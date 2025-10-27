Session Sweep Pro

Oferta de lanzamiento: Precio introductorio disponible por tiempo limitado. Los primeros compradores obtienen acceso completo con un descuento especial antes de que se aplique el precio regular.

Estrategia Institutional Session Sweep

Sin promesas exageradas, sin optimizaciones irreales, sin ilusiones. Solo una estrategia comprobada basada en la lógica real del mercado.

SessionSweep es un sistema de trading automatizado diseñado para capturar retrocesos después de barridas de liquidez en sesiones clave del mercado. Basado en la observación de cómo los jugadores institucionales manipulan los extremos de las sesiones antes de movimientos direccionales importantes.

Lógica Institucional: Opera como los market makers, aprovechando barridas de liquidez en sesiones clave (Asia, Londres, Nueva York).

Confirmación con EMA 12: Entrada precisa únicamente cuando el precio confirma el giro cruzando la media móvil.

Gestión de Riesgo Profesional: El Stop Loss siempre se coloca en el extremo de la barrida, calculando automáticamente el tamaño del lote según tu porcentaje de riesgo.

Múltiples Take Profits: TP1 para asegurar beneficios parciales (70%) y TP2 para maximizar el potencial de la operación.

Filtros Avanzados: Tiempo de espera de 90 minutos y cancelación inteligente de órdenes pendientes.

3 sesiones clave:

Asia (01:00–08:00): Primera liquidez del día

Londres (08:00–14:30): Mayor volumen del mercado Forex

Nueva York (15:00–21:00): Máxima volatilidad

Recomendaciones

Par principal: EURUSD (también funciona en XAUUSD y otros pares forex)

Temporalidad: M5

Depósito mínimo: $500

Tipo de cuenta: Hedging o Netting

Riesgo recomendado: 1% por operación

Bróker: ECN con spreads bajos (<1.5 pips en EURUSD)

Configuración real de trading: Hit false for real strategy = FALSE <--- IMPORTANTE

SessionSweep NO es un sistema de alta frecuencia ni un sistema “siempre ganador”. Priorizamos la calidad sobre la cantidad. Habrá días sin operaciones mientras esperamos la configuración perfecta.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esta estrategia requiere paciencia y comprensión de que las barridas de liquidez son eventos selectivos, no algo que ocurre todos los días.

No arriesgues dinero que no puedas permitirte perder. No esperes resultados inmediatos. La paciencia es el precio de entrada para operar como las instituciones.

SessionSweep — Opera las barridas, no dejes que te barran