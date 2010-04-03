Gold Epic H1

Importante:

Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set correspondiente desde la sección de comentarios.

Activa UseMoneyManagement = true y ajusta mmRiskPercent = 10, ya que esta configuración replica el comportamiento y el nivel de riesgo del sistema original.

Descripción general

Gold Epic H1 es un sistema 100% automatizado diseñado para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1, optimizado para condiciones de alta liquidez y volatilidad.

Utiliza un enfoque direccional de tendencia con confirmación de impulso (EMA + Momentum) y gestión dinámica del cierre por Take Profit, Stop Loss y trailing adaptativo.

Su objetivo es capturar movimientos amplios del oro con control de exposición y optimización de riesgo-beneficio.

Resumen de rendimiento (Backtest 2025.03.01 – 2025.10.20, Exness-MT5Real22)

Depósito inicial: 100 USD

Beneficio neto total: 3 136 317.62 USD

Factor de beneficio (Profit Factor): 4.40

Factor de recuperación: 5.17

Relación de Sharpe: 7.08

Máximo drawdown: 337 043.33 USD (13.58 %)

Equity drawdown máximo: 606 946.33 USD (22.31 %)

Total de operaciones: 248

Porcentaje de aciertos: 20.93 % (ganadoras)

Mayor ganancia: 1 137 416.31 USD

Mayor pérdida: −118 982.37 USD

Duración media por operación: 8 h 52 m

AHPR (promedio de crecimiento): 6.88 %

GHPR (rendimiento geométrico): 4.26 %

Rendimiento promedio sin interés compuesto

Promedio diario: ≈ 2.7 %

Promedio semanal: ≈ 17.8 %

Promedio mensual: ≈ 74.2 %

(calculado en base a siete meses de datos con gestión fija de riesgo)

Comportamiento del sistema

Mayor número de entradas entre 07:00 – 16:00 GMT (sesiones Londres-Nueva York).

Mejores días de desempeño: lunes a jueves , con picos de rentabilidad los miércoles.

Curva de balance con aceleración progresiva a partir del segundo trimestre del backtest.

Control eficiente del riesgo: relación drawdown/beneficio ≈ 1 : 9.

Requisitos técnicos

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: XAUUSD

Temporalidad: H1

Apalancamiento recomendado: ≥ 1:500

Modo de prueba: Every tick based on real ticks

Broker recomendado: Exness MT5 Real22 (o similar con liquidez en metales)

Conclusión

Gold Epic H1 demuestra un crecimiento sostenido con una relación rentabilidad/riesgo muy favorable.

Su estructura sin martingala ni grid lo hace ideal para cuentas medianas con enfoque direccional y gestión disciplinada.

Diseñado para traders o inversores que buscan estabilidad, rentabilidad mensual sólida y escalabilidad hacia copy trading o portafolios diversificados.