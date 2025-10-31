GoldSky

2.14

欢迎来到  GoldSKY EA是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在……  普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！  

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 

0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999

See all Performance here: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

GoldSky 使用1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。

该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束前平仓。最多同时开立两笔交易。

 金天 该交易策略的入场逻辑融合了多种技术指标，包括K线形态、移动平均线过滤器、ADX指标和强力指数。它每天可以交易10次以上，并且在近期黄金等波动剧烈的市场环境中表现良好。

GoldSky使用了一项止损功能，如果前一笔交易亏损，该功能将增加交易仓位。客户可以选择是否使用止损功能，因为即使不使用止损功能，系统也非常稳定（不启用止损功能的回测结果可在评论区找到），这完全取决于个人选择。但鉴于其历史胜率超过 90%，启用止损功能通常有助于提升业绩。客户可以通过将“亏损后增加手数”的输入值设为 1.0 来禁用止损功能，从而对同一手数进行回测。

 金天 智能交易系统（EA）是一款全面、完整的交易解决方案，其独特设计旨在满足自营交易公司严苛的要求，同时为普通账户持有者提供可持续的业绩表现。它的智能系统经过精心调校，能够迅速通过各种挑战，但其真正的价值在于其在资金账户中的长期稳定运行，这得益于其无可挑剔的合规性和严谨的风险管理。  金天 它绝对不是高频交易 (HFT) 机器人，也不会违反超额交易规则，从而确保与几乎所有主要自营交易公司兼容。

每笔交易都受到强制止损的保护，系统严格避免使用网格交易或马丁格尔策略等违禁方法。至关重要的是，所有仓位都会在周末前自动平仓，从而消除市场缺口风险并确保遵守规则。这种稳健且符合规则的方法允许 金天 假设提供常规的 XAU 价差交易，则在已注资账户上无限期地成功且可持续地进行交易。

除了机构应用之外，该EA还支持高级交易，帮助初始资金要求仅50美元的小型交易者进行交易。  金天 这款罕见的工具能够在整个交易领域提供效率、安全性和可扩展性。

金天 在 ECN 或 RAW 驱动的数据源中效果最佳，并且在黄金点差低、滑点低的直接市场准入经纪商中效果最佳。

GoldSky对自营交易友好，因为黄金工具成本低廉，而且在所有优秀的自营交易公司中都很相似，它提供基于风险的交易（每笔交易的风险百分比）或基于固定手数的交易，客户可以选择其中一种模式。

战略概要：

  • 交易品种：黄金
  • 最低存款额：50美元
  • 时间：1 分钟
  • 经纪商推荐：任何提供良好黄金交易条件的正规经纪商。
  • 账户类型：低点差佣金账户（RAW/RAZOR/ECN）。
  • 重要的：  低价差更好，目标价差在10-20美分左右。   （例如 2043.50/2043.60）
  • 账户类型：RAW/ECN
交易规格：
  • 每月交易次数约75次以上。
  • 入场点 - 1分钟K线新开盘
  • 退出方式——止损退出，或追踪止盈退出。
  • 每笔交易的止损位均为 20 美元（黄金价格走势，开仓价为 2040.00，止损价为 2020.00）。
  • 欧元和美元每日交易窗口
  • 不进行每日展期或隔夜交易。
  • 推荐使用优质VPS。
  • 5分钟轻松设置，设置好即可无需操心。
  • 请在评论和截图中查找回测结果和任何必要的数据集文件。
  • 固定手数或百分比风险交易。

