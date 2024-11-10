Long and Short PRO EA es un asesor mejorado Long and Short FREE EA (por desgracia, los usuarios hacia abajo realizar evaluaciones a propósito, así que tuvimos que lanzar una versión de pago).

Todas las funciones que se solicitaron se implementan. Se ha reescrito el código y se han corregido muchos errores, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Estos consejos se mejorarán en el futuro. Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD). También puede operar con pares de divisas Forex. Trabajar con un spread de hasta 30 se considera. El scalper funciona 24/5, la pérdida está cubierta por la rejilla con el promedio de una luz (pequeño) coeficiente si lo establece. Debería funcionar siempre, a excepción de los stops por tiempo que tu mismo establezcas, por ejemplo, en noticias, por lo que implementé dos sesiones por tiempo. Características principales: Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 30-40$ por 0,01 lote. Instrumentos de negociación: ORO (no he considerado otros instrumentos, pero se puede probar).

Plazos: M1-H1, no hay diferencia, pero por comodidad recomiendo H1.

Algoritmo: El algoritmo de trabajo me lo reservo.

Gestión de riesgos: hay una función para cerrar por la fuerza las órdenes en caso de reducción al porcentaje del depósito que usted especifique. Hay una función de pausa en caso de drawdown - no se abrirán nuevas órdenes.

Parámetros del asesor:

Lote == Lote

Tral == Pips mínimos cerrados

Paso de rejilla == Paso de rejilla en pips

Beneficio en el día == Cuando se alcanza la cantidad en divisa, el EA se detendrá hasta el día siguiente

Límite de spread == Límite de spread

Paso de lote == Número de posiciones máximas abiertas

Tiempo ON sesión 1 del EA == Encender el EA

Tiempo OFF sesión 1 del EA == Apagar el EA

Tiempo ON sesión 2 del EA == Encender el EA

Tiempo OFF sesión 2 del EA == Apagar el EA

Cerrar todo por tiempo == Fuerza a todas las órdenes a cerrarse cuando el tiempo se acaba

Multiplicación del lote == Multiplicación del lote al abrir la parrilla (si pone 0, entonces el lote se sumará 0.01, 0.02, 0.03....)

Límite de stop en porcentaje == Cierra todas las órdenes cuando se alcanza la reducción en porcentaje

Pausa en porcentaje == Prohibición de abrir nuevas órdenes cuando se alcanza la reducción en porcentaje

Número mágico == Número mágico

Panel info == Panel de información

Contactos:

Grupo de Telegram t.me/yarukamiea



