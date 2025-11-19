Gann Gold EA MT4

5

Señal en vivo

- Precio real final es 999$ - Descuento y el precio es 199$, El precio se incrementará después de esta semana.

Bienvenido, Oro GANN Experto abre automáticamente el comercio con Altamente beneficio, Fijo pequeño Stop loss.

¡🎀✨🎀✨ Después de la compra, Usted recibirá una EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) 🎀✨🎀✨✨

- Actualización de por vida gratis

Sin Martingala, Sin Rejilla, Sin Estafa

Estoy enfocado en ayudar a mis clientes, no solo en ganar.

El Gann Gold EA es de alta seguridad por la pequeña solución de Stop Loss, que establece operaciones basadas en un buen riesgo para recompensar relación (1:3). Es totalmente trabajado en la explotación de la volatilidad del mercado del oro por el comercio de la GANN Patrón con muchas condiciones AI para encontrar mejores operaciones de posición impulsado por GPT-5 Open AI.

Controla el riesgo, la búsqueda de tendencias y Breakout Top / Low niveles a través de múltiples marcos de tiempo a las oportunidades de alto beneficio en el mercado del oro increíble.

Características:

  • Potente par XAUUSD
  • Take profit fijo y Stop Loss pequeño por operación (Riesgo a Recompensa es 1:3)
  • Negociación 5 días a la semana
  • Actualizaciones gratuitas
  • Patrón de Gann claro en el gráfico
Parámetros:
  • No es necesario establecer ninguna configuración

Información:

  • Par: XAUUSD
  • Marco temporal: M15, M30
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Depósito mínimo: 100
  • Brokers recomendados: Todos los tipos de cuenta en brokers conocidos
I just sell my products on Elif Kaya profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support.

If you want to have lifetime update free, guide file and adding in Elif Trader Group, just buy from me.


Comentarios 2
fulvio.vespasi
261
fulvio.vespasi 2025.12.01 06:39 
 

excellent !

Vincenzo Bisignani
680
Vincenzo Bisignani 2025.11.23 14:27 
 

Ottimo Ea testato su xauusd promette molto bene chi può lo prenda adesso oggi perchè vale davvero molto di più del prezzo offerto oggi 23 novembre. Non sono un novellino ne ho visti migliaia di back test con altri Ea e questo può essere davvero la svolta. Senza dubbio 5 stelle meritate per tutto. Grazie.

Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Power Price Accion PMLE
Felipe Camargo Zamudio
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador  Heiken Ashi . Mide a la perfección la intensidad de los impulsos, unas de sus principales características aplicar acción del precio , ofrece muchos escenarios de configuración para medir la fuerza de una tendencia y de gestión de posiciones flexibles, entradas precisas para seguir al precio, además de muchas funciones útiles como sesiones de negociación personalizables, funciona para todos los pares, en especial para:  AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,EURGBP,GBPAUD,GBP
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtración adaptativa Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina l
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Asesores Expertos
MagicSignals EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo tendrá que poner su riesgo y el sistema hará todo el trabajo por usted. Y si usted pon
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Mk R
Can Pei Pu
Asesores Expertos
MK_R Se basa en patrones contrarios para EURUSD. Básicamente, entrará usando la condición de 1 onda de compra y 6 de venta de la ley de Granville. El EA no utiliza indicadores, rejilla, martingala, arbitraje. El EA ha demostrado ser rentable en los seis meses de 2020 y es particularmente adecuado para el mercado actual EURUSD desde mediados de diciembre de 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe es M5. EA necesita gráfico M1, gráfico M5, gráfico M15, gráfico H1, g
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMENDED H1 EUR USD La Estrategia Heikin Ashi es una técnica de análisis de velas utilizada por el Asesor Experto para identificar tendencias y tomar decisiones informadas en los mercados financieros. Esta estrategia se basa en la interpretación de los patrones de velas modificados de Heikin Ashi en lugar de las velas tradicionales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que e
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Asesores Expertos
Tendencia EA "creador" 4.1.8 versión de los últimos productos, información de contacto qq398867673, WeChat 15940404448, (qq no es a menudo conectado, el teléfono WeChat puede ser) son autenticación de nombre real. Doméstica por límite de cantidad de apertura de cuenta autorizada, límite de posición de negociación autorizada, el uso autorizado de límite de tiempo como base de referencia para la fijación de precios, independientemente de si usted es un fondo grande o pequeño tiene el precio de la
