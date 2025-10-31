yanılsama GoldSKY EA, XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir... Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!

Bu sistem, aynı konfigürasyonla uzun süredir güvenilir ve emniyetli bir şekilde çalışıyor.

GoldSky, bir dakikalık kullanım ömrüne sahip bir kart kullanıyor. 5 ve 10 yıllık testlerin sonuçları yorumlarda mevcut. Bu sistem, aynı konfigürasyonla uzun süredir güvenilir ve emniyetli bir şekilde çalışıyor.

Bu otomatik işlem sistemi, Avrupa işlem seansının açılışından ABD işlem seansının kapanışına kadar çalışır. Açık pozisyonları gece boyunca tutmaz ve tüm pozisyonlar işlem gününün sonunda kapatılır. Aynı anda en fazla iki pozisyon açılabilir.

O Kaneda Bu işlem stratejisi, piyasaya girişleri tetiklemek için Japon mum kalıpları, hareketli ortalama filtreleri, ADX ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) dahil olmak üzere çeşitli teknik göstergeler kullanır. Günde 10 defaya kadar uygulanabilir ve altın gibi son zamanlarda dalgalı piyasalarda etkili olduğu kanıtlanmıştır.

GoldSky, önceki bir işlemde yaşanan kayıptan sonra pozisyon boyutunu artıran bir zarar durdurma özelliği kullanır. Bu özellik etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Sistem, zarar durdurma özelliği olmadan bile yeterince güçlüdür (zarar durdurma özelliği olmadan performans testi sonuçları için notlara bakın). Nihai karar kişisel tercihe bağlı olsa da, zarar durdurma özelliğini etkinleştirmek genellikle performansı artırır ve %90'ın üzerinde bir başarı oranına sahiptir. "Zarardan sonra pozisyon boyutunu artır" parametresini 1,0 olarak ayarlayıp aynı lot boyutuyla bir performans testi çalıştırarak zarar durdurma özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

O Jing Tian Uzman Danışmanlar (EA'lar), bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri hesaplarının istikrarını sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış kapsamlı işlem çözümleridir. Akıllı sistemleri, çeşitli sorunları hızla çözmek üzere optimize edilmiştir. Ancak asıl değerleri, sıkı düzenleyici uyumluluk ve titiz risk yönetimi yoluyla işlem hesaplarının istikrarını ve uzun vadeli performansını sağlama becerilerinde yatmaktadır. Kaneda Bu robot açıkça bir yüksek frekanslı işlem (HFT) robotu değildir ve aşırı işlemle ilgili hiçbir kuralı ihlal etmez; bu da onu neredeyse tüm büyük şirket içi işlem firmalarıyla uyumlu hale getirir.

Tüm işlemler zorunlu zarar durdurma emirleriyle korunur ve sistem, grid ticareti ve Martingale stratejisi gibi yasa dışı teknikleri kesinlikle yasaklar. Daha da önemlisi, tüm pozisyonlar haftanın sonunda otomatik olarak tasfiye edilir, böylece piyasa boşlukları riski ortadan kaldırılır ve düzenlemelere uyum sağlanır. Bu güvenilir ve uyumlu yaklaşım... Jing Tian XAU spreadlerini düzenli olarak işlem yaptığınız sürece, dengeli bir hesapla sonsuza kadar başarılı ve istikrarlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Uzman Danışmanlar yalnızca kurumsal yatırımcılara yönelik değildir; ileri düzey işlemler için destek sunarlar ve hatta 50$ gibi az bir sermayeyle küçük yatırımcıların bile işlemlere başlamasına yardımcı olurlar. Kaneda Bu güçlü araç, tüm iş operasyonlarınıza verimlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik kazandırır.

Kaneda Bu yöntem, ECN veya RAW veri kaynaklarıyla en iyi şekilde çalışır ve doğrudan piyasaya erişim, düşük spreadler ve minimum kayma sunan aracı kurumlarla kullanıldığında en etkilidir.

GoldSky , altının düşük maliyeti göz önüne alındığında, öncelikle özel sermayeli alım satıma odaklanmaktadır. Tüm iyi özel sermayeli alım satım firmaları gibi, müşterilerine risk bazlı alım satım (işlem başına risk yüzdesi) veya sabit lot alım satımı seçenekleri sunarak, müşterilerine bir seçenek sunmaktadır.

İşlem gören emtia: altın

Minimum yatırım: 50$

Süre: 1 dakika

Broker Önerileri: Altın ticareti için mükemmel koşullar sunan güvenilir brokerlar.

Hesap türü: Düşük spreadli hesap (RAW/RAZOR/ECN).

İdeal olarak 10 ila 20 sent gibi küçük bir miktar seçmelisiniz. (örneğin 2043.50/2043.60)

İdeal olarak 10 ila 20 sent gibi küçük bir miktar seçmelisiniz. Hesap Türü: RAW/ECN

Ticari özellikler:

Her ay ortalama 75 işlem yapılıyor.

Giriş noktası, bir dakikalık mum grafiğindeki yeni açılış fiyatına karşılık gelir.

Çıkış yöntemi: Stop loss ile çıkış veya takip eden stop loss ile çıkış.

Her işlem için stop-loss seviyesi 20,00 dolardır (altın fiyat trendi: başlangıç fiyatı 2040,00 dolar, stop-loss fiyatı 2020,00 dolar).

Euro ve ABD Doları için günlük işlem saatleri.

Gece ve gündüz mevzi değiştirmek yasaktır.

Kaliteli bir VPS kullanmanızı öneririz.

5 dakikadan kısa bir sürede kolayca kurulur ve kurulumdan sonra hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Bir işlemde sabit lot büyüklüğü veya sabit risk oranı.

Temel olarak, EA'yı (Uzman Danışman) başlatıyoruz ve onu bir dakikalık GMT2/3 hisse senedi grafiğinde bir geri test çalıştıracak şekilde yapılandırıyoruz.

Değerli Exness kullanıcıları, lütfen yorumlar bölümünden profilinizi yapılandırın. Aracı kurumunuzun işlem saatlerini (GMT0) değiştirmeniz gerekecektir.

Aracı kurum 30:1 kaldıraç oranı sunduğundan, başlangıç riskinizi %2'den %0,75'e, maksimum riskinizi ise %8'den %3'e düşürmelisiniz. Aksi takdirde, mevcut teminatınız yetersiz kalacaktır.



