AP Vwap Bands Pro MT5
- Indicadores
- Allan Graham Pike
- Versión: 1.0
Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible.
Lo que muestra
-
Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen).
-
Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión.
-
Modos de reajuste: Día, Semana u Hora de anclaje (HH:MM) para iniciar el VWAP donde lo necesite (por ejemplo, apertura de la bolsa).
-
Sesgo: pistas de pendiente/distancia del VWAP cuando el precio está aceptando por encima/debajo del valor.
-
Zonas: Las bandas actúan como S/R dinámicas para desvanecimientos o planificación de continuación.
-
Claridad: Una superposición limpia, sin desorden ni señales que deba seguir.
Entradas
-
Modo: Día / Semana / Hora de referencia (HH:MM)
-
Hora / Minuto de Fondeo (se utiliza cuando Modo = Hora de Fondeo)
-
Reinicio en el siguiente anclaje (opcional)
-
Ancho de banda: Desviación estándar1 , Desviación estándar2
-
Colores y anchura para VWAP y bandas
-
Alertas:
-
Cross: el precio cruza el VWAP
-
Toque: el precio toca las bandas internas/externas
-
Popup / Sonido (archivo) / Push
-
Inicio rápido
-
Modo = Día para intradía, Semana para swing, o Anclar a su apertura de mercado preferida.
-
Mantenga ±1σ para la banda interior y ±2σ para la banda exterior. Amplíe/reduzca para ajustarse a la volatilidad del símbolo.
-
Añadir a los gráficos M5-H1 para la planificación, o TFs más altos para ver un contexto más amplio.
Consejos
-
Para BTC y criptomonedas, se utiliza el volumen de ticks, queestá bien para las matemáticas VWAP.
-
Combine con su propia estructura o filtro de impulso; esta es una herramienta visual, no un auto-trader.
-
Los colores son configurables-que coincida con su tema gráfico.
Notas
-
Sólo indicador (sin órdenes). No DLL/WebRequest.
-
Los resultados varían según el broker/alimentador. Confirme siempre en una demo antes de usarlo en vivo.
-
Compatible con todos los símbolos y plazos que tienen datos.
Soporte: Si necesita un preajuste (Día/Semana/Anchor) o diferentes anchos de banda predeterminados para un símbolo, deje un comentario y compartiré un conjunto listo para usar.