EA Stork MT5

El robot de trading (scalper) funciona según la totalidad de señales de varios indicadores.

Y comprueba la velocidad del precio.

Es aconsejable operar en TF M5 (mejores resultados).


Parámetros de entrada:

Lote fijo - operaciones con un lote fijo

Use autolot - el propio robot selecciona el lote en función del depósito y con un aumento del depósito aumenta el lote

Distancia mínima entre operaciones - es la distancia mínima entre operaciones

Para divisas no se puede aumentar este parámetro.

Por cada 1500 $ 0.01 lote


El robot en el tester y en real fue comprobado.

Excelentes resultados fueron en el EURUSD, AUDUSD, USDJPY y Oro.

Para el oro, es necesario hacer minas distancia entre las ofertas = 100


