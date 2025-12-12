

Cuando se trata de reconocer oportunidades perfectas del mercado y operar rupturas con precisión, RangeXpert es una de las herramientas más efectivas del mercado. Desarrollado por mí específicamente para principiantes y semi-profesionales, ofrece una calidad de análisis que normalmente solo se ve en herramientas de trading profesionales utilizadas por bancos, operadores institucionales y hedge funds. El indicador identifica zonas del mercado que a menudo conducen a movimientos fuertes y las marca de forma tan clara e intuitiva que incluso estructuras complejas se vuelven visibles al instante. RangeXpert reduce decisiones erróneas, mejora tu timing y te muestra en tiempo real cuándo termina un rango y comienza una tendencia real. El ajuste dinámico a la volatilidad, la fuerza de múltiples posiciones y la distribución inteligente del beneficio lo convierten en uno de los indicadores de ruptura más potentes que los traders utilizan hoy en día.





Especificaciones

Zona de entrada perfecta

Vista del gráfico perfectamente optimizada

Líneas de take profit y stop loss claramente visibles

Trailing stop optimizado por señal con visualización de pips

con visualización de pips Todos los ajustes están perfectamente alineados entre sí

Indicaciones intuitivas de color, gráfico y dirección

Velas de color en movimientos fuertes del precio (No Wick on Close) disponibles

(No Wick on Close) disponibles Cambio de color de la señal como posible indicación de un próximo cambio de tendencia

Alertas: ventanas emergentes, correo electrónico, notificaciones push y notificaciones sonoras

EMA de seguimiento para analizar el cambio de tendencia o proteger la orden

el cambio de tendencia o proteger la orden Compatible con todos los marcos temporales y todos los activos en MetaTrader

y todos los activos en MetaTrader Posibilidad de comprobar estrategias en el probador de estrategias

Una verdadera solución ALL-IN-ONE para traders



Uso eficaz de RangeXpert:

https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png

https://www.mql5.com/es/market/product/139498/comments





Recomendaciones

Trading de scalp e intradía



Marcos temporales: M1, M5, M15 y H1, H4 (todos)

y H1, H4 (todos) Activos: Forex, futuros, criptomonedas , metales, acciones e índices

, metales, acciones e índices Tipos de cuenta: ECN, NDD, Raw o Razor con spreads muy bajos

Sesiones: Londres, Fráncfort, Tokio, Sídney y Nueva York

Brokers: todos los disponibles