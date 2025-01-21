F T M O Range Breakout Pro MT5

1

FTMO Range Breakout Pro es un Asesor Experto desarrollado profesionalmente y diseñado para operaciones de ruptura en entornos estructurados, como cuentas de evaluación. Construido para MetaTrader 5, se adapta a las condiciones variables del broker utilizando un algoritmo propio de detección de rangos y un sistema de control de riesgos.

Este EA ofrece ajustes configurables a medida para los operadores que tienen como objetivo seguir estrictos criterios de reducción y ejecución que a menudo se encuentran en las cuentas de la firma prop.

Características principales

  • Detección Inteligente de Rangos - Identifica y negocia dinámicamente las rupturas de rangos con gran precisión.

  • Lógica de ejecución directa: evita las órdenes pendientes y ejecuta las operaciones inmediatamente después de la confirmación de la señal.

  • Soporte Multi-Instrumento - Optimizado para símbolos como EURUSD, US30, GBPUSD, y BTCUSD

  • Gestión de riesgos personalizada: incluye dimensionamiento de lotes en función del riesgo, lógica de stop loss y protección opcional de la renta variable.

  • Broker-Aware Engine - Se ajusta automáticamente a las especificaciones de los diferentes brokers de MT5

Cómo funciona

  • Escaneo de Rango: El EA analiza la estructura del mercado en el marco temporal seleccionado (como M15 o H1) para definir las rupturas.

  • Precisión de entrada: Calcula el diferencial, el deslizamiento y los umbrales dinámicos para controlar el momento de la entrada.

  • Control del riesgo: La lógica incorporada ayuda a respetar los límites de reducción definidos y el tamaño de las posiciones en función de los entornos de evaluación.

Ajustes recomendados

  • Saldo mínimo de la cuenta: 500 $.

  • Mejores plazos: M15 o H1

  • Pares sugeridos: EURUSD, US30, GBPUSD

  • Riesgo por operación: Ajustable del 0,5% al 2%.

Qué incluye

  • Asesor Experto (Última versión: 4.0, actualizada en febrero de 2025)

  • Guía de configuración paso a paso

  • Futuras actualizaciones gratuitas

  • Soporte proporcionado a través de comentarios MQL5 o sistema de mensajes privados

Notas Importantes

  • Este EA no garantiza el éxito del reto o la rentabilidad

  • Backtest a fondo y utilizar en una cuenta de demostración antes de operar en vivo

  • Siga sus reglas personales de gestión de riesgos y de trading

  • El EA no incluye enlaces externos, pop-ups o publicidad

Activaciones y actualizaciones

  • Actualizaciones manuales disponibles a través de su perfil MQL5 en "Compras".

  • Las activaciones están vinculadas al hardware y al sistema operativo de su dispositivo

FTMO Range Breakout Pro es ideal para los traders que buscan una operativa de ruptura estructurada con riesgo y precisión automatizados.


