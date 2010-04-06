EA Stork MT5
- Asesores Expertos
- Mikhail Rudyk
- Versión: 1.5
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
El robot de trading (scalper) funciona según la totalidad de señales de varios indicadores.Y comprueba la velocidad del precio.
Es aconsejable operar en TF M5 (mejores resultados).
Parámetros de entrada:
Lote fijo - operaciones con un lote fijo
Use autolot - el propio robot selecciona el lote en función del depósito y con un aumento del depósito aumenta el lote
Distancia mínima entre operaciones - es la distancia mínima entre operaciones
Para divisas no se puede aumentar este parámetro.Por cada 1500 $ 0.01 lote
El robot en el tester y en real fue comprobado.
Excelentes resultados fueron en el EURUSD, AUDUSD, USDJPY y Oro.
Para el oro, es necesario hacer minas distancia entre las ofertas = 100