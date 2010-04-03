Gold Epic
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Gold Epic H1
Importante:
Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set correspondiente desde la sección de comentarios.
Activa UseMoneyManagement = true y ajusta mmRiskPercent = 10, ya que esta configuración replica el comportamiento y el nivel de riesgo del sistema original.
Descripción general
Gold Epic H1 es un sistema 100% automatizado diseñado para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1, optimizado para condiciones de alta liquidez y volatilidad.
Utiliza un enfoque direccional de tendencia con confirmación de impulso (EMA + Momentum) y gestión dinámica del cierre por Take Profit, Stop Loss y trailing adaptativo.
Su objetivo es capturar movimientos amplios del oro con control de exposición y optimización de riesgo-beneficio.
Resumen de rendimiento (Backtest 2025.03.01 – 2025.10.20, Exness-MT5Real22)
-
Depósito inicial: 100 USD
-
Beneficio neto total: 3 136 317.62 USD
-
Factor de beneficio (Profit Factor): 4.40
-
Factor de recuperación: 5.17
-
Relación de Sharpe: 7.08
-
Máximo drawdown: 337 043.33 USD (13.58 %)
-
Equity drawdown máximo: 606 946.33 USD (22.31 %)
-
Total de operaciones: 248
-
Porcentaje de aciertos: 20.93 % (ganadoras)
-
Mayor ganancia: 1 137 416.31 USD
-
Mayor pérdida: −118 982.37 USD
-
Duración media por operación: 8 h 52 m
-
AHPR (promedio de crecimiento): 6.88 %
-
GHPR (rendimiento geométrico): 4.26 %
Rendimiento promedio sin interés compuesto
-
Promedio diario: ≈ 2.7 %
-
Promedio semanal: ≈ 17.8 %
-
Promedio mensual: ≈ 74.2 %
(calculado en base a siete meses de datos con gestión fija de riesgo)
Comportamiento del sistema
-
Mayor número de entradas entre 07:00 – 16:00 GMT (sesiones Londres-Nueva York).
-
Mejores días de desempeño: lunes a jueves, con picos de rentabilidad los miércoles.
-
Curva de balance con aceleración progresiva a partir del segundo trimestre del backtest.
-
Control eficiente del riesgo: relación drawdown/beneficio ≈ 1 : 9.
Requisitos técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: XAUUSD
-
Temporalidad: H1
-
Apalancamiento recomendado: ≥ 1:500
-
Modo de prueba: Every tick based on real ticks
-
Broker recomendado: Exness MT5 Real22 (o similar con liquidez en metales)
Conclusión
Gold Epic H1 demuestra un crecimiento sostenido con una relación rentabilidad/riesgo muy favorable.
Su estructura sin martingala ni grid lo hace ideal para cuentas medianas con enfoque direccional y gestión disciplinada.
Diseñado para traders o inversores que buscan estabilidad, rentabilidad mensual sólida y escalabilidad hacia copy trading o portafolios diversificados.