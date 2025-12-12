RangeXpert
- Indicadores
- Steve Rosenstock
- Versión: 1.0
Cuando se trata de reconocer oportunidades perfectas del mercado y operar rupturas con precisión, RangeXpert es una de las herramientas más efectivas del mercado. Desarrollado por mí específicamente para principiantes y semi-profesionales, ofrece una calidad de análisis que normalmente solo se ve en herramientas de trading profesionales utilizadas por bancos, operadores institucionales y hedge funds. El indicador identifica zonas del mercado que a menudo conducen a movimientos fuertes y las marca de forma tan clara e intuitiva que incluso estructuras complejas se vuelven visibles al instante. RangeXpert reduce decisiones erróneas, mejora tu timing y te muestra en tiempo real cuándo termina un rango y comienza una tendencia real. El ajuste dinámico a la volatilidad, la fuerza de múltiples posiciones y la distribución inteligente del beneficio lo convierten en uno de los indicadores de ruptura más potentes que los traders utilizan hoy en día.
Especificaciones
- Zona de entrada perfecta
- Vista del gráfico perfectamente optimizada
- Líneas de take profit y stop loss claramente visibles
- Trailing stop optimizado por señal con visualización de pips
- Todos los ajustes están perfectamente alineados entre sí
- Indicaciones intuitivas de color, gráfico y dirección
- Velas de color en movimientos fuertes del precio (No Wick on Close) disponibles
- Cambio de color de la señal como posible indicación de un próximo cambio de tendencia
- Alertas: ventanas emergentes, correo electrónico, notificaciones push y notificaciones sonoras
- EMA de seguimiento para analizar el cambio de tendencia o proteger la orden
- Compatible con todos los marcos temporales y todos los activos en MetaTrader
- Posibilidad de comprobar estrategias en el probador de estrategias
- Una verdadera solución ALL-IN-ONE para traders
Uso eficaz de RangeXpert:
Recomendaciones
- Trading de scalp e intradía
- Marcos temporales: M1, M5, M15 y H1, H4 (todos)
- Activos: Forex, futuros, criptomonedas, metales, acciones e índices
- Tipos de cuenta: ECN, NDD, Raw o Razor con spreads muy bajos
- Sesiones: Londres, Fráncfort, Tokio, Sídney y Nueva York
- Brokers: todos los disponibles
