VolumeLeaders Levels

VL LEVELS INDICATOR - GUÍA DEL USUARIO

VolumeLeaders Institutional Trade Levels para MetaTrader 5

¿QUÉ ES ESTE INDICADOR?

Este indicador muestra los niveles de negociación de los fondos oscuros institucionales de VolumeLeaders en sus gráficos de MT5. Estos niveles representan puntos de precios donde se ha producido una

institucional significativa, clasificados por volumen en dólares. Representan niveles de soporte y resistencia.





DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este es un producto no oficial sin ningún vínculo con la plataforma www.volumeleaders.com. Tengo una suscripción personal a www.volumeleaders.com, y el mejor uso de este indicador sólo se puede lograr si usted está suscrito también a la plataforma.





GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PASO 1: ENCUENTRA TU CARPETA DE DATOS MT5

El indicador lee archivos de nivel de una carpeta especial "Files" en MetaTrader 5.





Para encontrar esta carpeta

1. Abra MetaTrader 5

2. Haga clic en Archivo -> Abrir carpeta de datos

3. Navegue a: MQL5 -> Archivos

4. Cree una nueva carpeta llamada: VL_Levels





Su ruta debería parecerse a:

[Carpeta de datos MT5]/MQL5/Files/VL_Levels/





Ubicaciones comunes:

Windows: C:\Usuarios\[SuNombre]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal[ID]\MQL5\Files\VL_Levels\

Mac/Wine: ~/.mt5/drive_c/Archivos de Programa/MetaTrader 5/MQL5/Archivos/VL_Levels/









PASO 2: DESCARGAR NIVELES DE VOLUMELEADERS

Vaya a VolumeLeaders.com y descargue los datos de nivel de su símbolo.





VolumeLeaders ofrece DOS formatos de exportación:





A) ThinkScript TXT (RECOMENDADO - ¡el más fácil!)

- Descargue directamente el archivo .txt

- No necesita conversión

- El archivo contiene código ThinkScript que nuestro indicador puede analizar.





B) Excel XLSX

- Descargue el archivo .xlsx

- Debe convertirlo a CSV (consulte las instrucciones a continuación)









PASO 3: COLOCAR EL ARCHIVO EN LA CARPETA VL_LEVELS

Nombre el archivo para que coincida EXACTAMENTE con su símbolo MT5.





Ejemplos:

- Para acciones de Apple: AAPL.txt o AAPL.csv

- Para S&P 500 ETF: SPY.txt o SPY.csv

- Para ETF de energía: XLE.txt o XLE.csv





IMPORTANTE: ¡El nombre del archivo debe coincidir con el nombre del símbolo de su broker!

- Compruebe el símbolo exacto en el título del gráfico de su MT5.

- Algunos brokers añaden sufijos (por ejemplo, AAPL.US, AAPL.NAS)

- Si su corredor utiliza "AAPL.US", nombre el archivo "AAPL.US.txt".









PASO 4: AÑADA EL INDICADOR A SU GRÁFICO

1. Abra un gráfico para el símbolo para el que ha descargado los niveles.

2. Vaya a: Insertar -> Indicadores -> Personalizados -> Ind_VL_Niveles

3. Pulse OK para aplicar la configuración por defecto

4. ¡Los niveles aparecerán como líneas horizontales en su gráfico!









DETALLES DEL FORMATO DE ARCHIVO

OPCIÓN A: FORMATO THINKSCRIPT TXT (Recomendado)

Esta es la opción más sencilla: descárguela y utilícela directamente.





El archivo .txt de VolumeLeaders contiene código ThinkScript como éste:





def show_AAPL = GetSymbol() == "AAPL";

plot line_AAPL_0 = if show_AAPL then 280.0 else Double.NaN;

AddChartBubble(..., 280.0, "$1.24B", Color.WHITE, yes);





Nuestro indicador extrae automáticamente

- Niveles de precios de "trazar" líneas

- Volúmenes en dólares de las líneas "AddChartBubble

- Rango a partir del número de línea (0 = Rango 1, 1 = Rango 2, etc.)









------------------------------------------

Si ha descargado el archivo .xlsx, conviértalo a CSV:





Excel:

Archivo -> Guardar como -> Elija "CSV (delimitado por comas) (*.csv)"





Google Sheets:

Archivo -> Descargar -> Valores separados por comas (.csv)





LibreOffice Calc:

Archivo -> Guardar como -> Elija "CSV de texto (.csv)"





Formato CSV esperado:

VolumeLeaders.com,,,,,,,

Precio,$$,Acciones,Operaciones,RS,PCT,Nivel Rango,Nivel Rango Fecha

280.0,1240000000,4500000,1200,5.2,100,1,2023-01-01 - 2024-01-01

275.0,892450000,3200000,980,4.1,95,2,2023-02-15 - 2024-01-01

...





