Nova Stem
- Asesores Expertos
- Dian Mayang Sari
- Versión: 1.64
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
PRECIO DE LANZAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO: ¡El precio actual 800 está descontado! El precio final aumentará hasta 1225.
EA Avanzado Controlado por Riesgo
Nova Stem es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgo inteligentes y traders de firmas de propiedad. Funciona completamente automatizado en GBPJPY y utiliza M15 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.
Bonus incluido: mándame un mensaje después de la compra para reclamar tu Asesor Experto GRATIS .
Para resultados de backtest válidos, conéctate conmigo para que pueda compartir la guía y el archivo de configuración.
Contáctame y te enviaré una copia de prueba solo para demostración.
“Equipado con control estricto de drawdown y filtro de noticias — Nova Stem está construido para la supervivencia y el crecimiento.”
Características Clave
- Funciona en base a: Identifica fases impulsivas del mercado utilizando patrones de aceleración de momentum y entra en operaciones al final de retrocesos menores, maximizando la precisión de entrada con un filtro de volatilidad que diseñé desde cero.
- Solo se necesita un gráfico: Conéctalo a GBPJPY y el EA maneja toda la lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Mejor usar con GBPJPY (entrada predeterminada) .
- Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta.
- Detención Estratégica de Drawdown: Cierra automáticamente operaciones y detiene el trading cuando el drawdown supera tu límite configurado (por ejemplo, 70%).
- Filtro de noticias automático: Comprueba automáticamente el filtro de noticias (ajustable) para asegurarse de que las operaciones no estén cerca de noticias de alto impacto.
- Conectar a: GBPJPY
- Marco Temporal: M15
- Saldo de la Cuenta: Mínimo $250
- Apalancamiento: 1:33 o más
- Bróker: Cualquier bróker ECN con baja diferencia
- Canal de Telegram: por favor contáctame
- Canal MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Guía de instrucciones completa: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amigable con Firmas de Propiedad
- Construido para seguir las restricciones de pérdida diaria y riesgo
- Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo
Después de la Compra
Contáctanos inmediatamente para acceder a nuestro canal de Telegram privado donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.
