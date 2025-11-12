AP Trade Assistant

Los botones no responden en el Probador: es lo esperado. Utilice un gráfico en vivo.

" Margen insuficiente" o "stops demasiado cerca": amplíe SL/TP o reduzca el riesgo; compruebe los niveles de stop/freeze de los símbolos en MDB.

No aparecen superposiciones: asegúrese de que los conmutadores Herramientas → Complementos están ACTIVADOS y de que los marcos temporales son compatibles.

Usuarios de Mac: utilizar MT5 para Windows a través de VM/capa de compatibilidad. Los puertos nativos de macOS pueden ser poco fiables con objetos gráficos avanzados.

Usuarios de Mac: leer antes de comprar

MetaTrader 5 es una aplicación para Windows. En macOS debe ejecutar MT5 bajo virtualización (Parallels/VMware) o capas de compatibilidad (CrossOver/Wine).

Recomendado: Parallels en Apple Silicon (serie M) con Windows 11 ARM. Interfaz de usuario estable, dibujo de objetos completo, rutas de archivo normales.

Problemas conocidos en Wine/CrossOver: Es posible que algunos tooltips y etiquetas personalizadas no se muestren en capturas de pantalla de sólo ventana (utilice "captura de pantalla" en OBS). La escala Retina puede desplazar las etiquetas; reduzca la escala o ajuste MT5 al 100%. Las rutas de los archivos difieren; mantenga los preajustes en .../MQL5/Files/ .

No enviamos un binario para macOS. Soporte cubre MT5 dentro de un entorno Windows solamente.





Este es un asistente manual de operaciones. Se basa en los clics de la interfaz de usuario en vivo, objetos gráficos, y la interacción corredor. El Probador de Estrategias MT5 no proporciona estos elementos, por lo que el panel no puede funcionar.

Por qué no funciona en el Probador

El probador no genera eventos de ratón/teclado OnChartEvent que nuestro panel necesita.

Muchas ejecuciones del tester tienen el trading deshabilitado o restringido; la lógica manual OrderSend/modify está bloqueada.

El modo visual no es un gráfico en tiempo real : no se simulan el libro multisímbolo, los parciales, la vinculación OCO ni la persistencia del estado de la interfaz de usuario.

El calendario, las capturas de pantalla y la E/S de archivos están limitados o desactivados en el simulador, por lo que las noticias y las utilidades no se cargan.

Utilícelo en un gráfico real o de demostración en el terminal con la negociación activada.