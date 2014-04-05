VolumeLeaders Levels

= ======= ========================================================================
VL LEVELS INDICATOR - GUÍA DEL USUARIO
VolumeLeaders Institutional Trade Levels para MetaTrader 5
= ======= ========================================================================

¿QUÉ ES ESTE INDICADOR?
-----------------------
Este indicador muestra los niveles de negociación de los fondos oscuros institucionales de VolumeLeaders en sus gráficos de MT5. Estos niveles representan puntos de precios donde se ha producido una
institucional significativa, clasificados por volumen en dólares. Representan niveles de soporte y resistencia.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Este es un producto no oficial sin ningún vínculo con la plataforma www.volumeleaders.com. Tengo una suscripción personal a www.volumeleaders.com, y el mejor uso de este indicador sólo se puede lograr si usted está suscrito también a la plataforma.


= ======= ========================================================================
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
= ======= ========================================================================

PASO 1: ENCUENTRA TU CARPETA DE DATOS MT5
---------------------------------
El indicador lee archivos de nivel de una carpeta especial "Files" en MetaTrader 5.

Para encontrar esta carpeta
1. Abra MetaTrader 5
2. Haga clic en Archivo -> Abrir carpeta de datos
3. Navegue a: MQL5 -> Archivos
4. Cree una nueva carpeta llamada: VL_Levels

Su ruta debería parecerse a:
[Carpeta de datos MT5]/MQL5/Files/VL_Levels/

Ubicaciones comunes:
Windows: C:\Usuarios\[SuNombre]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal[ID]\MQL5\Files\VL_Levels\
Mac/Wine: ~/.mt5/drive_c/Archivos de Programa/MetaTrader 5/MQL5/Archivos/VL_Levels/


PASO 2: DESCARGAR NIVELES DE VOLUMELEADERS
------------------------------------------
Vaya a VolumeLeaders.com y descargue los datos de nivel de su símbolo.

VolumeLeaders ofrece DOS formatos de exportación:

A) ThinkScript TXT (RECOMENDADO - ¡el más fácil!)
- Descargue directamente el archivo .txt
- No necesita conversión
- El archivo contiene código ThinkScript que nuestro indicador puede analizar.

B) Excel XLSX
- Descargue el archivo .xlsx
- Debe convertirlo a CSV (consulte las instrucciones a continuación)


PASO 3: COLOCAR EL ARCHIVO EN LA CARPETA VL_LEVELS
----------------------------------------------
Nombre el archivo para que coincida EXACTAMENTE con su símbolo MT5.

Ejemplos:
- Para acciones de Apple: AAPL.txt o AAPL.csv
- Para S&P 500 ETF: SPY.txt o SPY.csv
- Para ETF de energía: XLE.txt o XLE.csv

IMPORTANTE: ¡El nombre del archivo debe coincidir con el nombre del símbolo de su broker!
- Compruebe el símbolo exacto en el título del gráfico de su MT5.
- Algunos brokers añaden sufijos (por ejemplo, AAPL.US, AAPL.NAS)
- Si su corredor utiliza "AAPL.US", nombre el archivo "AAPL.US.txt".


PASO 4: AÑADA EL INDICADOR A SU GRÁFICO
---------------------------------------
1. Abra un gráfico para el símbolo para el que ha descargado los niveles.
2. Vaya a: Insertar -> Indicadores -> Personalizados -> Ind_VL_Niveles
3. Pulse OK para aplicar la configuración por defecto
4. ¡Los niveles aparecerán como líneas horizontales en su gráfico!


= ======= ========================================================================
DETALLES DEL FORMATO DE ARCHIVO
= ======= ========================================================================

OPCIÓN A: FORMATO THINKSCRIPT TXT (Recomendado)
----------------------------------------------
Esta es la opción más sencilla: descárguela y utilícela directamente.

El archivo .txt de VolumeLeaders contiene código ThinkScript como éste:

def show_AAPL = GetSymbol() == "AAPL";
plot line_AAPL_0 = if show_AAPL then 280.0 else Double.NaN;
AddChartBubble(..., 280.0, "$1.24B", Color.WHITE, yes);

Nuestro indicador extrae automáticamente
- Niveles de precios de "trazar" líneas
- Volúmenes en dólares de las líneas "AddChartBubble
- Rango a partir del número de línea (0 = Rango 1, 1 = Rango 2, etc.)


