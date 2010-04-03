Gold Epic H1

Wichtig:

Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei.

Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10, da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet.

Allgemeine Beschreibung

Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen, der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.

Er verwendet eine Trend-Momentum-Strategie mit EMA-Bestätigung und adaptiven Trailing-Exits.

Sein Ziel ist es, direktionale Bewegungen des Goldpreises zu erfassen und dabei eine konsistente Aktienkontrolle und ein günstiges Gewinn-Risiko-Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassung der Performance (Backtest 2025.03.01 - 2025.10.20, Exness-MT5Real22)

Ersteinlage: 100 USD

Gesamtnettogewinn: 3 136 317,62 USD

Gewinnfaktor: 4.40

Erholungsfaktor: 5.17

Sharpe-Ratio: 7,08

Maximaler Saldoabzug: 13.58 %

Maximaler Aktienabzug: 22.31 %

Geschäfte insgesamt: 248

Gewinnrate: ≈ 21 %

Größter Gewinn-Handel: 1 137 416.31 USD

Größter Verlust-Handel: -118 982.37 USD

Durchschnittliche Haltedauer: ≈ 8 h 52 m

AHPR: 6,88 % GHPR: 4,26 %

Durchschnittliche Wertentwicklung (nicht kumuliert)

Tagesdurchschnitt: ≈ 2,7 %

Wöchentlicher Durchschnitt: ≈ 17,8 %

Monatlicher Durchschnitt: ≈ 74,2 %

(basierend auf einem siebenmonatigen Test mit Fixed-Risk-Management)

Systemverhalten

Höchste Handelsfrequenz zwischen 07:00 - 16:00 GMT (Überschneidung London-New York).

Die besten Ergebnisse werden von Montag bis Donnerstag erzielt, der Spitzenwert am Mittwoch .

Die Gleichgewichtskurve zeigt ein stetiges exponentielles Wachstum ab der Mitte des Tests.

Risikokontrollverhältnis (Drawdown : Gewinn) ≈ 1 : 9 - starke Kapitaleffizienz.

Technische Voraussetzungen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Empfohlene Hebelwirkung: ≥ 1:500

Testmodus: Jeder Tick basiert auf echten Ticks

Empfohlener Broker: Exness MT5 Real22 oder gleichwertig mit hoher Liquidität

Fazit

Gold Epic H1 liefert eine konsistente, hocheffiziente Performance mit einem hervorragenden Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Seine nicht-martingale, nicht-grid Struktur macht ihn geeignet für mittelgroße Konten, die langfristiges Wachstum anstreben.

Eine solide Wahl für Händler, die ihre Ergebnisse durch Copy-Trading oder verwaltete Portfoliostrategien steigern wollen.