AP Session Boxes Pro

AP Session Boxes - Superposición de rangos de Asia / Londres / NY (Indicador MT5)

Cuadros desesión limpios en su gráfico.
Este ligero indicador dibuja las ventanas horarias deAsia,Londres yNueva York directamente en el gráfico, incluyendo losmáximos y mínimos de cada cuadro como líneas discontinuas. Es perfecto para un contexto rápido, planificación de rupturas y capturas de pantalla limpias.

  • Estructura instantánea: vea dónde osciló el mercado durante las sesiones clave.

  • Preparación de rupturas: utilice las líneas de máximos y mínimos como referencia para órdenes pendientes o alertas de sus propias herramientas.

  • Backtest visual: Desplácese hacia atrás y revise el comportamiento de la sesión rápidamente.

  • Compatible con el horario del corredor: Funciona con cualquier símbolo; maneja ventanas que cruzan la medianoche de forma segura.

Qué dibuja

  • Rectángulos rellenos para cada sesión seleccionada (con opacidad y color ajustables).

  • Líneas discontinuasaltas/bajas para cada recuadro.

  • Un recuadro por día y por sesión para un máximo de N días.

Características principales

  • Sólo objetos (sin búferes). Cero lag, cero spam.

  • Ventanas totalmente configurables:hora de inicio/fin :minuto por sesión (hora del servidor).

  • Cross-midnight safe: La sesión asiática puede ir de 00:00 a 08:00 (o cualquier intervalo por encima de medianoche).

  • MTF hi/lo engine: Calcula máximos/mínimos utilizando el marco temporal elegido (por defecto M5).

  • Filtro de cajas: Oculta las cajas más pequeñas queX puntos .

  • Auto-limpieza: Mantiene sólo las cajas recientes (lookback + buffer pequeño).

Entradas (guía rápida)

  • Mostrar sesiones: InpShowAsian / InpShowLondon / InpShowNY

  • Ventanas de sesión (hora del servidor):
    StartHour/StartMinute & EndHour/EndMinute por sesión
    (por defecto: Asian 00:00-08:00, London 07:00-08:00, NY 13:00-17:00)

  • Marco temporal de Box calc: InpBoxTF (por ejemplo, M5)

  • Días de retrospectiva: InpLookbackDays

  • Colores y estilo: InpAsianColor / InpLondonColor / InpNYColor , InpHiColor / InpLoColor , InpBoxOpacity (0-255)

  • Tamaño mínimo de la caja (puntos): InpMinBoxPoints (0 = mostrar todo)

Modo de empleo

  1. Suelte en cualquier gráfico y marco temporal.

  2. Ajuste la hora de la sesión ala hora del servidor de subroker.

  3. (Opcional) Aumentar InpMinBoxPoints para ocultar los días de bajo rango.