OPCIÓN B: FORMATO CSV (Requiere conversión)
------------------------------------------
Si ha descargado el archivo .xlsx, conviértalo a CSV:

Excel:
Archivo -> Guardar como -> Elija "CSV (delimitado por comas) (*.csv)"

Google Sheets:
Archivo -> Descargar -> Valores separados por comas (.csv)

LibreOffice Calc:
Archivo -> Guardar como -> Elija "CSV de texto (.csv)"

Formato CSV esperado:
VolumeLeaders.com,,,,,,,
Precio,$$,Acciones,Operaciones,RS,PCT,Nivel Rango,Nivel Rango Fecha
280.0,1240000000,4500000,1200,5.2,100,1,2023-01-01 - 2024-01-01
275.0,892450000,3200000,980,4.1,95,2,2023-02-15 - 2024-01-01
...

Columnas obligatorias: "Precio" y "Rango de nivel" (o simplemente "Rango")
Columnas opcionales: "$$" (dólares), "Acciones", "Operaciones", "Rango de fechas de nivel"


= ======= ========================================================================
CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR
= ======= ========================================================================

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA
----------------
Color de línea de nivel - Color para niveles de precios individuales (por defecto: dorado/ámbar)
Color de línea de zona - Color para zonas agrupadas
Ancho de línea de nivel - Grosor de las líneas de nivel (1-5)
Ancho de línea de zona - Grosor de las líneas de zona (1-5)
Estilo de línea - Sólido, guión, punto, etc.

CONFIGURACIÓN DE ETIQUETAS
--------------
Mostrar Etiquetas - Mostrar texto "VL #1 $1.24B" (por defecto: ON)
Mostrar Fechas - Incluir rango de fechas en la etiqueta
Mostrar Volumen - Incluir volumen de acciones en la etiqueta

CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO
-------------
Symbol Override - Utilizar un símbolo diferente al del gráfico
(útil si su broker utiliza una nomenclatura diferente)
Ruta Carpeta - Subcarpeta en MQL5/Archivos/ (por defecto: VL_Levels)
Auto-Refresh - Recarga automática cuando el archivo cambia (por defecto: ON)
Refresh Interval - Con qué frecuencia se comprueban las actualizaciones de archivos (segundos)

COMPORTAMIENTO
--------
Verbose Logs - Habilitar el registro detallado para la solución de problemas


= ======= ========================================================================
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
= ======= ========================================================================

¿NO APARECEN LOS NIVELES?
---------------------
1. Compruebe si hay mensajes de error en la pestaña Expertos (Ver -> Caja de herramientas -> Pestaña Expertos)

2. Verifique que su archivo está en la ubicación correcta:
- Archivo -> Abrir Carpeta de Datos -> MQL5 -> Archivos -> VL_Levels -> [SYMBOL].txt

3. Asegúrese de que el nombre del archivo coincide EXACTAMENTE con el símbolo del gráfico.
- Compruebe el nombre exacto del símbolo en la barra de título del gráfico.
- Los nombres de los símbolos distinguen entre mayúsculas y minúsculas en algunos sistemas.

4. Pruebe a quitar y volver a añadir el indicador al gráfico

5. Compruebe si el formato del archivo es correcto:
- El archivo TXT debe contener "plot line_" y "AddChartBubble".
- El archivo CSV debe tener la columna "Price" en la cabecera


¿NO COINCIDE EL NOMBRE DEL SÍMBOLO?
---------------------
Diferentes brokers utilizan diferentes nombres de símbolo:
- Estándar: AAPL, SPY, XLE
- Con sufijo: AAPL.US, SPY.NYSE, XLE.ARCA
- Estilo CFD: AAPLm, #AAPL

Soluciones:
1. Cambie el nombre de su archivo para que coincida exactamente con el símbolo del broker
2. O utilice el ajuste "Symbol Override" en el indicador


¿ERROR DE ARCHIVO NO ENCONTRADO?
---------------------
El indicador busca en: MQL5/Archivos/VL_Levels/[SYMBOL].txt (o .csv)

Para verificar la ruta:
1. En MT5: Archivo -> Abrir carpeta de datos
2. Navegue a MQL5 -> Files -> VL_Levels
3. Confirme que su archivo está allí con el nombre correcto


¿SE MUESTRAN LOS NIVELES A PRECIOS ERRÓNEOS?
-------------------------------
Esto puede ocurrir si
1. El archivo es para un símbolo diferente
2. El símbolo tuvo una división de acciones (los precios necesitan ajustes)
3. Su broker utiliza un formato de precios diferente.


