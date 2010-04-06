PRECIO DE LANZAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO: ¡El precio actual 800 está descontado! El precio final aumentará hasta 1225.

EA Avanzado Controlado por Riesgo





Nova Stem es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgo inteligentes y traders de firmas de propiedad. Funciona completamente automatizado en GBPJPY y utiliza M15 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.





Bonus incluido: mándame un mensaje después de la compra para reclamar tu Asesor Experto GRATIS . Para resultados de backtest válidos, conéctate conmigo para que pueda compartir la guía y el archivo de configuración. Contáctame y te enviaré una copia de prueba solo para demostración.





“Equipado con control estricto de drawdown y filtro de noticias — Nova Stem está construido para la supervivencia y el crecimiento.”





Características Clave

Identifica fases impulsivas del mercado utilizando patrones de aceleración de momentum y entra en operaciones al final de retrocesos menores, maximizando la precisión de entrada con un filtro de volatilidad que diseñé desde cero.

Solo se necesita un gráfico: Conéctalo a GBPJPY y el EA maneja toda la lógica internamente.

Lista de Símbolos: Mejor usar con GBPJPY (entrada predeterminada).

Mejor usar con (entrada predeterminada) . Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta.

Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta. Detención Estratégica de Drawdown: Cierra automáticamente operaciones y detiene el trading cuando el drawdown supera tu límite configurado (por ejemplo, 70%).

Cierra automáticamente operaciones y detiene el trading cuando el drawdown supera tu límite configurado (por ejemplo, 70%). Filtro de noticias automático: Comprueba automáticamente el filtro de noticias (ajustable) para asegurarse de que las operaciones no estén cerca de noticias de alto impacto.





Configuración Recomendada Conectar a: GBPJPY

GBPJPY Marco Temporal: M15

M15 Saldo de la Cuenta: Mínimo $250

Mínimo $250 Apalancamiento: 1:33 o más

1:33 o más Bróker: Cualquier bróker ECN con baja diferencia

Cualquier bróker ECN con baja diferencia Canal de Telegram: por favor contáctame

por favor contáctame Canal MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Guía de instrucciones completa: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amigable con Firmas de Propiedad

Construido para seguir las restricciones de pérdida diaria y riesgo

Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo





Después de la Compra

Contáctanos inmediatamente para acceder a nuestro canal de Telegram privado donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.