Productos recomendados
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
OXI DCA machine
Nickey Magale
Asesores Expertos
Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Asesores Expertos
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
Keep CALM and Trade SMART
Tomas Michalek
5 (1)
Asesores Expertos
Just Keep CALM and Trade SMART Este EA es sólo para traders serios, que quieren una estrategia realmente robusta para obtener beneficios a largo plazo y sostenibles. La estrategia utiliza el cambio de dirección MACD para encontrar oportunidades de trading. Es totalmente automático y no requiere ninguna acción de su parte. Simplemente adjúntelo al gráfico EURUSD H1 y deje que este EA trabaje para usted. Este EA ha pasado 9 pruebas de robustez , lo que indica una estrategia de calidad. Ventajas
Fast and the Furious
Anton Chuev
Asesores Expertos
El funcionamiento de este Asesor Experto está diseñado principalmente para eliminar posiciones no rentables según Martingala con recálculo del lote dependiendo de la situación del mercado. El EA utiliza Medias Móviles con diferentes periodos para determinar la fuerza de la tendencia y el momento para abrir una operación, así como el RSI para evitar abrir operaciones en el pico de una tendencia. El cálculo del lote se realiza automáticamente en función del depósito actual. Las operaciones se cier
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. La introducción de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso personalizado de los niveles de Fibonacci y el uso de la BULL BEAR POWER filtro de comparación para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarrol
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Uranus STO
Encho Enev
Asesores Expertos
Urano STO experto se desarrolla sobre la base de un profundo análisis matemático, utilizando los indicadores populares: Estocástico, WPR, ATR, RSI. El experto está optimizado para el comercio EURUSD . El experto analiza períodos pasados, comparándolos con el período actual. De acuerdo con el grado de probabilidad y el comportamiento del mercado, el experto coloca órdenes en los niveles calculados para el mejor resultado. La estrategia también cuenta con una herramienta de permeabilidad: Impact B
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Asesores Expertos
Poltergeist FX es un asesor experto (EA) diseñado para GBPUSD en el gráfico H1, que integra dimensionamiento de lotes tanto dinámico como fijo junto con herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Emplea stop-loss basado en ATR, protección de punto de equilibrio, trailing stops y mecanismos de bloqueo de beneficios para optimizar la ejecución de las operaciones al tiempo que gestiona el riesgo de forma eficaz. El EA admite hasta 100 posiciones abiertas e incluye protecciones de cuenta como fi
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Golden Monkey MT5
Mikita Borys
5 (1)
Asesores Expertos
Un asesor comercial creado específicamente para el comercio de oro! Una estrategia de indicador funciona en canales de precios, lo que le permite evitar saltos bruscos en los cambios de precios. Esto le permite evitar grandes pérdidas al operar. No utiliza cuadrícula y martingala. Este Asesor Experto fue desarrollado principalmente para ahorrar capital al leer este instrumento con altas ganancias. El EA utiliza stop loss y take profit! Al comprar este asesor, en primer lugar, adquiere conf
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Cash Drop MT5
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es el resultado de muchos años de desarrollo. Me especializo principalmente en estrategias de grid y hedging, transferí toda mi experiencia y conocimiento en este Expert Advisor. Como resultado, tenemos una plantilla de Asesor Experto altamente personalizable y varias buenas estrategias para que un comerciante elija, las estrategias comerciales se agregarán constantemente y el Asesor Experto seguirá siendo relevante y estará en la cima incluso en 10 años. En otras palabras,
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.71 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky utiliza   gráficos con un intervalo de tiempo de un minuto. Los resultados de las pruebas realizadas a 5 y 10 años están disponibles en la sección de comentarios. El sistema ha fun
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (31)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Otros productos de este autor
Super Signals Channel Indicator
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de canal Super Signals Su canal es un indicador no repintado que reacciona más con los movimientos recientes del precio. Por esta razón, el indicador Super Signals Channel es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo o de un día. El Super Signals Channel sólo traza oportunidades de swing trading. Así que la mayoría de sus señales de comercio aparecen durante la consolidación o períodos marginales del mercado. Explicación del Indicador Super Signals Channel para MT5 La
