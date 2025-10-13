Gold Raise
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
Un conseiller expert analyse le marché de l'or sur des horizons de 24 et 4 heures, vous permettant d'agir en 15 minutes et de prendre une position longue lorsque les conditions sont nettement favorables. Il dispose d'un mécanisme stop-loss qui surveille vos transactions et doit être fixé en dollars, par tranches de 6 à 10 dollars. Formez le conseiller à votre situation immédiate et trouvez le meilleur résultat horaire. Le contrôle des lots s'effectue progressivement, à mesure que les profits s'accumulent au bilan jusqu'à un certain multiplicateur à un taux donné, avec une marge de négociation avant d'ouvrir une position longue.