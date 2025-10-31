欢迎来到 GoldSKY EA是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在…… 普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！

GoldSky 使用1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。

该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束前平仓。最多同时开立两笔交易。

这 金天 该交易策略的入场逻辑融合了多种技术指标，包括K线形态、移动平均线过滤器、ADX指标和强力指数。它每天可以交易10次以上，并且在近期黄金等波动剧烈的市场环境中表现良好。

GoldSky使用了一项止损功能，如果前一笔交易亏损，该功能将增加交易仓位。客户可以选择是否使用止损功能，因为即使不使用止损功能，系统也非常稳定（不启用止损功能的回测结果可在评论区找到），这完全取决于个人选择。但鉴于其历史胜率超过 90%，启用止损功能通常有助于提升业绩。客户可以通过将“亏损后增加手数”的输入值设为 1.0 来禁用止损功能，从而对同一手数进行回测。

这 金天 智能交易系统（EA）是一款全面、完整的交易解决方案，其独特设计旨在满足自营交易公司严苛的要求，同时为普通账户持有者提供可持续的业绩表现。它的智能系统经过精心调校，能够迅速通过各种挑战，但其真正的价值在于其在资金账户中的长期稳定运行，这得益于其无可挑剔的合规性和严谨的风险管理。 金天 它绝对不是高频交易 (HFT) 机器人，也不会违反超额交易规则，从而确保与几乎所有主要自营交易公司兼容。

每笔交易都受到强制止损的保护，系统严格避免使用网格交易或马丁格尔策略等违禁方法。至关重要的是，所有仓位都会在周末前自动平仓，从而消除市场缺口风险并确保遵守规则。这种稳健且符合规则的方法允许 金天 假设提供常规的 XAU 价差交易，则在已注资账户上无限期地成功且可持续地进行交易。

除了机构应用之外，该EA还支持高级交易，帮助初始资金要求仅50美元的小型交易者进行交易。 金天 这款罕见的工具能够在整个交易领域提供效率、安全性和可扩展性。

金天 在 ECN 或 RAW 驱动的数据源中效果最佳，并且在黄金点差低、滑点低的直接市场准入经纪商中效果最佳。

GoldSky对自营交易友好，因为黄金工具成本低廉，而且在所有优秀的自营交易公司中都很相似，它提供基于风险的交易（每笔交易的风险百分比）或基于固定手数的交易，客户可以选择其中一种模式。

交易品种：黄金

最低存款额：50美元

时间：1 分钟

经纪商推荐：任何提供良好黄金交易条件的正规经纪商。

账户类型：低点差佣金账户（RAW/RAZOR/ECN）。

重要的： 低价差更好，目标价差在10-20美分左右。 （例如 2043.50/2043.60）

交易规格：

每月交易次数约75次以上。

入场点 - 1分钟K线新开盘

退出方式——止损退出，或追踪止盈退出。

每笔交易的止损位均为 20 美元（黄金价格走势，开仓价为 2040.00，止损价为 2020.00）。

欧元和美元每日交易窗口

不进行每日展期或隔夜交易。

推荐使用优质VPS。

5分钟轻松设置，设置好即可无需操心。

固定手数或百分比风险交易。

将 EA 设置为默认运行，以便在 GMT2/3 经纪商的黄金 1 分钟图表上进行回测。

Exness 用户需要在注释中设置配置文件。GMT0 经纪商需要更改交易时间。

对于使用 30:1 杠杆的经纪商用户，应将初始风险从 2% 降至 0.75%，最大风险从 8% 降至 3%，否则将没有足够的可用保证金。



