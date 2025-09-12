BTC Pro Breakdown Pro MT5

BTC Breakdown Pro MT5

A maioria dos EAs tenta operar todos os pares e setups, mas no final não entregam consistência. O BTC Breakdown Pro MT5 foi criado com um único foco: capturar as maiores quebras do Bitcoin com clareza e controle.

O sistema aguarda uma quebra em alto volume, depois busca um reteste limpo antes de entrar. As operações são filtradas pela tendência, o risco é controlado com níveis de stop e alvo predefinidos, e os setups são cancelados se o mercado retomar o nível. Tudo baseado em regras — sem hesitação, sem emoção.

Principais recursos:

Desenvolvido especificamente para BTCUSD

Opera no timeframe M5

Lógica clara de quebra + reteste com confirmação de volume

Filtro de tendência usando EMAs

Ordens pendentes são canceladas automaticamente em caso de retorno ou expiração

Gestão de risco com lotes fixos ou risco baseado em dólares

Feito para MetaTrader 5 (.ex5, sem código fonte)

Este EA foi testado em mercados de alta e de baixa e apresentou desempenho consistente, com taxa de acerto em torno de 50% mesmo em períodos voláteis. Também foi testado em condições reais de mercado para comprovar sua robustez.

Preço:

$40 por mês

$400 por ano (2 meses grátis em relação ao mensal)

BTC Breakdown Pro MT5 não foi feito para perseguir tudo. Foi feito para especializar. E assim, oferece ao trader o que ele realmente busca — uma ferramenta disciplinada e confiável para operar Bitcoin.

Inclui Renter Pack – Após alugar, envie-me uma mensagem privada pelo MQL5 para receber o link privado do Google Drive com o pacote completo (Guia Rápido, Manual do Usuário, FAQ, Registro de Atualizações e mais).