Columnas obligatorias: "Precio" y "Rango de nivel" (o simplemente "Rango")

Columnas opcionales: "$$" (dólares), "Acciones", "Operaciones", "Rango de fechas de nivel"









CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

Color de línea de nivel - Color para niveles de precios individuales (por defecto: dorado/ámbar)

Color de línea de zona - Color para zonas agrupadas

Ancho de línea de nivel - Grosor de las líneas de nivel (1-5)

Ancho de línea de zona - Grosor de las líneas de zona (1-5)

Estilo de línea - Sólido, guión, punto, etc.





--------------

Mostrar Etiquetas - Mostrar texto "VL #1 $1.24B" (por defecto: ON)

Mostrar Fechas - Incluir rango de fechas en la etiqueta

Mostrar Volumen - Incluir volumen de acciones en la etiqueta





CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO

Symbol Override - Utilizar un símbolo diferente al del gráfico

(útil si su broker utiliza una nomenclatura diferente)

Ruta Carpeta - Subcarpeta en MQL5/Archivos/ (por defecto: VL_Levels)

Auto-Refresh - Recarga automática cuando el archivo cambia (por defecto: ON)

Refresh Interval - Con qué frecuencia se comprueban las actualizaciones de archivos (segundos)





--------

Verbose Logs - Habilitar el registro detallado para la solución de problemas









SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿NO APARECEN LOS NIVELES?

1. Compruebe si hay mensajes de error en la pestaña Expertos (Ver -> Caja de herramientas -> Pestaña Expertos)





2. Verifique que su archivo está en la ubicación correcta:

- Archivo -> Abrir Carpeta de Datos -> MQL5 -> Archivos -> VL_Levels -> [SYMBOL].txt





3. Asegúrese de que el nombre del archivo coincide EXACTAMENTE con el símbolo del gráfico.

- Compruebe el nombre exacto del símbolo en la barra de título del gráfico.

- Los nombres de los símbolos distinguen entre mayúsculas y minúsculas en algunos sistemas.





4. Pruebe a quitar y volver a añadir el indicador al gráfico





5. Compruebe si el formato del archivo es correcto:

- El archivo TXT debe contener "plot line_" y "AddChartBubble".

- El archivo CSV debe tener la columna "Price" en la cabecera









¿NO COINCIDE EL NOMBRE DEL SÍMBOLO?

Diferentes brokers utilizan diferentes nombres de símbolo:

- Estándar: AAPL, SPY, XLE

- Con sufijo: AAPL.US, SPY.NYSE, XLE.ARCA

- Estilo CFD: AAPLm, #AAPL





Soluciones:

1. Cambie el nombre de su archivo para que coincida exactamente con el símbolo del broker

2. O utilice el ajuste "Symbol Override" en el indicador









¿ERROR DE ARCHIVO NO ENCONTRADO?

El indicador busca en: MQL5/Archivos/VL_Levels/[SYMBOL].txt (o .csv)





Para verificar la ruta:

1. En MT5: Archivo -> Abrir carpeta de datos

2. Navegue a MQL5 -> Files -> VL_Levels

3. Confirme que su archivo está allí con el nombre correcto









¿SE MUESTRAN LOS NIVELES A PRECIOS ERRÓNEOS?

-------------------------------

Esto puede ocurrir si

1. El archivo es para un símbolo diferente

2. El símbolo tuvo una división de acciones (los precios necesitan ajustes)

3. Su broker utiliza un formato de precios diferente.









CONSEJOS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

= ======= ========================================================================





1. DESCARGUE DATOS NUEVOS CON REGULARIDAD

VolumeLeaders actualiza sus datos - descargue nuevos archivos periódicamente





2. UTILICE EL FORMATO TXT SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

El formato .txt de ThinkScript no requiere conversión.





3. ACTIVE LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Mantenga activada la actualización automática para ver las actualizaciones cuando reemplace archivos.





4. CREAR ARCHIVOS PARA MÚLTIPLES SÍMBOLOS

Puede tener archivos para muchos símbolos - el indicador automáticamente

automáticamente el correcto en función del gráfico que esté visualizando.





5. COPIA DE SEGURIDAD DE SUS ARCHIVOS

Mantenga una copia de seguridad de sus archivos de nivel fuera de la carpeta MT5









SOPORTE

= ======= ========================================================================





Para preguntas sobre datos de VolumeLeaders:





Para cuestiones sobre indicadores:

Compruebe la pestaña Expertos en MT5 para obtener mensajes de error detallados









(c) VL MT5 Bridge - https://www.volumeleaders.com

= ======= ========================================================================