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el FTMO Smart Trader EA: Su solución definitiva para los desafíos de las empresas Prop Firm ¿Desea superar los desafíos de empresas propietarias como FTMO, FundedNext o The Funded Trader Program? El FTMO Smart Trader EA está diseñado específicamente para ayudarlo a lograr ese objetivo. Con una impresionante tasa de éxito del  y solo un  de reducción, este asesor experto ha sido meticulosamente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de estas empresas propietarias. OFERTA P
MACD 2 scalper
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador MACD 2 Scalper para operar con precisión El MACD 2 Scalper funciona perfectamente en una variedad de activos, incluyendo Boom Crash 1000, Crash 500, VIX75, GBP/USD, y muchos más. ¿Qué es el MACD 2 Scalper? El MACD 2 Scalper se basa en el indicador tradicional Moving Average Convergence Divergence (MACD), con una diferencia clave: presenta dos líneas que forman una nube, ofreciendo una visión más matizada. La divergencia entre el MACD y la línea de señal se muestra como un histograma co
Super Signals Channel
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de canal Super Signals Su canal es un indicador no repintado que reacciona más con los movimientos recientes del precio. Por esta razón, el indicador Super Signals Channel es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo o de un día. El Super Signals Channel sólo traza oportunidades de swing trading. Así que la mayoría de sus señales de comercio aparecen durante la consolidación o períodos marginales del mercado. Explicación del indicador Super Signals Channel para MT4 L
MA Head and Grid
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Para más herramientas https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar l
MarketProfile master V1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Para más herramientas https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Un gran número de comerciantes utilizan el VolumeProfile / MarketProfile método de análisis. Y creo que no es necesario explicar conceptos como POC y VAH/VAL. Sin embargo, la representación estándar VolumeProfile tiene un inconveniente - sólo vemos la imagen actual del mercado. Vemos la "convexidad" de la distribución del volumen dentro del período. Pero no vemos lo principal - la "migración" del nivel de POC d
Ftmo trader pro mt4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
FTMO Trader Pro es un robot de trading altamente fiable y eficaz diseñado para ayudar a los traders a maximizar su potencial y realizar operaciones rentables. Su algoritmo intuitivo es capaz de identificar rápidamente las mejores oportunidades de trading en los mercados, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes del mercado y las nuevas oportunidades. El EA está diseñado específicamente para el comercio en el par EURUSD en un marco de tiempo de 15 minutos, con la configuración predeterminada
Master signals pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Por lo tanto, para un mejor resultado con sólo el uso de EUR / USD y GBP / USD, NaS100, GER30. pares que le dan beneficios a corto plazo en scalping trad marco de tiempo bajo. Si desea comercio a largo plazo, a continuación, sólo el uso a largo plazo trad día como H4 Hora o día una vez con el objetivo pip 100 o 200 en cualquier par de divisas. En primer lugar es necesario establecer su propio tamaño de lote para el comercio de pequeña cuenta que establece el comercio de bajo tamaño de lote como
Ftmo Passing Robot
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
El Ftmo Passing Robot es un Asesor Experto (EA) profesional para MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a superar y gestionar retos de empresas propietarias como FTMO , Funded Next y My Forex Funds (MFF) . Este sistema de comercio asequible y totalmente automatizado está diseñado para ofrecer un rendimiento constante , una reducción controlada y una gestión de riesgos consistente, todo ello esencial para el éxito en entornos de empresas de propiedad. Lógica y estrategia de negociaci
FTMO Smart Trader EA Ragnarock
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (1)
Asesores Expertos
Compras limitadas a $211 USD siguiente 566 USD , Por tiempo limitado: Desbloquee el poder de operar como un experto con FTMO Smart Trader EA. Nuestros sofisticados algoritmos le ayudarán a identificar tendencias en el mercado y a tomar decisiones inteligentes y dinámicas para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Como única herramienta de trading algorítmico desarrollada específicamente para los mercados EURUSD, puede confiar en FTMO Smart Trader EA para ayudarle a triunfar en el mu
