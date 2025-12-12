RangeXpert

Cuando se trata de reconocer oportunidades perfectas del mercado y operar rupturas con precisión, RangeXpert es una de las herramientas más efectivas del mercado. Desarrollado por mí específicamente para principiantes y semi-profesionales, ofrece una calidad de análisis que normalmente solo se ve en herramientas de trading profesionales utilizadas por bancos, operadores institucionales y hedge funds. El indicador identifica zonas del mercado que a menudo conducen a movimientos fuertes y las marca de forma tan clara e intuitiva que incluso estructuras complejas se vuelven visibles al instante. RangeXpert reduce decisiones erróneas, mejora tu timing y te muestra en tiempo real cuándo termina un rango y comienza una tendencia real. El ajuste dinámico a la volatilidad, la fuerza de múltiples posiciones y la distribución inteligente del beneficio lo convierten en uno de los indicadores de ruptura más potentes que los traders utilizan hoy en día.


Especificaciones

  • Zona de entrada perfecta 
  • Vista del gráfico perfectamente optimizada 
  • Líneas de take profit y stop loss claramente visibles
  • Trailing stop optimizado por señal con visualización de pips
  • Todos los ajustes están perfectamente alineados entre sí
  • Indicaciones intuitivas de color, gráfico y dirección
  • Velas de color en movimientos fuertes del precio (No Wick on Close) disponibles
  • Cambio de color de la señal como posible indicación de un próximo cambio de tendencia
  • Alertas: ventanas emergentes, correo electrónico, notificaciones push y notificaciones sonoras
  • EMA de seguimiento para analizar el cambio de tendencia o proteger la orden
  • Compatible con todos los marcos temporales y todos los activos en MetaTrader
  • Posibilidad de comprobar estrategias en el probador de estrategias
  • Una verdadera solución ALL-IN-ONE para traders



Uso eficaz de RangeXpert:
https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png
https://www.mql5.com/es/market/product/139498/comments



Recomendaciones

  • Trading de scalp e intradía
  • Marcos temporales: M1, M5, M15 y H1, H4 (todos)
  • Activos: Forex, futuros, criptomonedas, metales, acciones e índices
  • Tipos de cuenta: ECN, NDD, Raw o Razor con spreads muy bajos
  • Sesiones: Londres, Fráncfort, Tokio, Sídney y Nueva York
  • Brokers: todos los disponibles


