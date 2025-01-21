F T M O Range Breakout Pro MT5
- Asesores Expertos
- Tshivhidzo Moss Mbedzi
- Versión: 4.0
- Actualizado: 1 febrero 2025
- Activaciones: 15
FTMO Range Breakout Pro es un Asesor Experto desarrollado profesionalmente y diseñado para operaciones de ruptura en entornos estructurados, como cuentas de evaluación. Construido para MetaTrader 5, se adapta a las condiciones variables del broker utilizando un algoritmo propio de detección de rangos y un sistema de control de riesgos.
Este EA ofrece ajustes configurables a medida para los operadores que tienen como objetivo seguir estrictos criterios de reducción y ejecución que a menudo se encuentran en las cuentas de la firma prop.
Características principales
-
Detección Inteligente de Rangos - Identifica y negocia dinámicamente las rupturas de rangos con gran precisión.
-
Lógica de ejecución directa: evita las órdenes pendientes y ejecuta las operaciones inmediatamente después de la confirmación de la señal.
-
Soporte Multi-Instrumento - Optimizado para símbolos como EURUSD, US30, GBPUSD, y BTCUSD
-
Gestión de riesgos personalizada: incluye dimensionamiento de lotes en función del riesgo, lógica de stop loss y protección opcional de la renta variable.
-
Broker-Aware Engine - Se ajusta automáticamente a las especificaciones de los diferentes brokers de MT5
Cómo funciona
-
Escaneo de Rango: El EA analiza la estructura del mercado en el marco temporal seleccionado (como M15 o H1) para definir las rupturas.
-
Precisión de entrada: Calcula el diferencial, el deslizamiento y los umbrales dinámicos para controlar el momento de la entrada.
-
Control del riesgo: La lógica incorporada ayuda a respetar los límites de reducción definidos y el tamaño de las posiciones en función de los entornos de evaluación.
Ajustes recomendados
-
Saldo mínimo de la cuenta: 500 $.
-
Mejores plazos: M15 o H1
-
Pares sugeridos: EURUSD, US30, GBPUSD
-
Riesgo por operación: Ajustable del 0,5% al 2%.
Qué incluye
-
Asesor Experto (Última versión: 4.0, actualizada en febrero de 2025)
-
Guía de configuración paso a paso
-
Futuras actualizaciones gratuitas
-
Soporte proporcionado a través de comentarios MQL5 o sistema de mensajes privados
Notas Importantes
-
Este EA no garantiza el éxito del reto o la rentabilidad
-
Backtest a fondo y utilizar en una cuenta de demostración antes de operar en vivo
-
Siga sus reglas personales de gestión de riesgos y de trading
-
El EA no incluye enlaces externos, pop-ups o publicidad
Activaciones y actualizaciones
-
Actualizaciones manuales disponibles a través de su perfil MQL5 en "Compras".
-
Las activaciones están vinculadas al hardware y al sistema operativo de su dispositivo
FTMO Range Breakout Pro es ideal para los traders que buscan una operativa de ruptura estructurada con riesgo y precisión automatizados.
I purchased this EA expecting a serious, ready-to-use trading system for FTMO challenges or real accounts. Unfortunately, this product turned out to be a complete scam in disguise. Upon purchase, there was no .set file provided. I had to wait 2 days to receive a so-called “optimized” configuration for XAUUSD H1. After testing it thoroughly using tick data (Eightcap broker) on MetaTrader 5, the results were extremely poor: • The EA shows no performance before late 2023, and then suddenly becomes profitable in a very narrow time window. • Over a longer period (2019–2025), the equity curve is unstable, inconsistent, and mostly losing. • This is a classic case of overfitting, designed to trick buyers with impressive backtests on limited data. Even worse, there is no robustness testing whatsoever: • No Monte Carlo simulation, • No What-If testing, • No Walk Forward analysis, • No Out-of-Sample validation (OOS). From what I can see, this EA was likely auto-generated using ChatGPT or a basic EA builder, with no real trading logic or serious development effort. It gives a false sense of profitability but is completely unusable in live trading. It fails to meet any serious standard in algorithmic trading. I’m extremely disappointed. I’ve requested a refund, and I’m posting this review to warn other traders before they fall into the same trap. Avoid this EA. It is not professional in any way.
