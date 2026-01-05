Monitor de patrones de velas Phoenix (MT5)





Herramienta de detección y monitoreo de patrones de velas en tiempo real para MetaTrader 5. Identifica automáticamente patrones de velas clásicos en múltiples símbolos y muestra estadísticas completas de los patrones a través de un panel visual.





Descripción general





Phoenix Candlestick Pattern Monitor detecta y rastrea los patrones Doji, Martillo, Estrella fugaz, Engullimiento alcista, Engullimiento bajista, Estrella matutina, Estrella vespertina, Tres soldados blancos y Tres cuervos negros. El sistema escanea hasta 18 símbolo configurable simultáneamente y mantiene estadísticas de recuento de patrones para cada instrumento monitoreado.





El panel muestra las ocurrencias de patrones en un formato de cuadrícula claro que muestra los nombres de los símbolos, el recuento total de patrones y el patrón más reciente detectado. Cada patrón detectado puede activar flechas visuales en el gráfico con colores personalizables para las señales alcistas y bajistas. La detección de patrones se ejecuta al cierre de la barra para garantizar señales confirmadas sin repintado.





La función de alerta incluye notificaciones emergentes, alertas sonoras y notificaciones push móviles cuando se forman patrones en los símbolos supervisados. El sistema admite el filtrado de alertas específicas de patrones, lo que permite a los operadores centrarse en los patrones seleccionados e ignorar los demás. Todas las definiciones de patrones utilizan reglas de análisis de velas estándar con umbrales de sensibilidad configurables para la detección de Doji y las relaciones entre el cuerpo y la sombra.





El indicador permite cambiar de símbolo con un solo clic directamente desde el panel de control, lo que permite una navegación rápida entre los instrumentos supervisados. Una tecla de acceso rápido configurable permite alternar instantáneamente la visibilidad del panel, las flechas del gráfico o ambos elementos de forma independiente. Las estadísticas de patrones persisten tras los reinicios del gráfico y se acumulan a lo largo de la sesión de trading.





Instalación





Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. Configure los símbolos supervisados en los ajustes y los patrones comenzarán a detectarse automáticamente en todos los instrumentos especificados.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Funciona con todos los brókers y tipos de símbolos. La detección se ejecuta al cierre de la barra para señales que no se repintan.





Comentarios y reseñas





Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y nuevas herramientas de Phoenix: creamos más de lo que los traders realmente valoran.





Soporte





Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.





Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.