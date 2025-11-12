AP Trade Assistant
- Utilidades
- Allan Graham Pike
- Versión: 1.4
- Activaciones: 10
AP Trade Manager es una utilidad compacta y segura para MT5 que convierte su gráfico en una estación de trabajo rápida y disciplinada. Maneja entradas, salidas, parciales, breakeven+, lógica OCO/Bracket, trailing stops y acciones programadas desde un panel limpio que puede acoplar en cualquier lugar. Es puro MQL5 (sin DLL, sin WebRequest), y diseñado para gráficos en vivo.
Lo que hace
-
Ejecución con un solo toque. Mercado de compra/venta y los cuatro tipos pendientes (Stop de compra/venta, Límite de compra/venta). Tamaños automáticos por lote fijo o % de riesgo de saldo.
-
Negociación en modo Líneas. Activa "Líneas", arrastra Entrada/SL/TP en el gráfico, ajusta a los pasos de la cuadrícula/ATR y pulsa COLOCAR. El EA decide mercado vs pendiente, aplica pinzas y etiqueta las órdenes.
-
Conjunto de protección. Breakeven+ con offset, trailing unificado (Fijo, ATR, MA, SAR, Fractal, Prev-Bar) con trinquete duro, Stops Virtuales opcionales con fallback del servidor y avisos.
-
Control de posición. Parciales (25/50/75 o personalizados), Cerrar Compras/Vender/Todo, Borrar Pendientes, Invertir (con salvaguardas de congelación/parada).
-
OCO / Bracket. Desde sus líneas: las órdenes emparejadas cancelan la hermana al ejecutarse; las ejecuciones de mercado colocan automáticamente TP/SL.
-
Gestionar banco de trabajo. Un cajón lateral que enumera las entradas en directo (Ticket | Side | Lots | Entry | SL | TP | P/L | Trail | Age). Haga clic en cualquier fila para seleccionarla; actúe desde el panel principal mientras el cajón permanece abierto.
-
Cajón principal (MDB). De un vistazo, spread, tiempos (Srv/Loc), símbolo P/L, insignia de margen, insignias de modo (Líneas*, OCO*, Trail...). Página a través de las vistas de cuenta y sesión.
-
Vista de noticias. Un panel de noticias mínimo con impacto codificado por colores y cuenta atrás. Sólo informativo; nunca bloquea la negociación.
-
Herramientas y superposiciones. Modo de dibujo (línea de tendencia, canal, triángulo). Complementos: Cuenta atrás de velas, cuadros de sesión, multirango AP, alertas de cruce de MA, supertendencia, información sobre el volumen de las velas y botón de captura de pantalla.
-
Tarjetas retrospectivas. Instantáneas con un solo clic + estadísticas clave que puede exportar más tarde a un diario de operaciones (CSV).
-
Exportación/importación de configuraciones. Guarde los preajustes por símbolo/TF y la geometría del panel en JSON; restaure en cualquier terminal.
-
Rapidez sin descuidos. OrderCheck + comprobación de márgenes en cada envío. Lotes flotados a paso de broker. Stops/nivel de congelación respetados.
-
Claridad. Mínimos clics, línea de estado legible, brindis cortos, insignias limpias.
-
Persistencia. Recuerda geometría, pestaña, modo de riesgo y superposiciones por símbolo/marco temporal.
-
Preparado para el validador. Temporizador regulado, registros silenciosos, sin llamadas externas, operaciones de archivo bloqueadas para el probador.
Contenido
-
Panel UI (herramientas de cabecera, pestañas, rejilla de operaciones, MDB, Gestión/Herramientas/Cajones de información)
-
Gestor de riesgos (lote fijo o % de saldo, riesgo de efectivo, múltiplo R, opción de spread/comisión)
-
Enrutador de órdenes (comprobaciones previas, política de desviación, reintento/reintento, etiquetado)
-
BE/Trail Engine (trigger + offset, trailing multiestrategia, hard ratchet)
-
OCO/Bracket (emparejamiento, cancelación en el momento del cierre, bracket desde el mercado)
-
Position Book (instantánea rápida para filas/filtros/parciales)
-
Superposiciones (cuenta atrás, sesiones, multirrango, cruce de MA, supertendencia; dibujar objetos)
-
Retrospectiva y diario (tarjetas + exportación CSV)
-
Persistencia (GV/Archivos JSON)
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5 escritorio (Windows).
