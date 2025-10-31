GoldSky

Добро пожаловать в   GoldSKY EA — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…   Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!  

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 

GoldSky использует графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комментариев. Система хорошо работает с теми же настройками в течение длительного периода, демонстрируя надёжность и устойчивость.

Эта автоматическая торговая система ведёт торговлю с начала европейской торговой сессии до конца американской. Она не переносит позиции на следующий день; все открытые позиции закрываются до конца дня. Одновременно можно открыть не более двух сделок.

этот   Цзинь Тянь   Эта торговая стратегия включает в себя несколько технических индикаторов для входа, включая свечные паттерны, фильтры скользящих средних, индикатор ADX и индекс силы. Она позволяет совершать более 10 сделок в день и хорошо зарекомендовала себя в недавних волатильных рыночных условиях, например, на рынке золота.

GoldSky использует функцию стоп-лосса, которая увеличивает торговую позицию, если предыдущая сделка завершилась убытком. Клиенты могут выбрать, использовать ли функцию стоп-лосса, поскольку система очень стабильна даже без неё (результаты тестирования на истории без функции стоп-лосса можно найти в разделе комментариев), и это полностью зависит от их личных предпочтений. Однако, учитывая исторический процент прибыльных сделок более 90%, включение функции стоп-лосса, как правило, помогает повысить производительность. Клиенты могут отключить функцию стоп-лосса, установив значение входного параметра «Увеличить размер позиции после убытка» равным 1,0, что позволит им проводить тестирование на истории с тем же количеством лотов.

этот   Цзинь Тянь   Советник (EA) — это комплексное и законченное торговое решение, разработанное специально для удовлетворения строгих требований частных торговых компаний, обеспечивая при этом стабильную работу для обычных владельцев счетов. Его интеллектуальная система тщательно настроена для быстрого решения различных задач, но его истинная ценность заключается в долгосрочной и стабильной работе на торговом счете благодаря безупречному соблюдению нормативных требований и строгому управлению рисками.   Цзинь Тянь   Это определенно не высокочастотный торговый бот (HFT) и не нарушает правила чрезмерной торговли, тем самым обеспечивая совместимость практически со всеми крупными частными торговыми фирмами.

Каждая сделка защищена обязательным стоп-лоссом, и система строго избегает запрещённых методов, таких как сеточная торговля или стратегии мартингейла. Важно отметить, что все позиции автоматически закрываются перед выходными, чтобы исключить риск рыночного разрыва и обеспечить соблюдение правил. Этот надёжный и соответствующий правилам подход позволяет...   Цзинь Тянь   При условии регулярной торговли спредом XAU торговля может вестись успешно и устойчиво неограниченное время на финансируемом счете.

Помимо институционального применения, советник также поддерживает расширенную торговлю, помогая мелким трейдерам с первоначальным капиталом всего в 50 долларов США для торговли.   Цзинь Тянь   Этот редкий инструмент обеспечивает эффективность, безопасность и масштабируемость во всем торговом пространстве.

Цзинь Тянь   Лучше всего он работает с источниками данных ECN или RAW и наиболее эффективен с брокерами с прямым доступом к рынку, которые предлагают низкие спреды и низкое проскальзывание.

GoldSky дружелюбен к частной торговле, поскольку золотые инструменты недороги и, как все хорошие частные торговые компании, он предлагает торговлю на основе риска (процент риска на сделку) или торговлю фиксированными лотами, что позволяет клиентам выбирать одну из этих моделей.

Стратегическое резюме:

  • Торговый инструмент: Золото
  • Минимальный депозит: 50 долларов
  • Время: 1 минута
  • Рекомендация брокера: Любой авторитетный брокер, предлагающий хорошие условия для торговли золотом.
  • Тип счета: счет с низким спредом (RAW/RAZOR/ECN).
  • Важный:   Лучше выбирать более низкий спред, целевой спред должен составлять около 10–20 центов.   (например, 2043.50/2043.60)
  • Тип счета: RAW/ECN
Характеристики транзакции:
  • В месяц совершается около 75 и более транзакций.
  • Точка входа — новая цена открытия на 1-минутном свечном графике
  • Методы выхода: выход по стоп-лоссу или выход по трейлинг-стоп-профиту.
  • Стоп-лосс для каждой сделки составляет 20 долларов США (движение цены на золото, цена открытия — 2040,00 долларов США, цена стоп-лосса — 2020,00 долларов США).
  • Ежедневное торговое окно по евро и доллару США
  • Ежедневные переносы позиций или переносы позиций на следующий день не допускаются.
  • Мы рекомендуем использовать высококачественный VPS.
  • Простая настройка за 5 минут. После настройки не нужно ни о чем беспокоиться.
  • Результаты бэктестинга и необходимые файлы наборов данных вы найдете в комментариях и на снимках экрана.
  • Фиксированный размер лота или процентный риск при торговле.

