Norion Candle Range Levels es un indicador profesional diseñado para resaltar el rango de precios máximo y mínimo de un número de velas definido por el usuario.

Al seleccionar un recuento de velas específico, el indicador calcula y traza automáticamente el máximo más alto y el mínimo más bajo de ese rango, proporcionando una referencia visual clara de la estructura reciente del mercado, las zonas de consolidación y las áreas potenciales de ruptura.

Esta herramienta es especialmente útil para los operadores que utilizan la acción del precio, la expansión del rango y las estrategias basadas en la liquidez.

Características principales:

Número de velas definido por el usuario

Cálculo automático de rango alto y bajo

Visualización clara y de nivel profesional

Funciona en cualquier marco temporal

Adecuado para Forex, índices, acciones y futuros

Cómo ayuda a los operadores:

Identificar zonas de consolidación y acumulación

Detectar posibles zonas de ruptura y falsa ruptura

Definir niveles de riesgo para stop-loss y take-profit

Mejorar las estrategias basadas en rangos y estructuras

Norion Candle Range Levels proporciona un contexto de mercado objetivo transformando los datos de precios en bruto en una estructura procesable.