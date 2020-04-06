AP BTC Bullish Retest MT5

AP BTC Retest alcista (MT5)

EA de largo plazo para BTC. Espera un cierre decisivo por encima de la resistencia, confirma la calidad de la tendencia/volumen, luego coloca un LÍMITE DE COMPRA en el retroceso al nivel roto. Una configuración a la vez. Sin rejilla, sin martingala. Sin DLL/WebRequest.

Qué es

Un motor de breakout-and-retest para BTC. Construye manijas de resistencia significativas (clusters de cuerpo alto) en un TF más alto, requiere un cierre limpio a través de esa manija, luego compra el retest con riesgo disciplinado y estrictos controles de broker-safe.

Cómo opera (flujo)

  • Nivel automático (M15/H1): agrupa los máximos del cuerpo, requiere toques, mantiene la distancia ATR del precio, redondea a asas de 10 $, con un pequeño sesgo por encima del asa.

  • Confirmación de ruptura (M5): la vela cierra por encima del nivel por un búfer imprescindible y pasa los filtros (empuje de volumen; precio > EMA200; EMA21 > EMA50; puerta RSI/ADX opcional).

  • Entrada de reevaluación: coloca un LÍMITE DE COMPRA por debajo del cierre de la ruptura con un desplazamiento que tiene en cuenta el ATR y el diferencial; se ajusta a la cuadrícula de ticks; respeta los niveles de Stops/Congelación.

  • Riesgo y salidas: lotes fijos o $-riesgo; SL/TP en puntos; pendiente auto-expira después de N barras; cancelación de give-up opcional si el precio recupera por debajo del nivel.


  • Sólo retesteo: pretende evitar el deslizamiento inicial de la ruptura.

  • Compuertas de señales: estructura + volumen + tendencia + búfer de batido.

  • Structure-first: actualiza los niveles sólo después de un cambio significativo; control de una sola posición.

Entradas clave

  • Señal: TFMinutes , BullVolLookback , BullVolMultiplier , LongMustBeatPts .

  • Retest: RetestOffsetLongPts , Guardias ATR/Spread, PendingExpireBars .

  • Riesgo: UseFixedLots o $RiskMoney , LongSL_Points , LongTP_Points .

  • Filtros: UseEMAFilterLong , opcional UseRSIFilter / UseADXFilter , ReclaimCancel .

  • Nivel automático: lookback, cuenta de toques, tolerancia de clúster, ventana ATR, redondeo de 10 $, sesgo por encima del mango, enfriamiento después del cierre.

  • Control de órdenes: ámbito por símbolo (magic+symbol), bloqueo global opcional.

Inicio rápido (BTCUSD)

Fijar en M5 (EA lee M15/H1 internamente).
Probar: BullVolMultiplier=1.25 , BullVolLookback=20 , RetestOffsetLongPts=1800 .
Ejemplo de riesgo: LongSL_Points=50000 , LongTP_Points=100000 ; FixedLots=0.01 (o fije $RiskMoney ).
Consejo: mantenga un límite de spread razonable para su broker; confirme el paso de nivel/lote de Stops.

Notas y riesgo

Sólo configuraciones largas. Sin martingala/rejilla/promedio. Las especificaciones de los brokers varían, pruébelas primero en su broker. EA utiliza puntos internamente para la precisión a través de sufijos broker.


