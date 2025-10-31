Bienvenido a GoldSKY EA es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para… ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!

GoldSky utiliza gráficos con un intervalo de tiempo de un minuto. Los resultados de las pruebas realizadas a 5 y 10 años están disponibles en la sección de comentarios. El sistema ha funcionado correctamente con la misma configuración durante un largo periodo, lo que demuestra su fiabilidad y estabilidad.

Este sistema de trading automatizado opera desde el inicio de la sesión europea hasta el final de la sesión americana. No mantiene posiciones abiertas para el día siguiente; todas se cierran al final de la jornada. Solo se pueden tener dos operaciones abiertas simultáneamente.

este Jin Tian Esta estrategia de trading incorpora varios indicadores técnicos para la entrada al mercado, incluyendo patrones de velas japonesas, filtros de medias móviles, el indicador ADX y el Índice de Fuerza. Permite realizar más de 10 operaciones diarias y ha demostrado su eficacia en mercados volátiles recientes, como el del oro.

GoldSky utiliza una función de stop-loss que aumenta la posición de trading si la operación anterior resultó en una pérdida. Los clientes pueden elegir si desean usar esta función, ya que el sistema es muy estable incluso sin ella (los resultados de las pruebas retrospectivas sin stop-loss se encuentran en la sección de comentarios). Esto es totalmente una cuestión de preferencia personal. Sin embargo, dado el historial de éxito superior al 90%, activar el stop-loss suele mejorar el rendimiento. Los clientes pueden desactivar el stop-loss configurando el parámetro "Aumentar el tamaño de la posición tras una pérdida" en 1.0, lo que les permite realizar pruebas retrospectivas con el mismo número de lotes.

este Jin Tian Un Asesor Experto (EA) es una solución de trading integral diseñada específicamente para satisfacer las estrictas necesidades de las firmas de trading privadas, garantizando a la vez la estabilidad de las cuentas de los usuarios habituales. Su sistema inteligente está optimizado para resolver rápidamente diversos problemas, pero su verdadero valor reside en la estabilidad y el funcionamiento a largo plazo de la cuenta de trading, gracias a un cumplimiento normativo impecable y una gestión de riesgos rigurosa. Jin Tian Definitivamente no es un bot de negociación de alta frecuencia (HFT) y no viola las reglas de sobrenegociación, por lo que es compatible con casi todas las principales empresas de negociación propietaria.

Cada operación está protegida por un stop-loss obligatorio, y el sistema evita estrictamente métodos prohibidos como el trading en cuadrícula o las estrategias de martingala. Es importante destacar que todas las posiciones se cierran automáticamente antes del fin de semana para eliminar el riesgo de gaps de mercado y garantizar el cumplimiento de las normas. Este enfoque fiable y conforme a la normativa permite... Jin Tian Siempre que se negocie regularmente con el spread del XAU, se puede operar con éxito y de forma sostenible durante un período de tiempo ilimitado en una cuenta financiada.

Además del uso institucional, el EA también admite operaciones avanzadas, lo que ayuda a los pequeños operadores con un capital inicial de tan solo 50 dólares a operar. Jin Tian Esta herramienta excepcional proporciona eficiencia, seguridad y escalabilidad en todo el ámbito de las operaciones comerciales.

Jin Tian Funciona mejor con fuentes de datos ECN o RAW y es más eficaz con brokers de acceso directo al mercado que ofrecen spreads bajos y un deslizamiento mínimo.

GoldSky es favorable a las operaciones por cuenta propia porque los instrumentos de oro son económicos y, como todas las buenas empresas de operaciones por cuenta propia, ofrece operaciones basadas en el riesgo (riesgo porcentual por operación) o operaciones con lotes fijos, lo que permite a los clientes elegir entre estos modelos.

Instrumento de negociación: Oro

Depósito mínimo: $50

Tiempo: 1 minuto

Recomendación de bróker: Cualquier bróker de buena reputación que ofrezca buenas condiciones para la compraventa de oro.

Tipo de cuenta: cuenta de spread bajo (RAW/RAZOR/ECN).

Importante: Es mejor elegir un spread más bajo; el spread objetivo debería estar en torno a los 10-20 centavos. (por ejemplo, 2043.50/2043.60)

Es mejor elegir un spread más bajo; el spread objetivo debería estar en torno a los 10-20 centavos. Tipo de cuenta: RAW/ECN

Se realizan aproximadamente 75 o más transacciones al mes.

El punto de entrada es el nuevo precio de apertura en un gráfico de velas de 1 minuto.

Métodos de salida: salida mediante stop-loss o salida mediante trailing stop-profit.

El límite de pérdidas para cada operación es de $20.00 (Movimiento del precio del oro, precio de apertura es de $2040.00, precio de límite de pérdidas es de $2020.00).

Ventana de negociación diaria para el euro y el dólar estadounidense

No se permiten cambios de posición diarios ni cambios de posición nocturnos.

Recomendamos utilizar un VPS de alta calidad.

Instalación sencilla en 5 minutos. Una vez instalado, no tendrá que preocuparse de nada.

Tamaño de lote fijo o riesgo porcentual al operar.

Configure el EA para que se ejecute de forma predeterminada para realizar pruebas retrospectivas en el gráfico de corretaje de 1 minuto GMT2/3.

Los usuarios de Exness deben configurar su perfil en los comentarios. Los brokers deben cambiar su horario de negociación (GMT0).