En macOS utilice una VM de Windows o una capa de compatibilidad compatible.
-
Categoría: Utilidades (sin backtest UI en Strategy Tester).
-
Uso en vivo: Diseñado para gráficos en vivo. El Probador de Estrategias no puede interactuar con los botones del panel.
1) Instale y conecte
-
Copie el EA compilado en MQL5\Experts\ y reinicie MT5.
-
Permita Algo Trading globalmente y en el gráfico.
-
Adjunte AP Trade Manager a un gráfico de símbolos (M1-D1). Coloque el panel donde desee.
Nota: El Probador de Estrategias no ejercitará la UI. Utilice un gráfico real o un gráfico de cuenta demo.
2) Comprobaciones de primera ejecución (60 segundos)
-
Abra Más → Inicio rápido para hojear los conceptos básicos o Más → Acerca de para obtener información sobre la versión.
-
En la cabecera, establezca el tema con T si lo desea.
-
Confirme el modo de riesgo en la tira de operaciones:
-
% para el dimensionamiento del porcentaje de riesgo (introduzca Risk % en las entradas o a través del editor en línea).
-
Lote para lotes fijos.
-
-
MDB muestra el tiempo Srv/Loc, Spread, P/L, y la insignia de Margen Libre.
3) Colocar una operación con el Modo Líneas
-
Pulse Líneas. Aparecen tres líneas: ENTRADA, SL, TP con asas y etiquetas.
-
Arrastre ENTRY/SL/TP donde desee. Utilice los controles paso a paso/snap si están activados.
-
Pulse COLOCAR:
-
El EA elige mercado o pendiente basado en ENTRY vs Bid/Ask.
-
Sujeta SL/TP a los stops/freeze del broker. La línea de estado confirma la acción.
-
-
Alternar OCO para pendientes emparejados, Bracket para auto-atar TP/SL a market fills.
4) Proteger y gestionar
-
BE+: Activar; establecer puntos de compensación. El EA mueve SL a BE+ una vez que se pulsa el disparador.
-
Rastro: Modo Pick (Fijo/ATR/MA/SAR/Fractal/Prev-Bar). El trinquete nunca se afloja.
-
Parciales: Utilice 25/50/75 o Custom %. El EA baja a paso de lote de broker.
-
Controles de Cierre: Cerrar Compras/Vender/Todo, Borrar Pendientes, o Invertir con seguridad.
- Stops Virtuales (VStops). Vigilante local de SL/TP que cierra posiciones en sus umbrales sin colocar stops del lado del servidor. Muestra un distintivo VStop* en la MDB cuando está activo. La latencia y los gaps pueden causar deslizamientos; para riesgos críticos considere emparejarlo con SL/TP del servidor (Soporte ON) para que el servidor le proteja si el terminal está cerrado.
5) Gestionar cajón (opcional)
-
Haga clic en Gestionar. Verá filas para el símbolo actual (o filtros).
-
Haga clic en una fila para seleccionar esa posición. Mantenga el cajón abierto y utilice los botones MCP para realizar operaciones parciales/BE/Trail en la operación seleccionada.
-
El cajón y el MCP permanecen sincronizados; el estado muestra los resultados y cualquier omisión.
6) Herramientas y superposiciones
-
Herramientas → Modo de dibujo: línea de tendencia, canal, triángulo. Dibujar, mover, borrar.
-
Complementos: alternar cuenta atrás de velas, cuadros de sesión, rango múltiple AP, alertas de cruce de MA, supertendencia.
Las superposiciones se muestran mediante objetos gráficos o indicadores y se actualizan con el temporizador.