= ======= ========================================================================
CONSEJOS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
= ======= ========================================================================

1. DESCARGUE DATOS NUEVOS CON REGULARIDAD
VolumeLeaders actualiza sus datos - descargue nuevos archivos periódicamente

2. UTILICE EL FORMATO TXT SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
El formato .txt de ThinkScript no requiere conversión.

3. ACTIVE LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
Mantenga activada la actualización automática para ver las actualizaciones cuando reemplace archivos.

4. CREAR ARCHIVOS PARA MÚLTIPLES SÍMBOLOS
Puede tener archivos para muchos símbolos - el indicador automáticamente
automáticamente el correcto en función del gráfico que esté visualizando.

5. COPIA DE SEGURIDAD DE SUS ARCHIVOS
Mantenga una copia de seguridad de sus archivos de nivel fuera de la carpeta MT5


= ======= ========================================================================
SOPORTE
= ======= ========================================================================

Para preguntas sobre datos de VolumeLeaders:

Para cuestiones sobre indicadores:
Compruebe la pestaña Expertos en MT5 para obtener mensajes de error detallados


= ======= ========================================================================
(c) VL MT5 Bridge - https://www.volumeleaders.com
= ======= ========================================================================
Productos recomendados
Trading Session MT5
Kevin Schneider
3 (1)
Indicadores
Indicador de Sesiones de Trading El Indicador de Sesiones de Trading visualiza los puntos altos y bajos, así como los horarios de inicio y fin de las sesiones de trading de Asia, Londres y Nueva York directamente en tu gráfico. Funciones: Visualización de las principales sesiones de trading Resaltado de puntos altos y bajos Visualización de los horarios de inicio y fin de cada sesión Horarios de las sesiones personalizables Fácil de usar y eficiente Personalización: Cada sesión de trading (Asia,
FREE
CDS SR Fractal Level MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
CDS SR Nivel Fractal: Soporte y Resistencia Fractal Dinámico con Alertas de Ruptura Visión general ¿Cansado de trazar y actualizar manualmente líneas de soporte y resistencia? El indicador CDS SR Fractal Level automatiza este proceso crucial mediante la identificación inteligente de niveles clave de mercado basados en fractales. Esta herramienta ligera y eficiente le permite centrarse en su estrategia de negociación, no en la configuración de los gráficos, asegurando que nunca se pierda un nivel
FREE
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indicadores
Norion Candle Range Levels es un indicador profesional diseñado para resaltar el rango de precios máximo y mínimo de un número de velas definido por el usuario. Al seleccionar un recuento de velas específico, el indicador calcula y traza automáticamente el máximo más alto y el mínimo más bajo de ese rango, proporcionando una referencia visual clara de la estructura reciente del mercado, las zonas de consolidación y las áreas potenciales de ruptura. Esta herramienta es especialmente útil para los
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicadores
¿Alguna vez has pensado en tener un escáner que analice todas las estrategias y muestre los puntos de compra y venta en todos los marcos temporales de ese activo, todo al mismo tiempo? Eso es exactamente lo que hace este escáner. Este escáner fue diseñado para mostrar las señales de compra y venta que creaste en el Rule Plotter: creador de estrategias sin necesidad de programación y ejecutarlas dentro de este escáner en diversos activos y marcos temporales diferentes. La estrategia predeterminad
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Indicadores
Three Bar Break se basa en uno de los métodos de negociación de Linda Bradford Raschke que he notado que es bueno para detectar la volatilidad potencial de los precios en el futuro. Busca cuando el Máximo de la 1ª barra es menor que el Máximo de la 3ª barra, así como cuando el Mínimo de la 1ª barra es mayor que el Mínimo de la 3ª barra. Esto predice que el mercado podría romper a nuevos niveles en 2-3 de las próximas barras. Se debe utilizar principalmente en el gráfico diario para ayudar a det
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Price direct alert
Dorah Zandile Mahesu
Indicadores
El notificador Choppery es un indicador que ha sido desarrollado y probado con el propósito de alertarle de que una vela está a punto de formarse, se quita la molestia de tener que jugar un juego de adivinanzas en cuanto a la próxima vez que una vela se formará después de una tendencia, por lo tanto, la mayoría de las veces se elimina el pensamiento de tener que predecir qué dirección precio comenzará a moverse en. Este indicador se puede utilizar en cualquier marco de tiempo, una notificación s
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
