BB Engulfing Bar V2 MT5

El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela.

Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre que envuelva completamente la barra anterior.





Entradas

BullishBar - true para activar, false para desactivar;



BearishBar - true para habilitar, false para deshabilitar;



UseMA - true para habilitar, false para deshabilitar;

Ajustes para MA;



AlertOn - habilitar alertas;

EmailAlert - habilitar alertas por correo electrónico;

PushAlert - activar las notificaciones push;




