illusione GoldSKY EA è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...

Si tratta di un'offerta speciale scontata, valida solo per un periodo limitato, a $ 499 e riservata ai primi 10 clienti.

GoldSky utilizza una scheda con una durata di un minuto. I risultati dei test di 5 e 10 anni sono disponibili nei commenti. Questo sistema funziona in modo affidabile e sicuro da molto tempo con la stessa configurazione.

Questo sistema di trading automatizzato è operativo dall'apertura della sessione europea alla chiusura di quella statunitense. Non mantiene posizioni aperte durante la notte e tutte le posizioni vengono chiuse alla fine della giornata di negoziazione. È possibile aprire contemporaneamente un massimo di due posizioni.

Quello Kaneda Questa strategia di trading utilizza diversi indicatori tecnici, tra cui pattern di candele giapponesi, filtri di media mobile, ADX e RSI (Relative Strength Index), per innescare ingressi di mercato. Può essere applicata fino a 10 volte al giorno e si è dimostrata efficace in mercati recentemente volatili, come quello dell'oro.

GoldSky utilizza una funzione di stop-loss che aumenta le dimensioni della posizione dopo una perdita su un'operazione precedente. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata. Il sistema è sufficientemente robusto anche senza stop-loss (vedere le note per i risultati dei test di performance senza stop-loss). Sebbene la scelta finale sia una questione di preferenze personali, abilitare lo stop-loss generalmente migliora le prestazioni, con un tasso di successo superiore al 90%. È possibile disabilitare lo stop-loss impostando il parametro "Aumenta dimensione posizione dopo una perdita" su 1,0 ed eseguendo un test di performance con la stessa dimensione del lotto.

Quello Jing Tian Gli Expert Advisor (EA) sono soluzioni di trading complete specificamente progettate per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, garantendo al contempo la stabilità dei conti dei clienti. I loro sistemi intelligenti sono ottimizzati per risolvere rapidamente diverse problematiche. Tuttavia, il loro vero valore risiede nella capacità di garantire la stabilità e le performance a lungo termine dei conti di trading attraverso una rigorosa conformità normativa e una rigorosa gestione del rischio. Kaneda Questo robot non è chiaramente un robot per il trading ad alta frequenza (HFT) e non viola alcuna regola relativa al trading eccessivo, il che lo rende compatibile con praticamente tutte le principali società di trading interne.

Tutte le transazioni sono protette da ordini stop-loss obbligatori e il sistema vieta severamente tecniche illecite come il grid trading e la strategia Martingala. È importante sottolineare che tutte le posizioni vengono liquidate automaticamente entro la fine della settimana, eliminando così il rischio di gap di mercato e garantendo la conformità normativa. Questo approccio affidabile e conforme... Jing Tian Finché si opera regolarmente con spread XAU, è possibile operare con successo e in modo coerente a tempo indeterminato con un conto bilanciato.

Gli Expert Advisor non sono riservati solo agli investitori istituzionali; offrono supporto per attività di trading avanzate e aiutano persino i piccoli investitori, con un capitale minimo di 50 $, a iniziare a fare trading. Kaneda Questo potente strumento apporta efficienza, sicurezza e scalabilità a tutte le tue operazioni aziendali.

Kaneda Questo metodo funziona meglio con fonti di dati ECN o RAW ed è più efficace se utilizzato con broker che offrono accesso diretto al mercato, spread bassi e slippage minimo.

GoldSky si concentra principalmente sul trading proprietario, dato il basso costo dell'oro. Come tutte le buone società di trading proprietario, offre trading basato sul rischio (percentuale di rischio per transazione) o trading a lotti fissi, offrendo così ai clienti una scelta.

Panoramica strategica:



Materia prima scambiata: oro

Deposito minimo: $50

Durata: 1 minuto

Consigli sui broker: broker affidabili che offrono condizioni eccellenti per il trading dell'oro.

Tipo di conto: conto a basso spread (RAW/RAZOR/ECN).

importante: L'ideale sarebbe scegliere una piccola somma, ad esempio da 10 a 20 centesimi. (ad esempio 2043,50/2043,60)

L'ideale sarebbe scegliere una piccola somma, ad esempio da 10 a 20 centesimi. Tipo di conto: RAW/ECN

Caratteristiche commerciali:

Ogni mese vengono effettuate circa 75 transazioni.

Il punto di ingresso corrisponde al nuovo prezzo di apertura sul grafico a candele da un minuto.

Metodo di uscita: uscita tramite stop loss o uscita tramite trailing stop loss.

Il limite di stop-loss per ogni transazione è di $ 20,00 (andamento del prezzo dell'oro: prezzo iniziale $ 2040,00, prezzo di stop-loss $ 2020,00).

Orari di negoziazione giornalieri per l'euro e il dollaro statunitense.

È vietato cambiare posizione, sia di giorno che di notte.

Consigliamo di utilizzare un VPS di alta qualità.

Si installa facilmente in meno di 5 minuti e non dovrai preoccuparti di nulla dopo l'installazione.

I risultati dei test retrospettivi e i file di dati richiesti sono inclusi nelle note e negli screenshot.



Dimensione fissa del lotto o rapporto di rischio fisso in una transazione.

In pratica, lanciamo l'EA (Expert Advisor) e lo configuriamo per eseguire un backtest sul grafico azionario GMT2/3 a un minuto.

Cari utenti di Exness, vi preghiamo di configurare il vostro profilo nella sezione commenti. Dovrete modificare l'orario di trading del vostro broker (GMT0).

Poiché il broker offre una leva finanziaria di 30:1, è necessario ridurre il rischio iniziale dal 2% allo 0,75% e il rischio massimo dall'8% al 3%. In caso contrario, il margine disponibile sarà insufficiente.