Advanced Pivot Point Indicator for Charts
Mr Harvey Creighton Walker
Indicadores
El indicador avanzado de punto pivote es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar los niveles clave de soporte y resistencia del mercado. Este versátil indicador ofrece una interfaz personalizable y fácil de usar, que permite a los operadores seleccionar entre cinco métodos diferentes de cálculo de puntos pivote: Suelo, Woodie, Camarilla, Tom DeMark y Fibonacci. Con sus líneas de fácil lectura para los puntos pivote (PP), los niveles de soporte (S1, S2, S3, S4)
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicadores
boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
FREE
Forex Time
Yuriy Ponyatov
5 (1)
Indicadores
Un indicador para visualizar los rangos temporales de las principales sesiones bursátiles: Asiática, Europea y Americana. El indicador dispone de funciones para establecer las horas de inicio y fin de cada sesión de negociación, así como una zona horaria ajustable del servidor de negociación. Las principales ventajas del indicador incluyen la capacidad de funcionar con una carga de CPU y un uso de memoria mínimos. Además, ofrece la opción de especificar el número de días históricos mostrados, pr
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indicadores
Este Indicador Mt5 Señala cuando hay dos barras de dirección opuesta engullidas por la barra actual. tiene un cruce de medias móviles exponenciales reciente y la barra anterior estaba sobrevendida/comprada Expert Advisor Disponible en Comentarios Versión Gratuita Aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Alertas completas para mt5 terminal , teléfono , correo electrónico, imprimir en archivo, imprimir en diario Señal de compra ( línea azul ) Cruce ema pasado ( fijad
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indicadores
Neural-Link Pattern Scanner: Reconocimiento avanzado de velas para MetaTrader 5 Neural-Link Pattern Scanner es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Automatiza la detección de patrones de velas de alta probabilidad, proporcionando etiquetas visuales en tiempo real directamente en la interfaz de negociación. Al filtrar estructuras matemáticas de precios específicas, este indicador ayuda a los operadores a identificar con precisión posib
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indicadores
Este indicador marca la marca del 50% de cada vela. Le ayudará a realizar operaciones de scalping rentables. Si la siguiente vela abre por encima de la marca del 50% de la vela anterior, debe abrir una posición de COMPRA, y si la siguiente vela abre por debajo de la marca del 50% de la vela anterior, debe abrir una posición de VENTA. Esta estrategia es muy rentable. Para aprovecharla al máximo, no pierda de vista los contextos de las velas de la izquierda. Le deseamos buena suerte.
FREE
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indicadores
El análisis de velas japonesas existe desde hace cientos de años y es una forma válida de análisis técnico. Los gráficos de velas tienen sus raíces en la cultura militarista que prevalecía en Japón en el siglo XVIII. Hay muchos términos en la literatura japonesa sobre este tema que hacen referencia a analogías militares, como el patrón de los Tres Soldados Blancos. A diferencia de los métodos de gráficos más convencionales, los gráficos de velas ofrecen una visión más profunda de la mentalidad d
FREE
Inside Bar Radar
Flavio Javier Jarabeck
4.67 (6)
Indicadores
El patrón Inside Bar es una formación de velas muy conocida y utilizada ampliamente por los operadores de todo el mundo y en cualquier mercado. Este enfoque es muy simple y añade una pequeña vela de confirmación, por lo que añade una tercera vela pasada al recuento para confirmar la dirección del movimiento (alcista o bajista). Obviamente, no hay poder en esta formación de velas si el trader no tiene contexto de lo que está sucediendo en el mercado que está operando, así que esto no es magia, es
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de onda de precios   MT5 --(Patrón ABCD)-- El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:   Pri
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
!!!Esta Versión Gratuita sólo funciona con EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 muestra los niveles de velas anteriores, muestra los niveles de velas anteriores Open High Low Close (Niveles OHLC) en diferentes marcos de tiempo. Está diseñado para ayudar al operador a analizar el mercado y prestar atención a los niveles de velas anteriores en diferentes marcos de tiempo. Todos sabemos que los niveles OHLC en mensual, semanal y diario son muy fuertes y la mayoría de las veces, el precio reacci
FREE
SMC Market Structure
Josef Vobejda
Indicadores