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Asesores Expertos
NSA Prop Firm Robot EA para MT4 es un algoritmo de trading avanzado optimizado específicamente para traders que buscan superar retos de prop firm como FTMO, MyForexFunds, o FundedNext. He probado personalmente este EA durante varias semanas, y quedé impresionado por la eficiencia con la que equilibra la rentabilidad y el riesgo - un factor clave para cualquier estrategia de cuenta financiada. El EA opera con un estricto control del drawdown y una constante acumulación de beneficios. Lo que dife
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Opere con precisión con PropTradeMaster: Su solución experta para operar en Forex PropTradeMaster es un robot de Forex de última generación diseñado para mejorar su experiencia de trading. Utilizando redes neuronales avanzadas y tecnología NSA-core, proporciona información precisa sobre el mercado y se adapta a las condiciones cambiantes, proporcionándole la ventaja que necesita para tener éxito. Manual de usuario detallado Para obtener instrucciones detalladas y una visión más profunda del fu
BlitzWave HFT System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Presentando el Sistema BlitzWave HFT - Su Solución Definitiva para Operar en Forex ¡Desbloquee el Poder de las Operaciones de Alta Frecuencia (HFT) con el Sistema BlitzWave HFT! Características principales: El Sistema BlitzWave HFT es una solución de vanguardia para el comercio de divisas diseñada para que los operadores de todos los niveles de experiencia sobresalgan en entornos de comercio de alta frecuencia. Es compatible con las cuentas de la empresa prop que van desde $ 35.000 a $ 200.000,
Atm Gbpusd Robot v1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Asesores Expertos
Robot ATM GBP/USD V1: Eleve su excelencia en el trading Al igual que el Bayern domina la Bundesliga, ¡mi EA domina el mercado Forex! Experimente una revolucionaria herramienta de inversión en Forex con el Robot ATM GBP/USD V1. Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional a través de las cuentas de la empresa prop y configuraciones de comercio en vivo, esta solución automatizada está diseñada para el éxito. Características principales: Amplia compatibilidad: Se integra perfectamente con las
FREE
Prop Firm Master Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Prop Firm Master Pro es algo más que otro robot de Forex, es una herramienta especializada creada para los traders que quieren superar los retos de prop firm y gestionar cuentas financiadas con confianza. Por qué destaca este EA Enfoque Prop Firm Challenge: Diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, y MyForexFunds reglas de estilo (objetivos de beneficio, pérdida máxima diaria, reducción máxima). Red Neuronal Adaptativa (NSA Core): A diferencia de los EA estáticos, se ajusta a las condicio
FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Utilidades
Automatice su entrega de señales - Haga crecer su marca ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) es un Asesor Experto diseñado para proveedores de señales profesionales, educadores y traders que quieren automatizar las notificaciones de operaciones y comunicarse con su audiencia de Telegram sin esfuerzo. A diferencia de otras herramientas básicas, este EA incluye características avanzadas de personalización - incluyendo la posibilidad de añadir mensajes promocionales de marca a cada alerta - co
SessionMapperPro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
SessionViz Pro - Visualizador profesional de sesiones de negociación VISIÓN GENERAL: Indicador profesional diseñado para resaltar las horas de las sesiones de negociación y períodos de tiempo específicos en sus gráficos de MetaTrader 5. Herramienta esencial para estrategias de negociación basadas en sesiones y análisis de mercados sensibles al tiempo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Resalte las áreas de fondo de la sesión de negociación con colores personalizados. Dibujar líneas verticales en
Boom and crash trader
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
SÓLO VENDERÉ 6 COPIAS Y RETIRARÉ EL PRODUCTO ANTES DE QUE SE AGOTE. HOLA ESTOS EA FUNCIONA EN TODOS LOS PARES, PERO LAS REGLAS SON QUE DEBE FOLLOWDE LOS AJUSTES DEFULT TRABAJAR EN AUGE 500 M15 LOTS=0.2 SL=0 TP=5000 RSI=12.7 COMPRA_=32 VENTA=68 BB_P=1.619 BB=27 ZONA_SEGURA_=9.8 NO se olvide de dejar opiniones y comentarios . para que yo pueda hacer más herramientas gratuitas para ustedes . muéstrame un poco de apoyo PARA OTROS PARES CONTACTO Y SET MENSAJE ME El riesgo es fundamental en el pr
Tdi mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Índice Dinámico de Traders (TDI) El Traders Dynamic Index (TDI) es un indicador técnico no repintable que combina el sentimiento del mercado, el impulso y la volatilidad en una única herramienta analítica para tomar decisiones de negociación más claras. El Traders Dynamic Index (TDI) es un indicador multifuncional diseñado para simplificar el análisis del mercado mediante la integración de varios elementos clave del mercado en una sola ventana del indicador. Ayuda a los operadores a evaluar la
