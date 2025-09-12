BTC Pro Breakdown Pro MT5
- Experts
- Allan Graham Pike
- 버전: 5.4
- 업데이트됨: 21 11월 2025
- 활성화: 20
BTC Breakdown Pro MT5
대부분의 EA는 모든 종목과 모든 조건에서 거래하려 하지만, 결국 일관성 없는 결과만 남깁니다. BTC Breakdown Pro MT5는 단 하나의 목표로 만들어졌습니다: 비트코인의 가장 큰 하락 돌파 구간을 명확하고 통제된 방식으로 포착하는 것.
시스템은 고거래량 하락 돌파를 기다린 후, 깨끗한 재테스트가 나올 때 진입합니다. 거래는 추세로 필터링되고, 리스크는 미리 정의된 손절/익절 레벨로 관리되며, 시장이 해당 레벨을 되찾으면 신호는 자동 취소됩니다. 모든 것은 규칙에 따라 실행됩니다 — 망설임도 감정도 없습니다.
주요 기능:
-
BTCUSD 전용 설계
-
M5 차트에서 작동
-
거래량 확인이 포함된 돌파 + 재테스트 논리
-
EMA 기반 추세 필터
-
재탈환 또는 만료 시 자동 취소되는 대기 주문
-
고정 로트 또는 달러 기반 리스크 관리
-
MetaTrader 5 전용 (.ex5 파일, 소스 없음)
이 EA는 강세장과 약세장에서 모두 테스트되었으며, 변동성이 큰 상황에서도 약 50%의 승률로 안정적인 성과를 보여주었습니다. 또한 실제 시장 환경에서의 포워드 테스트를 통해 안정성이 입증되었습니다.
가격:
-
월 $40
-
연 $400 (월별 대비 2개월 무료)
BTC Breakdown Pro MT5는 모든 것을 쫓도록 설계되지 않았습니다. 오직 전문화에 집중하도록 설계되었습니다. 그 결과 트레이더가 진정으로 원하는 것 — 규율 있고 신뢰할 수 있는 비트코인 거래 도구를 제공합니다.
Renter Pack 포함 – 렌트 후 MQL5 메시지로 저에게 연락하시면 Google Drive 비공개 링크(퀵스타트, 사용자 가이드, FAQ, 변경 로그 포함)를 보내드립니다.
i have waited to give this feedback, so far the EA has been performing great, also good risk reward ratio. It is not one of the useless martingale or grid strategies, fixed SL and TP makes it safe with sniper entry and exit. Kudos!