El indicador SMC Market Structure rastrea los cambios clave en la acción del precio utilizando Smart Money Concepts (SMC), ayudando a los operadores a identificar el comportamiento institucional y la dirección general de la tendencia. Detecta y muestra automáticamente: Ruptura de Estructura (BOS) - Señala la continuación de la tendencia Cambio de Carácter (CHOCH) - Indica una potencial reversión Swing Highs and Lows - Se utiliza para definir la estructura del mercado y el sesgo direccional Cada
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indicadores
Detector de Patrones Envolventes MT5: Tu ventaja competitiva en el trading ¿Buscas una herramienta que te ayude a identificar con precisión las mejores oportunidades de trading en el mercado de divisas? Nuestro Detector de Patrones Envolventes te proporciona una señal de compra o venta altamente confiable, basada en uno de los patrones de velas japonesas más reconocidos y efectivos: el patrón envolvente. Con un porcentaje de acierto promedio del 70%, este indicador te permitirá tomar decisiones
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
BarX
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
BarX — Indicador de Máximos y Mínimos de Candle Específico BarX es un indicador técnico que resalta automáticamente el máximo y el mínimo de un candle específico del día , determinado por el usuario (por ejemplo, candle 0 representa el primer candle después de la apertura del mercado ). Esta herramienta es especialmente útil para traders que emplean niveles de precio fijos como soporte, resistencia, rupturas o reversión . Al marcar visualmente esos puntos en el gráfico, BarX facilita el análisis
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicadores
Risk5Percent es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para ayudarle a gestionar con precisión su exposición al riesgo. Al introducir el porcentaje de riesgo deseado y el número de lotes utilizados, calcula y muestra el nivel de precios correspondiente en el gráfico que representa su pérdida máxima prevista (por ejemplo, 5%), considerando automáticamente el tamaño del contrato y del tick para el instrumento seleccionado. Características principales: Ajustes personalizados para
FREE
White Crows
Viktor Pekar
Indicadores
Indicador de cuervo blanco por VArmadA Un simple pero potente indicador basado en el análisis de velas utilizando los patrones White Soldiers & Crow. Funciona con timeframes 1H y superiores y probado en todos los pares principales. Preste atención a la señal: Una flecha que indica una entrada larga o corta. Cómo funciona: Las flechas indican una tendencia en curso. Después de múltiples velas alcistas o bajistas en una fila de las posibilidades de otra vela hacia esa tendencia es mayor. Instr
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
Este indicador está diseñado para detectar patrones de inversión de alta probabilidad: Dobles Tops/Bottoms con rupturas falsas . Esta es la versión GRATUITA del indicador: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 La versión gratuita sólo funciona con EURUSD y GBPUSD. Los patrones de doble techo y fondo son patrones gráficos que se producen cuando el instrumento de negociación se mueve en un patrón similar a la letra "W" (doble fondo) o "M" (doble techo). Estos patrones suelen producirse al f
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador encuentra patrones Three Drives. El patrón Three Drives es un patrón de inversión de 6 puntos caracterizado por una serie de máximos más altos o mínimos más bajos que se completan en una extensión de Fibonacci del 127% o del 161,8%. Señala que el mercado está agotado y que puede producirse una inversión. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Colores y tamaños personalizables Periodos
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Indicador Golden Spikes Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade. enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA.. folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Características Utiliza S
Otros productos de este autor
Price Volume Trend Oscillator PVT
David Iommi
Indicadores
Oscilador Precio Volumen Tendencia (PVT) Descripción: El Oscilador PVT es un indicador de volumen que sirve como alternativa al Volumen en Balance (OBV) estándar. Mientras que los indicadores de volumen ordinarios pueden ser ruidosos y difíciles de leer, esta herramienta convierte el flujo de volumen en un Oscilador de Histograma claro, similar a un MACD, pero para Volumen. Está diseñado para detectar las primeras Reversiones de Tendencia y Divergencias analizando la diferencia entre una media m
FREE
Cyclic Smoothed RSI
David Iommi
Indicadores
Este indicador es un port de MQL5 inspirado en el concepto "Cyclic Smoothed RSI" desarrollado originalmente por Dr_Roboto y popularizado por LazyBear y LuxAlgo en TradingView. El RSI Cíclico Suavizado (cRSI) es un oscilador diseñado para abordar las dos principales limitaciones del RSI estándar: retraso y niveles fijos de sobrecompra/sobreventa. Al utilizar el procesamiento digital de señales (DSP) basado en los ciclos del mercado, el cRSI reduce el ruido sin sacrificar la capacidad de respuest
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario