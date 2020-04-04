Norion Candle Range Levels
- Indicadores
- Fernando Baratieri
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 diciembre 2025
Norion Candle Range Levels es un indicador profesional diseñado para resaltar el rango de precios máximo y mínimo de un número de velas definido por el usuario.
Al seleccionar un recuento de velas específico, el indicador calcula y traza automáticamente el máximo más alto y el mínimo más bajo de ese rango, proporcionando una referencia visual clara de la estructura reciente del mercado, las zonas de consolidación y las áreas potenciales de ruptura.
Esta herramienta es especialmente útil para los operadores que utilizan la acción del precio, la expansión del rango y las estrategias basadas en la liquidez.
Características principales:
-
Número de velas definido por el usuario
-
Cálculo automático de rango alto y bajo
-
Visualización clara y de nivel profesional
-
Funciona en cualquier marco temporal
-
Adecuado para Forex, índices, acciones y futuros
Cómo ayuda a los operadores:
-
Identificar zonas de consolidación y acumulación
-
Detectar posibles zonas de ruptura y falsa ruptura
-
Definir niveles de riesgo para stop-loss y take-profit
-
Mejorar las estrategias basadas en rangos y estructuras
Norion Candle Range Levels proporciona un contexto de mercado objetivo transformando los datos de precios en bruto en una estructura procesable.