  • Recomendamos utilizar un VPS de alta calidad.
  • Instalación sencilla en 5 minutos. Una vez instalado, no tendrá que preocuparse de nada.
  • Encontrarás los resultados de las pruebas retrospectivas y los archivos de datos necesarios en los comentarios y capturas de pantalla.
  • Tamaño de lote fijo o riesgo porcentual al operar.

Configure el EA para que se ejecute de forma predeterminada para realizar pruebas retrospectivas en el gráfico de corretaje de 1 minuto GMT2/3.

Los usuarios de Exness deben configurar su perfil en los comentarios. Los brokers deben cambiar su horario de negociación (GMT0).

Para los usuarios de corretaje que utilizan un apalancamiento de 30:1, el riesgo inicial debe reducirse del 2% al 0,75% y el riesgo máximo del 8% al 3%, de lo contrario el margen disponible no será suficiente.



Comentarios 9
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

Filtro:
5093786
73
5093786 2025.12.24 03:48 
 

Severely needs risk management improvement

Murtadha_1993
25
Murtadha_1993 2025.12.23 09:02 
 

Very bad

Eleena
485
Eleena 2025.12.22 05:32 
 

Full Scam

Julien Metz
174
Julien Metz 2025.12.15 11:36 
 

Do NOT buy this bot. I just wasted another 500. The signal does not represent the actual behaviouf of the bot. The bot opened twice with wrong / way too high lot sizes (on the same configuration it worked good before). And regarding the reaction on the last feedback of Gregory, for an expert advisor / an automated system it should not be required to check the comments here daily to see if I need to disable the bot. This is not the sense of an automated system, the bot should know by itself, when to trade and when not. I was in contact with Gregory and I do not like to give bad feedback without reasoning, but all his troubleshooting did not change anything about the situation until the point where he just stopped answering. I do not know why the results differ from those from the signal, but if you want to take the risk rather buy the signal, instead of spending more than 500 for a performance that doesnt reflect the signal, which even is making you lose money. NOT RECOMMENDED. I already reacted on the claims he just made, but i will do it again: the broker stopped trading as it was ftmo and the challenge failed which automatically stops trading on the account. The option failed due to this ea making bad trades, it made 2 losing trades with 5 time the initial lot size set. I will not add anything anymore to this review, as I guess he will find new excuses making it look like im the incompetent one, which is not the case. The signal is not available anymore, so I guess all is clear by now. Waste of money.

Alno Markets Ltd
5462
Respuesta del desarrollador Gregory Hay 2025.12.15 12:44
hi,
I always gave you good support. You wrote me on saturday and reply today. Im sorry cant work 7 days a week to reply you.
your account was disabled for trading by broker in 2 times you asked me to check for issue,
Signals are there for EA,
All can see
Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.04 19:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alno Markets Ltd
5462
Respuesta del desarrollador Gregory Hay 2025.12.04 19:08
Hi karol.
Pleasure to work with you. Hit us up on PM whatever you need. 💯👍✔️
Jason Chen
26
Jason Chen 2025.12.01 06:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alno Markets Ltd
5462
Respuesta del desarrollador Gregory Hay 2025.12.01 07:03
Thanks jason. We wish you have great profits also with goldsky in coming months. Have a great day. 👍💯
elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.14 20:50 
 

The strategy is to hide major losses (I suffered a massive loss yesterday that was not reflected on the signal) and then blame market conditions (like spreads) with false justifications.

The results are simply too good to be true, and the creator is deleting evidence of losses.

If you are considering buying, STOP. Contact me privately for proof before you lose your capital.

Alno Markets Ltd
5462
Respuesta del desarrollador Gregory Hay 2025.12.11 07:19
hi elias,
On 27th Nov you left 5 star review saying EA was fantastic, on 28th Nov we wrote on comments page (timestamped yes!): https://www.mql5.com/en/market/product/154134/comments?source=Site+Market+Main Comment:
Gregory Hay 2025.11.28 09:41 #3 KO
no trading today
CME outage
no gold quotes yet, STOP EA . Then you commence to accuse of manipulation because we had no trades on 28th whilst you let robot run with gold outage across the globe. You need to take some ownership of running an EA. I suggest you run on on our broker demo, and copy to your account, you can run EA on as many accounts as you wish! There are many free MT5>MT5 copier around. Then you have same signal as us!! Onto EXCEL which we might add you received for free as a bonus. We have live signal account there, no change. Yes, we removed darwinex, because as we explained we are not satisfied with this broker GOLD spread at moment, which is 50+ cents in Euro and US session, we send you evidence of that from myFX book spread comparator and MT5 terminal. So, sometimes people move broker if conditions are not acceptable any longer, this happens in real life. Anyone who knows trading, will understand the effect of inflated spreads on performance, this is not something we invented. To cut a long story short, everything you questioned of us, we have a rational reply, we always responded to you in a fast manner and count over 50 DM exchanges with you. You conducted and were very satisfied with all the backtests you conducted pre-purchase we might add, on your own side.
Respuesta al comentario