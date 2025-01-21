F T M O Range Breakout Pro MT5

FTMO Range Breakout Pro es un Asesor Experto desarrollado profesionalmente y diseñado para operaciones de ruptura en entornos estructurados, como cuentas de evaluación. Construido para MetaTrader 5, se adapta a las condiciones variables del broker utilizando un algoritmo propio de detección de rangos y un sistema de control de riesgos.

Este EA ofrece ajustes configurables a medida para los operadores que tienen como objetivo seguir estrictos criterios de reducción y ejecución que a menudo se encuentran en las cuentas de la firma prop.

Características principales

Detección Inteligente de Rangos - Identifica y negocia dinámicamente las rupturas de rangos con gran precisión.

Lógica de ejecución directa: evita las órdenes pendientes y ejecuta las operaciones inmediatamente después de la confirmación de la señal.

Soporte Multi-Instrumento - Optimizado para símbolos como EURUSD, US30, GBPUSD, y BTCUSD

Gestión de riesgos personalizada: incluye dimensionamiento de lotes en función del riesgo, lógica de stop loss y protección opcional de la renta variable.

Broker-Aware Engine - Se ajusta automáticamente a las especificaciones de los diferentes brokers de MT5

Cómo funciona

Escaneo de Rango: El EA analiza la estructura del mercado en el marco temporal seleccionado (como M15 o H1) para definir las rupturas.

Precisión de entrada: Calcula el diferencial, el deslizamiento y los umbrales dinámicos para controlar el momento de la entrada.

Control del riesgo: La lógica incorporada ayuda a respetar los límites de reducción definidos y el tamaño de las posiciones en función de los entornos de evaluación.

Ajustes recomendados

Saldo mínimo de la cuenta: 500 $.

Mejores plazos: M15 o H1

Pares sugeridos: EURUSD, US30, GBPUSD

Riesgo por operación: Ajustable del 0,5% al 2%.

Qué incluye

Asesor Experto (Última versión: 4.0, actualizada en febrero de 2025)

Guía de configuración paso a paso

Futuras actualizaciones gratuitas

Soporte proporcionado a través de comentarios MQL5 o sistema de mensajes privados

Notas Importantes

Este EA no garantiza el éxito del reto o la rentabilidad

Backtest a fondo y utilizar en una cuenta de demostración antes de operar en vivo

Siga sus reglas personales de gestión de riesgos y de trading

El EA no incluye enlaces externos, pop-ups o publicidad

Activaciones y actualizaciones

Actualizaciones manuales disponibles a través de su perfil MQL5 en "Compras".

Las activaciones están vinculadas al hardware y al sistema operativo de su dispositivo

FTMO Range Breakout Pro es ideal para los traders que buscan una operativa de ruptura estructurada con riesgo y precisión automatizados.



