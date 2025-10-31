GoldSky

ようこそ  GoldSKY EAは、 XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…  当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！  

GoldSkyは1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。

この自動取引システムは、欧州セッションの開始から米国セッションの終了まで稼働します。翌日のポジションは保持されず、すべてのポジションは取引日の終了時に決済されます。同時にオープンできる取引は2つまでです。

それ 金田 この取引戦略は、日本式ローソク足パターン、移動平均線フィルター、ADX指標、相対力指数（RSI）など、市場参入のための複数のテクニカル指標を組み込んでいます。1日に10回以上の取引が可能で、金市場などの最近の変動の激しい市場では有効性が実証されています。

GoldSkyは、前回の取引で損失が出た場合に取引ポジションを増やすストップロス機能を使用しています。この機能を使用するかどうかはお客様ご自身で選択できます。この機能がなくてもシステムは十分に安定しています（ストップロス機能を使用しないバックテストの結果はコメント欄でご覧いただけます）。これは個人の好みの問題ですが、90%を超える成功率を考えると、ストップロス機能を有効にすると一般的にパフォーマンスが向上します。「損失発生後にポジションサイズを増やす」パラメータを1.0に設定することでストップロス機能を無効にすることができ、同じロット数でバックテストを実行できます。

それ ジン・ティアン エキスパートアドバイザー（EA）は、個人トレーダーの厳しいニーズを満たすと同時に、一般ユーザーのアカウントの安定性を確保するために特別に設計された包括的な取引ソリューションです。そのインテリジェントなシステムは、様々な問題を迅速に解決するように最適化されていますが、その真の価値は、完璧な規制遵守と厳格なリスク管理によって実現される、取引アカウントの長期的な安定性とパフォーマンスにあります。  金田 これは明らかに高頻度取引 (HFT) ロボットではなく、過剰取引ルールに違反していないため、ほぼすべての主要な自社取引会社と互換性があります。

各取引は強制的なストップロス注文によって保護されており、システムはグリッド取引やマーチンゲール戦略などの禁止手法を厳格に回避します。重要なのは、すべてのポジションが週末前に自動的に決済されるため、市場ギャップのリスクが排除され、規制遵守が確保されることです。この信頼性が高く、規制に準拠したアプローチにより…  ジン・ティエン  XAU スプレッドを使用して定期的に取引する限り、残高のある口座で無期限に成功し、継続的に取引を行うことができます。

EA は、機関投資家による使用に加えて、高度な取引のサポートも提供しており、初期資本がわずか 50 ドルの小規模投資家が取引を開始できるように支援します。  金田 この優れたツールは、ビジネス オペレーション全体にわたって効率性、セキュリティ、および拡張性を実現します。

金田  ECN または RAW データ ソースで最も効果的に機能し、低いスプレッドと最小限のスリッページを提供する直接市場アクセス ブローカーで最も効果的です。

GoldSky は、金の金融商品が安価であることから自己勘定取引を優先しており、すべての優れた自己勘定取引会社と同様に、リスクベースの取引 (取引ごとのリスクの割合) または固定ロット取引を提供しており、顧客がこれらのモデルを選択できるようにしています。

戦略概要:

  • 取引商品: 金
  • 最低入金額: 50ドル
  • 時間: 1分
  • ブローカーの推奨: 金の売買に優れた条件を提供する評判の良いブローカー。
  • 口座タイプ: 低スプレッド口座 (RAW/RAZOR/ECN)。
  • 重要：  より小さなスプレッドを選択するのが最善です。理想的なスプレッドは 10 ～ 20 セント程度です。   （例：2043.50/2043.60）
  • 口座の種類: RAW/ECN
取引特性:
  • 1か月あたり約75件以上の取引が行われます。
  • エントリーポイントは、1 分足ローソク足チャートの新しい始値です。
  • 終了方法: ストップロスを使用して終了するか、トレーリングストッププロフィットを使用して終了する。
  • 各取引の損切り限度額は20.00米ドルです（金価格の推移：始値2040.00米ドル、損切り価格2020.00米ドル）。
  • ユーロと米ドルの毎日の取引時間。
  • 昼間でも夜間でも位置の変更は許可されません。
  • 高品質の VPS を使用することをお勧めします。
  • 5分で簡単に設置できます。設置後は何も心配する必要はありません。
  • 遡及テストの結果と必要なデータ ファイルは、コメントとスクリーンショットに記載されています。
  • 取引における固定ロットサイズまたはリスクの割合。

エキスパート アドバイザー (EA) をデフォルトで実行するように設定し、1 分間の GMT2/3 証券チャートでバックテストを実行します。

Exnessユーザーはコメント欄でプロフィールを設定してください。ブローカーは取引時間（GMT0）を変更する必要があります。

30:1 のレバレッジを使用するブローカーのユーザーの場合、初期リスクを 2% から 0.75% に、最大リスクを 8% から 3% に減らす必要があります。そうしないと、利用可能なマージンが不十分になります。



レビュー 9
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

5093786
87
5093786 2025.12.24 03:48 
 

Severely needs risk management improvement

Murtadha_1993
25
Murtadha_1993 2025.12.23 09:02 
 

Very bad

Eleena
485
Eleena 2025.12.22 05:32 
 

Full Scam

Julien Metz
174
Julien Metz 2025.12.15 11:36 
 

Do NOT buy this bot. I just wasted another 500. The signal does not represent the actual behaviouf of the bot. The bot opened twice with wrong / way too high lot sizes (on the same configuration it worked good before). And regarding the reaction on the last feedback of Gregory, for an expert advisor / an automated system it should not be required to check the comments here daily to see if I need to disable the bot. This is not the sense of an automated system, the bot should know by itself, when to trade and when not. I was in contact with Gregory and I do not like to give bad feedback without reasoning, but all his troubleshooting did not change anything about the situation until the point where he just stopped answering. I do not know why the results differ from those from the signal, but if you want to take the risk rather buy the signal, instead of spending more than 500 for a performance that doesnt reflect the signal, which even is making you lose money. NOT RECOMMENDED. I already reacted on the claims he just made, but i will do it again: the broker stopped trading as it was ftmo and the challenge failed which automatically stops trading on the account. The option failed due to this ea making bad trades, it made 2 losing trades with 5 time the initial lot size set. I will not add anything anymore to this review, as I guess he will find new excuses making it look like im the incompetent one, which is not the case. The signal is not available anymore, so I guess all is clear by now. Waste of money.

Alno Markets Ltd
5462
Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.04 19:06 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Alno Markets Ltd
5462
Jason Chen
26
Jason Chen 2025.12.01 06:59 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Alno Markets Ltd
5462
elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.14 20:50 
 

The strategy is to hide major losses (I suffered a massive loss yesterday that was not reflected on the signal) and then blame market conditions (like spreads) with false justifications.

The results are simply too good to be true, and the creator is deleting evidence of losses.

If you are considering buying, STOP. Contact me privately for proof before you lose your capital.

Alno Markets Ltd
5462
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Alno Markets Ltd
5462
Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

Alno Markets Ltd
5462
レビューに返信