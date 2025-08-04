Crude Oil Robot MT5

4.75

El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicamente para el mercado del PETRÓLEO, tales como: Filtro de Anomalías de Volatilidad, Riesgo Geopolítico, Horas de Silencio Árabe y Noticias de Seguimiento de Operaciones. Estas herramientas avanzadas permiten al robot reaccionar a los impulsores reales del mercado, dándole una ventaja significativa sobre cualquier competidor. Además, incluye todas las funciones esenciales y probadas como take profit, stop loss, gestión de posiciones, estrategia de cuadrícula, así como ajustes avanzados de seguridad y control de riesgos. Esto lo convierte en una herramienta versátil y potente para los operadores centrados en el mercado del petróleo. Si se toma en serio el comercio de petróleo - Crude Oil Robot es la única opción. El mejor robot de trading de PETRÓLEO del mundo, construido para entender realmente este mercado. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro apoyo le ayudará con todo.

El precio con descuento es de 999$ hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 199$.

Después de comprar o alquilar Crude Oil Robot, puede recibir una de nuestras herramientas gratis (Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot o Gold Indicator)

Características:

  • Filtro de noticias
  • Todas las actualizaciones gratis
  • Popular par XTIUSD o cualquier instrumento de crudo
  • Un producto probado desarrollado por programadores expertos
  • Instalación rápida, sólo hay que cambiar unos pocos parámetros
  • Grupo privado con soporte dedicado que le ayudará en cada paso
  • Funciones exclusivas adaptadas específicamente para el mercado del PETRÓLEO, como: Filtro de Anomalías de Volatilidad, Riesgo Geopolítico, Horas de Silencio Árabe y Noticias de Seguimiento de Operaciones.

Parámetros:

  • Lotes
  • Beneficio en pips
  • Divisa de toma de beneficios
  • Stop Loss pips
  • Divisa de Stop Loss
  • Filtro de anomalías de volatilidad
  • Motor de riesgo geopolítico
  • Horas de Silencio Árabe
  • Noticias de seguimiento de operaciones
  • El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
  • Filtro de noticias - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
  • Comentario de la operación - se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
  • Report For USD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia durante los cuales EA no puede colocar nuevas operaciones.
  • Días y horas de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre lunes y viernes y cambiar las horas de negociación o seleccionar que EA trabaje 24/7
  • Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente. Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamos el mismo panel para mostrar noticias y otra información.

¿Cómo probar correctamente el COR en el probador de MetaTrader 5?
Por favor, seleccione un depósito de 3000 o cualquier otra cantidad, una fecha personalizada, seleccione Every tick, Lots 0.50 o más, y elija un Apalancamiento 1:100 o más, a continuación, haga clic en el botón de inicio en el probador de MetaTrader 5. Si establece un apalancamiento menor, el resultado será un poco peor, mientras que si utilizara un apalancamiento mayor el resultado sería mejor.

Cómo empiezo:
Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA. Active Algo Trading en su plataforma, añada un EA al gráfico H1 en el WTIUSD configure todo de acuerdo con el manual y eso es todo. El Robot de Petróleo Crudo se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan las cuentas de bajo spread. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Información:

  • Par: XTIUSD
  • Marco temporal: H1
  • Lotes mínimos: 0.50
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Depósito mínimo: 3000
  • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
La versión actual de este robot es la 2.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT5.

Precio:
El robot cuesta $999, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde se puede recibir apoyo y discutir sobre el robot. Este robot se seguirá desarrollando sobre la base de los clientes y nuestras propias sugerencias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.

Comentarios 12
Fares3D
331
Fares3D 2025.09.02 14:40 
 

I have purchased many EA's from this developer. This should work great as the others. Excellent support team if you face any problems.

superusdc
66
superusdc 2025.09.01 18:36 
 

So, I'm satisfied with the Crude Oil Robot. I first tested it with a small amount of real money and then gradually increased the lot size. So far, I've been making good profits of about $100 a day. I don't want to risk more, but it's enough for me. One of the best; my desired take-profit price is usually reached after two hours.

nataworld
220
nataworld 2025.08.29 19:41 
 

I have recently purchased this EA and the performance on demo has been nothing short from the BT results. I will run on live account and be back with an honest and fair review. The support team has been efficient with clarity shared on grey areas.

Respuesta al comentario