-
Volumen por encima: mueva el ratón sobre una vela para ver la información sobre su volumen.
7) Vistazo a las noticias
-
Haga clic en Info → Noticias para ver los eventos próximos/activos con colores de impacto y cuenta atrás.
Es sólo informativo; el EA nunca bloquea órdenes debido a las noticias.
8) Capturas de pantalla y retrospectiva
-
Pulse el botón de la cámara para capturar el gráfico en \MQL5\Files\APTA_Shots\ .
-
Cuando cierre una operación, pulse Hindsight para guardar una tarjeta (instantánea del gráfico + estadísticas clave).
-
Exporte su diario: Más → Exportar Ajustes / Diario a CSV para revisarlo más tarde.
9) Guardar / cargar su configuración
-
Más → Exportar ajustes guarda preajustes, superposiciones, geometría en JSON (por símbolo/TF).
-
Más → Importar ajustes los restaura. Útil entre terminales o nuevas instalaciones.
10) Notas de seguridad
-
El EA ejecuta OrderCheck + OrderCalcMargin antes de cada envío.
-
Los lotes respetan el min/paso del broker; los stops respetan los niveles de stop/freeze.
-
Stops Virtuales (opcional): el EA vigila el precio y envía una salida del mercado si su SL/TP local es alcanzado. El SL/TP se sigue aplicando en el lado del servidor si se activan los stops de bracket/reales. Verá una insignia de advertencia cuando Virtual esté activado.
Solución de problemas
-
Los botones no responden en el Probador: es lo esperado. Utilice un gráfico en vivo.
-
"Margen insuficiente" o "stops demasiado cerca": amplíe SL/TP o reduzca el riesgo; compruebe los niveles de stop/freeze de los símbolos en MDB.
-
No aparecen superposiciones: asegúrese de que los conmutadores Herramientas → Complementos están ACTIVADOS y de que los marcos temporales son compatibles.
-
Usuarios de Mac: utilizar MT5 para Windows a través de VM/capa de compatibilidad. Los puertos nativos de macOS pueden ser poco fiables con objetos gráficos avanzados.
-
Usuarios de Mac: leer antes de comprar
MetaTrader 5 es una aplicación para Windows. En macOS debe ejecutar MT5 bajo virtualización (Parallels/VMware) o capas de compatibilidad (CrossOver/Wine).
-
Recomendado: Parallels en Apple Silicon (serie M) con Windows 11 ARM. Interfaz de usuario estable, dibujo de objetos completo, rutas de archivo normales.
-
Problemas conocidos en Wine/CrossOver:
-
Es posible que algunos tooltips y etiquetas personalizadas no se muestren en capturas de pantalla de sólo ventana (utilice "captura de pantalla" en OBS).
-
La escala Retina puede desplazar las etiquetas; reduzca la escala o ajuste MT5 al 100%.
-
Las rutas de los archivos difieren; mantenga los preajustes en .../MQL5/Files/ .
-
-
No enviamos un binario para macOS. Soporte cubre MT5 dentro de un entorno Windows solamente.
No funciona en el Probador de Estrategias
Este es un asistente manual de operaciones. Se basa en los clics de la interfaz de usuario en vivo, objetos gráficos, y la interacción corredor. El Probador de Estrategias MT5 no proporciona estos elementos, por lo que el panel no puede funcionar.
Por qué no funciona en el Probador
-
El probador no genera eventos de ratón/teclado OnChartEvent que nuestro panel necesita.
-
Muchas ejecuciones del tester tienen el trading deshabilitado o restringido; la lógica manual OrderSend/modify está bloqueada.
-
El modo visual no es un gráfico en tiempo real: no se simulan el libro multisímbolo, los parciales, la vinculación OCO ni la persistencia del estado de la interfaz de usuario.
-
El calendario, las capturas de pantalla y la E/S de archivos están limitados o desactivados en el simulador, por lo que las noticias y las utilidades no se cargan.
Utilícelo en un gráfico real o de demostración en el terminal con la negociación activada.
-