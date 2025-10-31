Добро пожаловать в GoldSKY EA — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на… Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!

GoldSky использует графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комментариев. Система хорошо работает с теми же настройками в течение длительного периода, демонстрируя надёжность и устойчивость.

Эта автоматическая торговая система ведёт торговлю с начала европейской торговой сессии до конца американской. Она не переносит позиции на следующий день; все открытые позиции закрываются до конца дня. Одновременно можно открыть не более двух сделок.

Эта торговая стратегия включает в себя несколько технических индикаторов для входа, включая свечные паттерны, фильтры скользящих средних, индикатор ADX и индекс силы. Она позволяет совершать более 10 сделок в день и хорошо зарекомендовала себя в недавних волатильных рыночных условиях, например, на рынке золота.

GoldSky использует функцию стоп-лосса, которая увеличивает торговую позицию, если предыдущая сделка завершилась убытком. Клиенты могут выбрать, использовать ли функцию стоп-лосса, поскольку система очень стабильна даже без неё (результаты тестирования на истории без функции стоп-лосса можно найти в разделе комментариев), и это полностью зависит от их личных предпочтений. Однако, учитывая исторический процент прибыльных сделок более 90%, включение функции стоп-лосса, как правило, помогает повысить производительность. Клиенты могут отключить функцию стоп-лосса, установив значение входного параметра «Увеличить размер позиции после убытка» равным 1,0, что позволит им проводить тестирование на истории с тем же количеством лотов.

Советник (EA) — это комплексное и законченное торговое решение, разработанное специально для удовлетворения строгих требований частных торговых компаний, обеспечивая при этом стабильную работу для обычных владельцев счетов. Его интеллектуальная система тщательно настроена для быстрого решения различных задач, но его истинная ценность заключается в долгосрочной и стабильной работе на торговом счете благодаря безупречному соблюдению нормативных требований и строгому управлению рисками. Это определенно не высокочастотный торговый бот (HFT) и не нарушает правила чрезмерной торговли, тем самым обеспечивая совместимость практически со всеми крупными частными торговыми фирмами.

Каждая сделка защищена обязательным стоп-лоссом, и система строго избегает запрещённых методов, таких как сеточная торговля или стратегии мартингейла. Важно отметить, что все позиции автоматически закрываются перед выходными, чтобы исключить риск рыночного разрыва и обеспечить соблюдение правил. Этот надёжный и соответствующий правилам подход позволяет при условии регулярной торговли спредом XAU торговля может вестись успешно и устойчиво неограниченное время на финансируемом счете.

Помимо институционального применения, советник также поддерживает расширенную торговлю, помогая мелким трейдерам с первоначальным капиталом всего в 50 долларов США для торговли. Этот редкий инструмент обеспечивает эффективность, безопасность и масштабируемость во всем торговом пространстве.

Лучше всего он работает с источниками данных ECN или RAW и наиболее эффективен с брокерами с прямым доступом к рынку, которые предлагают низкие спреды и низкое проскальзывание.

GoldSky дружелюбен к частной торговле, поскольку золотые инструменты недороги и, как все хорошие частные торговые компании, он предлагает торговлю на основе риска (процент риска на сделку) или торговлю фиксированными лотами, что позволяет клиентам выбирать одну из этих моделей.

Стратегическое резюме:



Торговый инструмент: Золото

Минимальный депозит: 50 долларов

Время: 1 минута

Рекомендация брокера: Любой авторитетный брокер, предлагающий хорошие условия для торговли золотом.

Тип счета: счет с низким спредом (RAW/RAZOR/ECN).

Важный: Лучше выбирать более низкий спред, целевой спред должен составлять около 10–20 центов. (например, 2043.50/2043.60)

Характеристики транзакции:

В месяц совершается около 75 и более транзакций.

Точка входа — новая цена открытия на 1-минутном свечном графике

Методы выхода: выход по стоп-лоссу или выход по трейлинг-стоп-профиту.

Стоп-лосс для каждой сделки составляет 20 долларов США (движение цены на золото, цена открытия — 2040,00 долларов США, цена стоп-лосса — 2020,00 долларов США).

Ежедневное торговое окно по евро и доллару США

Ежедневные переносы позиций или переносы позиций на следующий день не допускаются.

Мы рекомендуем использовать высококачественный VPS.

Простая настройка за 5 минут. После настройки не нужно ни о чем беспокоиться.

Результаты бэктестинга и необходимые файлы наборов данных вы найдете в комментариях и на снимках экрана.



Фиксированный размер лота или процентный риск при торговле.

Настройте советник на запуск по умолчанию для бэктестинга на 1-минутном графике брокерской компании GMT2/3.

Пользователям Exness необходимо настроить свой профиль в комментариях. Брокерам необходимо изменить часы торговли (GMT0).

Для пользователей брокерских услуг, использующих кредитное плечо 30:1, первоначальный риск следует снизить с 2% до 0,75%, а максимальный риск — с 8% до 3%, в противном случае доступной маржи будет недостаточно.