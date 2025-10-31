illusion GoldSKY EA est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe... Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !

GoldSky utilise une carte à durée de vie d'une minute. Les résultats des tests à 5 et 10 ans sont disponibles dans les commentaires. Ce système fonctionne de manière fiable et sécurisée depuis longtemps avec la même configuration.

Ce système de négociation automatisé fonctionne de l'ouverture de la séance européenne à la clôture de la séance américaine. Il ne conserve pas de positions ouvertes durant la nuit et toutes les positions sont liquidées à la fin de la journée de négociation. Deux positions au maximum peuvent être ouvertes simultanément.

que Kanéda Cette stratégie de trading utilise plusieurs indicateurs techniques, notamment les figures de chandeliers japonais, les filtres de moyennes mobiles, l'ADX et le RSI (indice de force relative), pour déclencher des entrées sur le marché. Elle peut être appliquée jusqu'à 10 fois par jour et s'est avérée efficace sur des marchés récemment volatils, comme celui de l'or.

GoldSky utilise une fonction stop-loss qui augmente la taille des positions en cas de perte sur une transaction précédente. Cette fonction est activable ou désactivable. Le système est suffisamment robuste même sans stop-loss (voir les notes pour les résultats des tests de performance sans stop-loss). Bien que le choix final relève des préférences personnelles, l'activation du stop-loss améliore généralement les performances, avec un taux de réussite supérieur à 90 %. Vous pouvez désactiver le stop-loss en définissant le paramètre « Augmenter la taille de la position après une perte » sur 1,0 et en effectuant un test de performance avec la même taille de lot.

que Jing Tian Les conseillers experts (EA) sont des solutions de trading complètes, conçues spécifiquement pour répondre aux exigences des investisseurs particuliers tout en garantissant la stabilité des comptes clients. Leurs systèmes intelligents sont optimisés pour résoudre rapidement divers problèmes. Toutefois, leur véritable valeur réside dans leur capacité à assurer la stabilité et la performance à long terme des comptes de trading grâce à une conformité stricte aux réglementations et à une gestion rigoureuse des risques. Kanéda Ce robot n'est clairement pas un robot de trading haute fréquence (HFT) et ne viole aucune règle concernant le trading excessif, ce qui le rend compatible avec pratiquement toutes les grandes sociétés de trading internes.

Toutes les transactions sont protégées par des ordres stop-loss obligatoires, et le système interdit formellement les techniques illicites telles que le trading sur grille et la stratégie de Martingale. Point important, toutes les positions sont automatiquement liquidées avant la fin de la semaine, éliminant ainsi le risque de gap de marché et garantissant la conformité réglementaire. Cette approche fiable et conforme… Jing Tian Tant que vous tradez régulièrement les spreads XAU, vous pouvez trader avec succès et de manière constante indéfiniment avec un compte équilibré.

Les conseillers experts ne sont pas réservés aux investisseurs institutionnels ; ils offrent un soutien aux activités de trading avancées et aident même les petits investisseurs, avec seulement 50 dollars, à se lancer dans le trading. Kanéda Cet outil puissant apporte efficacité, sécurité et évolutivité à toutes vos opérations commerciales.

Kanéda Cette méthode fonctionne mieux avec les sources de données ECN ou RAW, et est plus efficace lorsqu'elle est utilisée avec des courtiers qui offrent un accès direct au marché, des spreads faibles et un slippage minimal.

GoldSky se concentre principalement sur le trading pour compte propre en raison du faible coût de l'or. Comme toutes les bonnes sociétés de trading pour compte propre, elle propose le trading basé sur le risque (pourcentage de risque par transaction) ou le trading à taille de lot fixe, laissant ainsi le choix aux clients.

Matière première négociée : l'or

Dépôt minimum : 50 $

Durée : 1 minute

Recommandations de courtiers : Courtiers réputés offrant d’excellentes conditions pour le négoce de l’or.

Type de compte : Compte à faible spread (RAW/RAZOR/ECN).

important: Idéalement, vous devriez choisir une petite somme, par exemple de 10 à 20 centimes. (par exemple 2043,50/2043,60)

Idéalement, vous devriez choisir une petite somme, par exemple de 10 à 20 centimes. Type de compte : RAW/ECN

Environ 75 transactions ont lieu chaque mois.

Le point d'entrée correspond au nouveau prix d'ouverture sur le graphique en chandeliers d'une minute.

Méthode de sortie : Sortie via un stop loss ou sortie via un stop loss suiveur.

La limite de stop-loss pour chaque transaction est de 20,00 $ (tendance du prix de l'or : prix de départ 2040,00 $, prix de stop-loss 2020,00 $).

Horaires de négociation quotidiens de l'euro et du dollar américain.

Il est interdit de changer de position, que ce soit de jour ou de nuit.

Nous recommandons l'utilisation d'un VPS de haute qualité.

Il s'installe facilement en moins de 5 minutes, et vous n'aurez plus à vous soucier de rien après l'installation.

Taille de lot fixe ou ratio de risque fixe dans une transaction.

En gros, nous lançons l'EA (Expert Advisor) et le configurons pour effectuer un backtest sur le graphique boursier GMT2/3 d'une minute.

Chers utilisateurs d'Exness, veuillez configurer votre profil dans la section commentaires. Vous devrez modifier les heures de négociation de votre courtier (GMT0).

Puisque le courtier propose un effet de levier de 30:1, vous devez réduire votre risque initial de 2 % à 0,75 % et votre risque maximal de 8 % à 3 %. Autrement, votre marge disponible sera insuffisante.