将 EA 设置为默认运行，以便在 GMT2/3 经纪商的黄金 1 分钟图表上进行回测。

Exness 用户需要在注释中设置配置文件。GMT0 经纪商需要更改交易时间。

对于使用 30:1 杠杆的经纪商用户，应将初始风险从 2% 降至 0.75%，最大风险从 8% 降至 3%，否则将没有足够的可用保证金。



评分 9
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

5093786
73
5093786 2025.12.24 03:48 
 

Severely needs risk management improvement

Murtadha_1993
25
Murtadha_1993 2025.12.23 09:02 
 

Very bad

Eleena
485
Eleena 2025.12.22 05:32 
 

Full Scam

Julien Metz
174
Julien Metz 2025.12.15 11:36 
 

Do NOT buy this bot. I just wasted another 500. The signal does not represent the actual behaviouf of the bot. The bot opened twice with wrong / way too high lot sizes (on the same configuration it worked good before). And regarding the reaction on the last feedback of Gregory, for an expert advisor / an automated system it should not be required to check the comments here daily to see if I need to disable the bot. This is not the sense of an automated system, the bot should know by itself, when to trade and when not. I was in contact with Gregory and I do not like to give bad feedback without reasoning, but all his troubleshooting did not change anything about the situation until the point where he just stopped answering. I do not know why the results differ from those from the signal, but if you want to take the risk rather buy the signal, instead of spending more than 500 for a performance that doesnt reflect the signal, which even is making you lose money. NOT RECOMMENDED. I already reacted on the claims he just made, but i will do it again: the broker stopped trading as it was ftmo and the challenge failed which automatically stops trading on the account. The option failed due to this ea making bad trades, it made 2 losing trades with 5 time the initial lot size set. I will not add anything anymore to this review, as I guess he will find new excuses making it look like im the incompetent one, which is not the case. The signal is not available anymore, so I guess all is clear by now. Waste of money.

Alno Markets Ltd
5462
来自开发人员的回复 Gregory Hay 2025.12.15 12:44
hi,
I always gave you good support. You wrote me on saturday and reply today. Im sorry cant work 7 days a week to reply you.
your account was disabled for trading by broker in 2 times you asked me to check for issue,
Signals are there for EA,
All can see
Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.04 19:06 
 

用户没有留下任何评级信息

Alno Markets Ltd
5462
来自开发人员的回复 Gregory Hay 2025.12.04 19:08
Hi karol.
Pleasure to work with you. Hit us up on PM whatever you need. 💯👍✔️
Jason Chen
26
Jason Chen 2025.12.01 06:59 
 

用户没有留下任何评级信息

Alno Markets Ltd
5462
来自开发人员的回复 Gregory Hay 2025.12.01 07:03
Thanks jason. We wish you have great profits also with goldsky in coming months. Have a great day. 👍💯
elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.14 20:50 
 

The strategy is to hide major losses (I suffered a massive loss yesterday that was not reflected on the signal) and then blame market conditions (like spreads) with false justifications.

The results are simply too good to be true, and the creator is deleting evidence of losses.

If you are considering buying, STOP. Contact me privately for proof before you lose your capital.

Alno Markets Ltd
5462
来自开发人员的回复 Gregory Hay 2025.12.11 07:19
hi elias,
On 27th Nov you left 5 star review saying EA was fantastic, on 28th Nov we wrote on comments page (timestamped yes!): https://www.mql5.com/en/market/product/154134/comments?source=Site+Market+Main Comment:
Gregory Hay 2025.11.28 09:41 #3 KO
no trading today
CME outage
no gold quotes yet, STOP EA . Then you commence to accuse of manipulation because we had no trades on 28th whilst you let robot run with gold outage across the globe. You need to take some ownership of running an EA. I suggest you run on on our broker demo, and copy to your account, you can run EA on as many accounts as you wish! There are many free MT5>MT5 copier around. Then you have same signal as us!! Onto EXCEL which we might add you received for free as a bonus. We have live signal account there, no change. Yes, we removed darwinex, because as we explained we are not satisfied with this broker GOLD spread at moment, which is 50+ cents in Euro and US session, we send you evidence of that from myFX book spread comparator and MT5 terminal. So, sometimes people move broker if conditions are not acceptable any longer, this happens in real life. Anyone who knows trading, will understand the effect of inflated spreads on performance, this is not something we invented. To cut a long story short, everything you questioned of us, we have a rational reply, we always responded to you in a fast manner and count over 50 DM exchanges with you. You conducted and were very satisfied with all the backtests you conducted pre-purchase we might add, on your own side.
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Alno Markets Ltd
5462
来自开发人员的回复 Gregory Hay 2025.11.05 08:57
thanks Fedgie, any help you need please DM us...👍
Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

Alno Markets Ltd
5462
来自开发人员的回复 Gregory Hay 2025.11.05 08:57
thanks Darryl, any help you need please DM us...👍
回复评论