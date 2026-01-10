Opening Range Breakout ORB Pro

DOMINE EL ENTRENAMIENTO CON "OPENING RANGE BREAKOUT PRO "

Autómata de Trading de Apertura de Grado Profesional para Traders Disciplinados

Libere el poder de la volatilidad de apertura del mercado con nuestro Asesor Experto de ingeniería de precisión. La estrategia ORBP (Opening Range Breakout Pro) ha gozado de la confianza de traders institucionales durante décadas, ahora automatizada con precisión de grado militar para traders minoristas.

POR QUÉ DESTACA ESTE EA:

A diferencia de los EAs sobre-optimizados que fallan en los mercados en vivo, ORB Breakout Pro emplea unametodología probada en el tiempo, estadísticamente sólida basada en:

Breakouts Altos/Bajos del día anterior

Breakouts de Rango de la Sesión de Londres ( opcional)

Estrategia de doble sesión para la máxima captura de oportunidades

- MECÁNICA BÁSICA Y FUNDAMENTO DE LA ESTRATEGIA:

El EA opera sobre un principio simple pero profundo:La primera ruptura del rango del día anterior a menudo establece la dirección de la tendencia del día. Mediante la colocación de órdenes pendientes estratégicas en estos niveles críticos, capturamos movimientos de impulso con relaciones riesgo-recompensa favorables.

Inteligencia de doble sesión:

Sesión diaria: Coloca órdenes basadas en los máximos y mínimos del día anterior. Sesión deLondres:Configuración adicional opcional utilizando los extremos de la sesión de Londres Filtrado horario inteligente:ventanas de entrada configurables para adaptarse a su horario de negociación

- MARCO AVANZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS:

mql5 // Funciones de seguridad de nivel profesional incorporadas: 1. Tamaño de lote inteligente: Porcentaje fijo o basado en el riesgo (1,0% por defecto) 2. Sistema Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que las operaciones se mueven favorablemente 3. Limpieza al final del día: Elimina automáticamente las órdenes pendientes no ejecutadas. Validación multicapa: Comprobación de márgenes, límites de volumen, cumplimiento a nivel de operación. 5. Sin martingala/rejilla: Sólo gestión de riesgo sostenible Características clave de protección:

Cierre automático de órdenes EOD ( evita el riesgo nocturno)

Trailing Stop Loss con umbral de activación configurable

Comprobación de la conformidad del broker ( valida todas las órdenes con las restricciones del broker)

Filtrado de diferencial máximo ( evita malas condiciones de ejecución)



- CONFIGURACIÓN DE NEGOCIACIÓN RECOMENDADA:

Parámetros Configuración recomendada Símbolos Principales índices (US30, SP500, NAS100, DAX40) Marco temporal M1 (para colocación de órdenes) + D1 (para cálculo de rangos) Horario de la sesión Ajústese a la hora del servidor de su broker Saldo Mínimo $500+ (para una correcta gestión del riesgo) Tipo de broker Bajo spread, ejecución fiable (ECN preferido)

Prop Firm Ready:Cumple totalmente con la mayoría de las normas de cuentas financiadas

No requiere cobertura

Límites de reducción diarios configurables

Tamaño de lote flexible para cuentas de desafío

PARA EMPEZAR - CONFIGURACIÓN EN 5 MINUTOS:

Adjuntar al gráfico: Arrastre el EA a cualquier gráfico M1 del símbolo que elija. Cargar configuración: Utilice los archivos predefinidos proporcionados (Diario, Londres o Combinado) Configurar símbolos: Actualice los nombres de los símbolos para que coincidan con las convenciones de su broker. Configurar Riesgo: Ajuste el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo para que coincida con el tamaño de su cuenta Activar: Activar AutoTrading y dejar que se ejecute

Instrucciones de Backtesting:

Pruebe en el marco temporal M1 con al menos 2 años de datos de calidad.

Utilice el modelado "Every tick" para obtener resultados precisos.

Ajuste el desfase GMT a la hora del servidor de su broker.