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Este indicador está basado en una estrategia avanzada principalmente para operar picos en Índices Boom y Crash. Algoritmos complejos fueron implantados para detectar entradas de alta probabilidad solamente. Alerta sobre entradas potenciales de Compra y Venta. Para operar picos en el broker Deriv o Binario, solo toma alertas de Compra Boom y Venta Cash. Fue optimizado para el marco de tiempo de 5 minutos. el indicador le dirá dónde vender y comprar su bueno para el auge y el choque y pares de div
PropTradeMaster mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Potenciando el Éxito en el Trading Propietario con Precisión e Innovación** Descripción: Embárcate en un viaje transformador en el trading propietario con PropTradeMaster, un excepcional Asesor Experto (EA) meticulosamente elaborado para MT4. Diseñado para cumplir con los rigurosos estándares de las firmas de trading propietario, este poderoso EA combina sin problemas estrategias avanzadas de trading con una gestión de riesgos en tiempo real, estableciendo nuevos estándares para el rendimiento
Auzar
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Asesores Expertos
Auzar MT5 - AI Prop Firms Robot Forex para Oro (XAUUSD) Scalping El Asesor Experto Auzar MT5 es un sistema de trading de última generación basado en IA y desarrollado para MetaTrader 5 (MT5) . Proporciona una solución de scalping para el Oro (XAUUSD) , diseñada específicamente para satisfacer los requisitos de los entornos de trading de las empresas de apoyo , como FTMO , Funded Next y My Forex Funds (MFF) . Basado en la tecnología de redes neuronales , Auzar se adapta dinámicamente a las condi
Breakout Signal Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de Señales Forex - Automatice Órdenes Pendientes Inteligentes con Precisión ¿Está cansado de perder operaciones de alta probabilidad o de tener problemas para gestionar sus entradas en mercados que se mueven rápidamente? El Indicador de Señales Forex está diseñado para que operar sea más fácil e inteligente, incluso para los principiantes. Características principales Colocación automática de Buy Stops y Sell Stops Coloca automáticamente órdenes pendientes en zonas optimizadas en funci
SuperTrend Line v3
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
La SuperTrend Matrix es un indicador técnico potente e intuitivo diseñado para las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), que ofrece a los operadores una perspectiva avanzada de las tendencias y la volatilidad del mercado. Basándose en la eficacia probada del indicador SuperTrend clásico, nuestra SuperTrend Matrix mejorada proporciona señales más claras, una mayor adaptabilidad y una visión completa para elevar sus decisiones de trading. ¿Por qué elegir SuperTrend Matrix? En los d
Vader Volatility Trading System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Convierta la volatilidad del mercado en su mayor ventaja Vader Volatility es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores que se benefician de las turbulencias del mercado. Mientras que otros temen la volatilidad, usted la controlará con precisión quirúrgica utilizando nuestra tecnología patentada Triple Shadow Protocol. Este no es sólo otro sistema de inversión. Es una solución completa de arbitraje de volatilidad diseñada para operadores serios que ex
TDI Roacher Ultimate Smart MM
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
[SET PARA EURUSD H1 ] [ BLOG] [SET PARA GBPUSD ] TDI ROACHER ULTIMATE - Edición Gestión Inteligente del Dinero El EA nacido de miles de horas luchando contra los mercados PRECIO DE LANZAMIENTO: $299.99 | PRECIO FINAL: $1,300 Nivel 1 Actual: Copias 1-100 | Próximo Salto de Precio: $499 a 100 Ventas [Próxima señal en directo La historia detrás de TDI ROACHER ULTIMATE Comenzó con el fracaso. Nuestro equipo de desarrollo pasó 18 meses observando cómo los traders -buenos traders- perdían cuentas no
Supertrend Pro Premium MTF Dashboard
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Tablero Supertrend Pro MTF: Opere con confianza Deje de perder operaciones de alta probabilidad. El Supertrend Pro MTF Dashboard es una herramienta profesional diseñada para eliminar el ruido del mercado e identificar al instante tendencias potentes y alineadas en 8 plazos (de M1 a W1). Construido para los operadores serios, este indicador ofrece señales sin repintado y un tablero de instrumentos limpio y procesable, haciendo que la confirmación de múltiples marcos de tiempo sea sin esfuerzo.
Filtro:
Freddy Mvogo Eloundou
183
Freddy Mvogo Eloundou 2025.05.11 16:14 
 

