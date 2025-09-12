BTC Pro Breakdown Pro MT5
- Asesores Expertos
- Allan Graham Pike
- Versión: 5.4
- Actualizado: 21 noviembre 2025
- Activaciones: 20
BTC Breakdown Pro MT5
La mayoría de los EAs intentan operar todos los pares y todas las configuraciones, y al final no entregan nada consistente. BTC Breakdown Pro MT5 fue creado con un único objetivo: capturar las mayores rupturas bajistas de Bitcoin con claridad y control.
El sistema espera una ruptura con alto volumen, luego busca un retest limpio antes de entrar. Las operaciones se filtran por tendencia, el riesgo se controla con stop y objetivo predefinidos, y las configuraciones se cancelan si el mercado recupera el nivel. Todo está basado en reglas — sin dudas ni emociones.
Características clave:
-
Diseñado específicamente para BTCUSD
-
Opera en el marco temporal M5
-
Lógica clara de ruptura + retest con confirmación de volumen
-
Filtro de tendencia con EMA
-
Órdenes pendientes se cancelan automáticamente en recuperación o expiración
-
Gestión de riesgo con lotes fijos o riesgo en dólares
-
Construido para MetaTrader 5 (.ex5, sin código fuente)
Este EA ha sido probado tanto en mercados alcistas como bajistas, mostrando resultados consistentes con una tasa de aciertos alrededor del 50% incluso en condiciones volátiles. También se ha probado en entornos reales para demostrar su robustez.
Precio:
-
$40 por mes
-
$400 por año (2 meses gratis frente al plan mensual)
BTC Breakdown Pro MT5 no está hecho para perseguir todo. Está hecho para especializarse. Y al hacerlo, entrega lo que todo trader realmente quiere — una herramienta disciplinada y confiable para operar Bitcoin.
Incluye Renter Pack – Después de alquilar, envíame un mensaje privado en MQL5 para recibir el enlace privado de Google Drive con el paquete completo (Inicio Rápido, Guía de Usuario, FAQ, Registro de cambios y más).
i have waited to give this feedback, so far the EA has been performing great, also good risk reward ratio. It is not one of the useless martingale or grid strategies, fixed SL and TP makes it safe with sniper entry and exit. Kudos!