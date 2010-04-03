Gold Epic
- Experten
- Angel Torres
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Gold Epic H1
Wichtig:
Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei.
Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10, da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet.
Allgemeine Beschreibung
Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen, der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.
Er verwendet eine Trend-Momentum-Strategie mit EMA-Bestätigung und adaptiven Trailing-Exits.
Sein Ziel ist es, direktionale Bewegungen des Goldpreises zu erfassen und dabei eine konsistente Aktienkontrolle und ein günstiges Gewinn-Risiko-Verhältnis aufrechtzuerhalten.
Zusammenfassung der Performance (Backtest 2025.03.01 - 2025.10.20, Exness-MT5Real22)
-
Ersteinlage: 100 USD
-
Gesamtnettogewinn: 3 136 317,62 USD
-
Gewinnfaktor: 4.40
-
Erholungsfaktor: 5.17
-
Sharpe-Ratio: 7,08
-
Maximaler Saldoabzug: 13.58 %
-
Maximaler Aktienabzug: 22.31 %
-
Geschäfte insgesamt: 248
-
Gewinnrate: ≈ 21 %
-
Größter Gewinn-Handel: 1 137 416.31 USD
-
Größter Verlust-Handel: -118 982.37 USD
-
Durchschnittliche Haltedauer: ≈ 8 h 52 m
-
AHPR: 6,88 % GHPR: 4,26 %
Durchschnittliche Wertentwicklung (nicht kumuliert)
-
Tagesdurchschnitt: ≈ 2,7 %
-
Wöchentlicher Durchschnitt: ≈ 17,8 %
-
Monatlicher Durchschnitt: ≈ 74,2 %
(basierend auf einem siebenmonatigen Test mit Fixed-Risk-Management)
Systemverhalten
-
Höchste Handelsfrequenz zwischen 07:00 - 16:00 GMT (Überschneidung London-New York).
-
Die besten Ergebnisse werden von Montag bis Donnerstag erzielt, der Spitzenwert am Mittwoch.
-
Die Gleichgewichtskurve zeigt ein stetiges exponentielles Wachstum ab der Mitte des Tests.
-
Risikokontrollverhältnis (Drawdown : Gewinn) ≈ 1 : 9 - starke Kapitaleffizienz.
Technische Voraussetzungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Empfohlene Hebelwirkung: ≥ 1:500
-
Testmodus: Jeder Tick basiert auf echten Ticks
-
Empfohlener Broker: Exness MT5 Real22 oder gleichwertig mit hoher Liquidität
Fazit
Gold Epic H1 liefert eine konsistente, hocheffiziente Performance mit einem hervorragenden Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Seine nicht-martingale, nicht-grid Struktur macht ihn geeignet für mittelgroße Konten, die langfristiges Wachstum anstreben.
Eine solide Wahl für Händler, die ihre Ergebnisse durch Copy-Trading oder verwaltete Portfoliostrategien steigern wollen.