I purchased this EA expecting a serious, ready-to-use trading system for FTMO challenges or real accounts. Unfortunately, this product turned out to be a complete scam in disguise. Upon purchase, there was no .set file provided. I had to wait 2 days to receive a so-called “optimized” configuration for XAUUSD H1. After testing it thoroughly using tick data (Eightcap broker) on MetaTrader 5, the results were extremely poor:     •    The EA shows no performance before late 2023, and then suddenly becomes profitable in a very narrow time window.     •    Over a longer period (2019–2025), the equity curve is unstable, inconsistent, and mostly losing.     •    This is a classic case of overfitting, designed to trick buyers with impressive backtests on limited data. Even worse, there is no robustness testing whatsoever:     •    No Monte Carlo simulation,     •    No What-If testing,     •    No Walk Forward analysis,     •    No Out-of-Sample validation (OOS). From what I can see, this EA was likely auto-generated using ChatGPT or a basic EA builder, with no real trading logic or serious development effort. It gives a false sense of profitability but is completely unusable in live trading. It fails to meet any serious standard in algorithmic trading. I’m extremely disappointed. I’ve requested a refund, and I’m posting this review to warn other traders before they fall into the same trap. Avoid this EA. It is not professional in any way.

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Respuesta del desarrollador Tshivhidzo Moss Mbedzi 2025.05.11 16:41
Hello Freddy, thank you for your detailed feedback — although I’m disappointed by the tone and accusations. Let me clarify a few key facts for anyone reading: 1️⃣ This EA was custom-built to be FTMO-compliant, with strict stop loss enforcement, daily drawdown protection, and direct execution logic. It's been successfully used by other traders preparing for challenges. 2️⃣ Upon purchase, Freddy requested a specific .set file for a $25K FTMO account. I explained clearly that it takes 2–3 days to generate high-quality setups because I test on real tick data across multiple scenarios — not shortcuts. 3️⃣ Freddy received his setup as promised, within the timeline, tailored to XAUUSD. More optimized sets for EURUSD and GBPUSD were already in the works — until this review was posted mid-process. 4️⃣ Overfitting concerns are valid in general, but testing results will always vary depending on data quality. Freddy used default Eightcap/MT5 data, which often lacks full tick depth and spread accuracy. For best results, I always recommend using high-grade data from Tickstory or Birt’s Tools. 5️⃣ The EA uses IMPI (Impulse-Based) breakout logic, not a basic auto-generated strategy. It’s designed to react to real market pressure, not repainting indicators or lagging signals. ⚠️ While I understand Freddy’s frustration, calling this product a “scam” — after receiving full support, personalized files, and multiple follow-ups — is unfair and misleading. This EA is actively maintained, and I provide updates, support, and education for all serious buyers. If you’re committed to proper testing and challenge prep, you’ll find strong value in the system. Thank you to everyone who continues to support and test with real data. – Tshivhidzo Mbedzi
Developer of FTMO Range Breakout Pro EA
Respuesta al comentario