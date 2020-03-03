Scipio Bot Gold mt5

¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com

No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso.


Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son:
+ no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir
+ sólo abre 1 operación a la vez
+ utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos
+ adapta SL y TP a la volatilidad del día

+ SCIPIO EA es realmente un EA que opera automáticamente sin ninguna intervención del TRADER.

+ este EA está optimizado para los corredores con dos decimales es 0000.00 si su corredor tiene 3 decimales es decir 0000.000 pls en contacto conmigo por correo electrónico.


Siga nuestras operaciones en vivo en nuestro canal de YouTube todos los días a las 9:00 am y 3:30 pm:

Antes de nada, VERIFICA el comportamiento y los resultados con METATRADER STRATEGY TESTER para backtesting: Los resultados son ciertos y verificables con un servicio que proporciona un 99,90% de historial profesional www.tickstory.com .

SCIPIO AI es mi BOT de trading automático creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros, automatiza al 100% la actividad de TRADING, entrada, gestión, stop loss, día tras día el TRADER no tiene que hacer nada.

La lógica de este EA es identificar y seguir la TENDENCIA del día en las primeras horas, intentando sacar la máxima ventaja hasta el cierre de los mercados.
Para ello SCIPIO no utiliza ningún indicador conocido, utiliza un EDGE que he ido encontrando a lo largo de los años basándome únicamente en los precios y en el comportamiento de los mismos.

CÓMO OPERAR
+ Este EA está diseñado para ser utilizado exclusivamente en un activo: ORO. Su uso en otros activos es posible pero no está soportado por nosotros.
+ SCIPIO EA no abre más de 1 operación al día y nunca se va de la noche a la mañana, por lo que los costes de negociación (spread y swap) son casi nulos.
+ simplemente coloque el EA en el gráfico, active AUTOTRADING y no necesita hacer nada más.
+ SCIPIO BOT GOLD abre y cierra operaciones de forma 100% automática 365/7/24 horas al día, no es necesaria la intervención del TRADER.
+ no hay ajustes que elegir, no es un BOT interpretable, es un EA 100% automático.
+ se puede utilizar en cualquier timeframe porque la operativa es la misma en cada timeframe, el resultado final no cambia.
+ elija cuidadosamente el lote a utilizar porque este EA siempre utilizará el mismo lote (por defecto = 0.01).
+ el lote puede fijarse desde la interfaz de configuración y cambiarse siempre que se desee.
+ se recomienda mantener SCIPIO EA activo y el PC siempre encendido, si lo desea puede utilizar un VPS.
+ si lo desea, el COMERCIANTE puede cerrar manualmente las OPERACIONES, el EA no se abrirá más.

AJUSTES Y ENTRADAS
+ los ajustes DEFAULT siempre están bien, no es necesario optimizar nada.
+ solo es necesario configurar el lote con el que se va a operar (por defecto = 0.01) siempre se utilizará este, no se incrementa automáticamente.
+ no hay ajustes que el trader tenga que elegir, es fire&forget trading automático.

DISTRIBUCIÓN
+ funciona en MT4 y MT5
+ creado para el ORO exclusivamente, el uso en otros activos no es apoyado por nosotros.
+ está completamente libre de errores.
+ proporcionamos soporte de producto pero no de VPS.
- incluido: 5 activaciones
- Canal YOUTUBE: https://www.youtube.com/@SFSCALPER/streams
- para contacto: sfscalper.com@gmail.com