Настройте советник на запуск по умолчанию для бэктестинга на 1-минутном графике брокерской компании GMT2/3.

Пользователям Exness необходимо настроить свой профиль в комментариях. Брокерам необходимо изменить часы торговли (GMT0).

Для пользователей брокерских услуг, использующих кредитное плечо 30:1, первоначальный риск следует снизить с 2% до 0,75%, а максимальный риск — с 8% до 3%, в противном случае доступной маржи будет недостаточно.


Отзывы 9
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

5093786
71
5093786 2025.12.24 03:48 
 

Severely needs risk management improvement

Murtadha_1993
25
Murtadha_1993 2025.12.23 09:02 
 

Very bad

Eleena
485
Eleena 2025.12.22 05:32 
 

Full Scam

Julien Metz
174
Julien Metz 2025.12.15 11:36 
 

Do NOT buy this bot. I just wasted another 500. The signal does not represent the actual behaviouf of the bot. The bot opened twice with wrong / way too high lot sizes (on the same configuration it worked good before). And regarding the reaction on the last feedback of Gregory, for an expert advisor / an automated system it should not be required to check the comments here daily to see if I need to disable the bot. This is not the sense of an automated system, the bot should know by itself, when to trade and when not. I was in contact with Gregory and I do not like to give bad feedback without reasoning, but all his troubleshooting did not change anything about the situation until the point where he just stopped answering. I do not know why the results differ from those from the signal, but if you want to take the risk rather buy the signal, instead of spending more than 500 for a performance that doesnt reflect the signal, which even is making you lose money. NOT RECOMMENDED. I already reacted on the claims he just made, but i will do it again: the broker stopped trading as it was ftmo and the challenge failed which automatically stops trading on the account. The option failed due to this ea making bad trades, it made 2 losing trades with 5 time the initial lot size set. I will not add anything anymore to this review, as I guess he will find new excuses making it look like im the incompetent one, which is not the case. The signal is not available anymore, so I guess all is clear by now. Waste of money.

Alno Markets Ltd
5461
Ответ разработчика Gregory Hay 2025.12.15 12:44
hi,
I always gave you good support. You wrote me on saturday and reply today. Im sorry cant work 7 days a week to reply you.
your account was disabled for trading by broker in 2 times you asked me to check for issue,
Signals are there for EA,
All can see
Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.04 19:06 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Alno Markets Ltd
5461
Ответ разработчика Gregory Hay 2025.12.04 19:08
Hi karol.
Pleasure to work with you. Hit us up on PM whatever you need. 💯👍✔️
Jason Chen
26
Jason Chen 2025.12.01 06:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Alno Markets Ltd
5461
Ответ разработчика Gregory Hay 2025.12.01 07:03
Thanks jason. We wish you have great profits also with goldsky in coming months. Have a great day. 👍💯
elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.14 20:50 
 

The strategy is to hide major losses (I suffered a massive loss yesterday that was not reflected on the signal) and then blame market conditions (like spreads) with false justifications.

The results are simply too good to be true, and the creator is deleting evidence of losses.

If you are considering buying, STOP. Contact me privately for proof before you lose your capital.

Alno Markets Ltd
5461
Ответ разработчика Gregory Hay 2025.12.11 07:19
hi elias,
On 27th Nov you left 5 star review saying EA was fantastic, on 28th Nov we wrote on comments page (timestamped yes!): https://www.mql5.com/en/market/product/154134/comments?source=Site+Market+Main Comment:
Gregory Hay 2025.11.28 09:41 #3 KO
no trading today
CME outage
no gold quotes yet, STOP EA . Then you commence to accuse of manipulation because we had no trades on 28th whilst you let robot run with gold outage across the globe. You need to take some ownership of running an EA. I suggest you run on on our broker demo, and copy to your account, you can run EA on as many accounts as you wish! There are many free MT5>MT5 copier around. Then you have same signal as us!! Onto EXCEL which we might add you received for free as a bonus. We have live signal account there, no change. Yes, we removed darwinex, because as we explained we are not satisfied with this broker GOLD spread at moment, which is 50+ cents in Euro and US session, we send you evidence of that from myFX book spread comparator and MT5 terminal. So, sometimes people move broker if conditions are not acceptable any longer, this happens in real life. Anyone who knows trading, will understand the effect of inflated spreads on performance, this is not something we invented. To cut a long story short, everything you questioned of us, we have a rational reply, we always responded to you in a fast manner and count over 50 DM exchanges with you. You conducted and were very satisfied with all the backtests you conducted pre-purchase we might add, on your own side.
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Alno Markets Ltd
5461
Ответ разработчика Gregory Hay 2025.11.05 08:57
thanks Fedgie, any help you need please DM us...👍
Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

Alno Markets Ltd
5461
Ответ разработчика Gregory Hay 2025.11.05 08:57
thanks Darryl, any help you need please DM us...👍
Ответ на отзыв