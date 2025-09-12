BTC Pro Breakdown Pro MT5

BTC Breakdown Pro MT5

대부분의 EA는 모든 종목과 모든 조건에서 거래하려 하지만, 결국 일관성 없는 결과만 남깁니다. BTC Breakdown Pro MT5는 단 하나의 목표로 만들어졌습니다: 비트코인의 가장 큰 하락 돌파 구간을 명확하고 통제된 방식으로 포착하는 것.

시스템은 고거래량 하락 돌파를 기다린 후, 깨끗한 재테스트가 나올 때 진입합니다. 거래는 추세로 필터링되고, 리스크는 미리 정의된 손절/익절 레벨로 관리되며, 시장이 해당 레벨을 되찾으면 신호는 자동 취소됩니다. 모든 것은 규칙에 따라 실행됩니다 — 망설임도 감정도 없습니다.

주요 기능:

BTCUSD 전용 설계

M5 차트에서 작동

거래량 확인이 포함된 돌파 + 재테스트 논리

EMA 기반 추세 필터

재탈환 또는 만료 시 자동 취소되는 대기 주문

고정 로트 또는 달러 기반 리스크 관리

MetaTrader 5 전용 (.ex5 파일, 소스 없음)

이 EA는 강세장과 약세장에서 모두 테스트되었으며, 변동성이 큰 상황에서도 약 50%의 승률로 안정적인 성과를 보여주었습니다. 또한 실제 시장 환경에서의 포워드 테스트를 통해 안정성이 입증되었습니다.

가격:

월 $40

연 $400 (월별 대비 2개월 무료)

BTC Breakdown Pro MT5는 모든 것을 쫓도록 설계되지 않았습니다. 오직 전문화에 집중하도록 설계되었습니다. 그 결과 트레이더가 진정으로 원하는 것 — 규율 있고 신뢰할 수 있는 비트코인 거래 도구를 제공합니다.

Renter Pack 포함 – 렌트 후 MQL5 메시지로 저에게 연락하시면 Google Drive 비공개 링크(퀵스타트, 사용자 가이드, FAQ, 변경 로그 포함)를 보내드립니다.



