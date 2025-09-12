BTC Pro Breakdown Pro MT5

BTC Breakdown Pro MT5

La mayoría de los EAs intentan operar todos los pares y todas las configuraciones, y al final no entregan nada consistente. BTC Breakdown Pro MT5 fue creado con un único objetivo: capturar las mayores rupturas bajistas de Bitcoin con claridad y control.

El sistema espera una ruptura con alto volumen, luego busca un retest limpio antes de entrar. Las operaciones se filtran por tendencia, el riesgo se controla con stop y objetivo predefinidos, y las configuraciones se cancelan si el mercado recupera el nivel. Todo está basado en reglas — sin dudas ni emociones.

Características clave:

Diseñado específicamente para BTCUSD

Opera en el marco temporal M5

Lógica clara de ruptura + retest con confirmación de volumen

Filtro de tendencia con EMA

Órdenes pendientes se cancelan automáticamente en recuperación o expiración

Gestión de riesgo con lotes fijos o riesgo en dólares

Construido para MetaTrader 5 (.ex5, sin código fuente)

Este EA ha sido probado tanto en mercados alcistas como bajistas, mostrando resultados consistentes con una tasa de aciertos alrededor del 50% incluso en condiciones volátiles. También se ha probado en entornos reales para demostrar su robustez.

Precio:

$40 por mes

$400 por año (2 meses gratis frente al plan mensual)

BTC Breakdown Pro MT5 no está hecho para perseguir todo. Está hecho para especializarse. Y al hacerlo, entrega lo que todo trader realmente quiere — una herramienta disciplinada y confiable para operar Bitcoin.

Incluye Renter Pack – Después de alquilar, envíame un mensaje privado en MQL5 para recibir el enlace privado de Google Drive con el paquete completo (Inicio Rápido, Guía de Usuario, FAQ, Registro de cambios y más).