Validar con múltiples condiciones de mercado (períodos de alta/baja volatilidad)

PARÁMETROS DESTACADOS:

GESTIÓN DEL RIESGO:

AutoLot : Cambie entre lotes fijos o dimensionamiento basado en el riesgo

Porcentaje de riesgo : Riesgo 0,5%-2,0% por operación (recomendado)

TrailingStartPoints : Bloquee los beneficios después de 1000+ puntos

TrailingStopPoints : Proteja las ganancias con una distancia de arrastre de 500 puntos

CONTROL DE SESIÓN:

UseTimeFilter : Restringe la negociación a horas específicas

InpUseDailyHL : Activar/desactivar la estrategia de ruptura diaria

InpUseLondonHL : Añade la dimensión de ruptura de la sesión de Londres

InpCloseOrdersEOD : Limpieza automática al final del día

COLOCACIÓN DE ÓRDENES:

PendingOffsetPoints : Ajustar la distancia de entrada desde los extremos del rango

TPPoints / InpSLPoints : Establecer distancias de take-profit y stop-loss

OrderPlaceHour/Minute : Ajuste preciso de la colocación de la orden





- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Plataforma: MetaTrader 5 (sólo MT5)

Depósito mínimo: 500 $ (ajustable mediante el tamaño del lote)

Cuenta recomendada : ECN/Raw Spread

Plazos : M1 para ejecución, D1 para cálculo de rango

Símbolos : Optimizado para índices, adaptable a los principales pares de divisas

Tipo de estrategia: Breakout/Momentum

Perfil de riesgo: Medio (1:1 a 1:2 riesgo-recompensa)





- POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN NUESTRA SOLUCIÓN

Metodología transparente: No hay caja negra - la lógica de la estrategia es clara y se basa en principios de mercado probados

Desarrollo robusto: Más de 15 años de experiencia comercial codificada en cada comprobación de validación

Expectativas realistas: No hay promesas de "hacerse rico rápidamente" - sólo una ejecución de ventaja consistente

Soporte activo:Actualizaciones regulares y mantenimiento de compatibilidad con brokers

Integridad de las pruebas retrospectivas: Mostramos pruebas retrospectivas realistas, no curvas optimizadas a la perfección. Nuestro EA funciona consistentemente en todos los mercados:

Mercados en tendencia

Condiciones cambiantes

Eventos de alta volatilidad (con los filtros adecuados)





- SOBRE EL DESARROLLADOR:

Con más de 15 años de experiencia en el comercio algorítmico, y 11 años de experiencia en MQL5I se especializan en la creación desistemas robustos y fiables que realizan en los mercados en vivo. Creo en:

Estrategias transparentes por encima de las palabras de moda de marketing "IA/Red neuronal

La gestión del riesgo es lo primero en el diseño del sistema

Negociación sostenible sin martingala ni apuestas de rejilla

Backtesting honesto que refleje un rendimiento realista

Mi cartera MQL5 incluye múltiples productos altamente calificados con retroalimentación positiva constante para la fiabilidad y el apoyo.



- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Operar con futuros, divisas y CFDs conlleva un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este EA es una herramienta para ejecutar su estrategia, no un sistema de beneficios garantizados. Pruebe siempre a fondo en demo antes de la implementación en vivo. Utilice una gestión del riesgo adecuada y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.

- BONOS ESPECIALES DE LANZAMIENTO:

Asistencia de configuración gratuita para los 10 primeros compradores Archivos de configuración personalizadosa petición Acceso al Grupo Privado de Usuarios para discusiones estratégicas Notificaciones de actualización prioritarias para futuras mejoras





- SOPORTE Y ACTUALIZACIONES:

Tiempo de respuesta de 24-48 horas para los tickets de soporte

Actualizaciones periódicas de la compatibilidad del broker

Prioridad de corrección de errores para los titulares de licencias activas

Materiales educativos sobre la optimización de la estrategia ORB

¿PREPARADO PARA TRANSFORMAR SUS OPERACIONES DE RANGO DE APERTURA?

¡Haga clic en Añadir a la cesta y únase a cientos de operadores que ya automatizan sus estrategias de ruptura!