EA Avanzado Controlado por Riesgo 


Nova Stem es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgo inteligentes y traders de firmas de propiedad. Funciona completamente automatizado en GBPJPY y utiliza M15 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.


Bonus incluido: mándame un mensaje después de la compra para reclamar tu Asesor Experto GRATIS .

Para resultados de backtest válidos, conéctate conmigo para que pueda compartir la guía y el archivo de configuración.

Contáctame y te enviaré una copia de prueba solo para demostración.


“Equipado con control estricto de drawdown y filtro de noticias — Nova Stem está construido para la supervivencia y el crecimiento.”


Características Clave

  • Funciona en base a: Identifica fases impulsivas del mercado utilizando patrones de aceleración de momentum y entra en operaciones al final de retrocesos menores, maximizando la precisión de entrada con un filtro de volatilidad que diseñé desde cero. 
  • Solo se necesita un gráfico: Conéctalo a GBPJPY y el EA maneja toda la lógica internamente.
  • Lista de Símbolos: Mejor usar con GBPJPY (entrada predeterminada) .
  • Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta.
  • Detención Estratégica de Drawdown: Cierra automáticamente operaciones y detiene el trading cuando el drawdown supera tu límite configurado (por ejemplo, 70%).
  • Filtro de noticias automático: Comprueba automáticamente el filtro de noticias (ajustable) para asegurarse de que las operaciones no estén cerca de noticias de alto impacto.


Configuración Recomendada


Amigable con Firmas de Propiedad

  • Construido para seguir las restricciones de pérdida diaria y riesgo
  • Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo


Después de la Compra

Contáctanos inmediatamente para acceder a nuestro canal de Telegram privado donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.




CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Asesores Expertos
Esta herramienta de trading experta utiliza el indicador SuperTrend con una potente métrica de optimización personalizada para ayudar a los traders a encontrar los mejores sistemas con baja estancamiento y alto beneficio neto. Los traders ingresan en una posición (larga o corta) cuando la barra se abre por encima o por debajo de la línea indicadora. Puede salir de la posición cuando el precio "invierta" su señal o no salir y dejarla cerrar en función de los riesgos (Take Profit, stop loss) o po
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Asesores Expertos
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) que utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia con filtros inteligentes . Como un ninja, este EA opera de forma rápida, precisa y disciplinada , proporcionando beneficios consistentes con una fuerte protección contra el riesgo. Características principales Optimizado para XAUUSD H1 timeframe Tasa de ganancias ultra alta: 97%+ basado en pruebas retrospectivas de
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Asesores Expertos
Zenth – Comercio de Precisión con Protección de Ganancias ¿Por qué conformarse con lo promedio? Zenth no es solo otro Asesor Experto—es una máquina de trading disciplinada. Desarrollada para traders que priorizan la exposición a riesgos inteligentes y la ejecución estratégica, este EA ofrece una solución de trading limpia y poderosa que se centra en la consistencia y la protección de las ganancias. Construido para Traders Que Piensan en el Futuro Cómo opera:  Opera basado en formaciones de ve
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Asesores Expertos
¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Asesores Expertos
Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Bienvenido al mundo del trading de precisión! CrossPulse EA está diseñado con una lógica de negociación detallada para que usted, el trader, disponga de una herramienta dinámica y personalizable. Con un precio de sólo $65, este EA está diseñado para aquellos que desean refinar y optimizar las estrategias de negociación por su cuenta. Por favor, tenga en cuenta que CrossPulse no está pre-optimizado - está construido para ofrecer una base para su optimización, dándole el control total de la estr
Tensline
Vladimir Karputov
Asesores Expertos
Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted . Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control . Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja. Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición. Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading. Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan : Cie
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Pure AI
Vitali Vasilenka
4 (15)
Asesores Expertos
Asesor de trading único para XAUUSD El asesor es un sistema de trading modular basado. Se basa en una arquitectura en la que cada decisión de trading no se forma mediante un algoritmo monolítico, sino como resultado de la interacción de bloques lógicos independientes: filtros de indicadores, condiciones de entrada, salida y reglas de control. ¡IMPORTANTE! Tras la compra, envíeme un mensaje privado para recibir la guía de instalación y las instrucciones de configuración. Característica clave:
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