  4. Combine con su EA/alertas de ruptura o plan de trading manual.


Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M3 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para períodos de M3 a H1, M5 - para periodos de H2 a H12, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Este indicador traza el perfil de volumen por Precio en el gráfico Hay 5 maneras de verlo: Por Volumen Total Operado (Versión Premium); Ticks de Volumen(Forex) Separado por Compradores y Vendedores (Versión Premium); Sólo Compradores (Versión Premium); Sólo Vendedores (Versión Premium); Balance comercial (Compradores - Vendedores) (Versión Premium); . Es posible seleccionar cuántos días se calcularán los perfiles. (Versión Premium) En el día actual recalcula los datos del histograma para
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicadores
Wyckoff fans, enjoy! Idealmente para ser usado con el indicador Weis Waves , pero puede ser fácilmente usado solo, el Waves Sizer pone el rango (en movimiento resultante del Precio) hecho por el Precio en sus oscilaciones de mercado. Usted puede controlar que tan precisas o sueltas serán las oscilaciones. Esta herramienta es muy útil para saber visualmente cuanto ha recorrido el Precio en su Timeframe. De esta forma puedes confrontar este nivel de esfuerzo con el Volumen resultante, etc... Indi
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Indicadores
Las Extensiones M son variaciones de la Proporción Aurea (Secuencia Fibonacci). Es la primera técnica mundial desarrollada para las Proyecciones de Velas. Ventajas: Fácil de trazar. Anclaje de velas; Alta y exacta precisión como soporte y resistencia; Excelente relación Riesgo x Retorno; Funciona en cualquier marco temporal; Funciona en cualquier activo / mercado. Las Extensiones M se clasifican en: M0: Punto cero (vela inicial) RC: Región de control de la vela inicial M1: Extensión región 1
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicadores
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Detection COMPRA Y VENTA El Ritz Smart Detection BUY & SELL es un indicador de negociación de nueva generación diseñado para detectar señales de entrada de alta probabilidad mediante la combinación de la medición de la volatilidad basada en ATR , la detección de inversión de tendencia y la tecnología de alerta inteligente . Ofrece oportunidades de COMPRA/VENTA en tiempo real con objetivos y niveles de riesgo adaptables, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para scalp
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
PZ Chart Overlay MT5
PZ TRADING SLU
4 (1)
Indicadores
El indicador de superposición de gráficos muestra la acción del precio de varios instrumentos en el mismo gráfico, lo que le permite evaluar qué tan diferentes fluctúan los pares de divisas entre sí. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Encuentre pares de divisas sobrecomprados o sobrevendidos fácilmente Trace hasta seis pares de divisas superpuestos en el mismo gráfico Mostrar símbolos invertidos si es necesario Adaptarse al tama
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicadores
Vwap simple con el diario, semanal y mensual VWAP es la abreviatura de precio medio ponderado por volumen , que es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones. Proporciona a los operadores e inversores una medida del precio medio al que se negocia una acción durante un periodo de tiempo determinado. Cómo se utiliza Identificar los puntos de entrada y salida : los operadores pueden utilizar el VWAP para determinar c
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador convierte dos medias móviles en histogramas y pinta su zona de intersección. Existe un truco de desplazamiento que se utiliza para suavizar el resultado de los cálculos. Puede ver los cambios si reduce este parámetro a 1 (valor mínimo). Medias disponibles: MA Simple MA Exponencial MA LinealPonderado MA Suavizado DEMA TEMA y RSI - como extra Por defecto, la MA rápida se muestra en la parte superior del histograma, y la lenta en la parte inferior. Si lo desea, puede intercambiarl
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador suma la diferencia entre la agresión vendedora y la agresión compradora ocurridas en cada Vela, graficando las ondas de acumulación de los volúmenes de agresión , a través de las cuales se calcula una media exponencial que indica la dirección del flujo de negocios. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). No deje de probar nuestra versión Profesional con características configurables y alertas: Agression Wave PRO Config
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Otros productos de este autor
BTC Pro Breakdown Pro MT5
Allan Graham Pike
5 (1)
Asesores Expertos
BTC Breakdown Pro MT5 La mayoría de los EAs intentan operar todos los pares y todas las configuraciones, y al final no entregan nada consistente. BTC Breakdown Pro MT5 fue creado con un único objetivo: capturar las mayores rupturas bajistas de Bitcoin con claridad y control. El sistema espera una ruptura con alto volumen, luego busca un retest limpio antes de entrar. Las operaciones se filtran por tendencia, el riesgo se controla con stop y objetivo predefinidos, y las configuraciones se cancela
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP DayTrader Impulse Box (MT5) Para qué sirve Motor intradía que combina un rango de "caja" de sesión (M5) con un filtro de impulso (EMA/RSI en M15). Cuando el precio escapa de la caja con confirmación de impulso, el EA coloca una única orden de mercado en esa dirección. Lógica simple, pocos mandos Caja + confirmación de impulso Sin martingala, sin rejilla, sin promediado Funciona en cuentas de compensación Cómo se deciden las entradas Construya una "caja" de ventana temporal a partir de las últ
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT4) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste: Día, S
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
AP Day Week Monthly High Low
Allan Graham Pike
5 (1)
Indicadores
AP Día-Semana-Mes Máximo-Mínimo superposición que dibuja los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes. Qué hace Traza 6 líneas: Máximo/Bajo del día , Máximo/Bajo de la semana , Máximo/Bajo del mes (de las sesiones anteriores completadas). Alertas de toque/cerca cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario).
FREE
AP Oil Navigator PRO MT4
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Oil Navigator PRO (MT4) Qué es AP Oil Navigator PRO es un Asesor Experto basado en reglas diseñado específicamente para símbolos energéticos como XTIUSD (WTI) y UKOIL (Brent). El EA busca un sesgo direccional utilizando un filtro de tendencia de marco de tiempo superior, y luego sincroniza las entradas en el marco de tiempo de trabajo utilizando una puerta de volatilidad y una ruptura de estructura. Las órdenes se colocan con comprobaciones seguras para el corredor y riesgo fijo. Sin martinga
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Oil Navigator PRO (MT5) Qué es AP Oil Navigator PRO es un Asesor Experto basado en reglas diseñado específicamente para símbolos energéticos como XTIUSD (WTI) y UKOIL (Brent). El EA busca un sesgo direccional utilizando un filtro de tendencia de marco de tiempo superior, y luego sincroniza las entradas en el marco de tiempo de trabajo utilizando una puerta de volatilidad y una ruptura de estructura. Las órdenes se colocan con comprobaciones seguras para el corredor y riesgo fijo. Sin marting
AP Day Week Monthly High Low MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP Día-Semana-Mes Máximo-Mínimo MT4 Superposición ligera que dibuja los máximos/mínimos del Día, Semana y Mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes. Qué hace Traza 6 líneas: Máximo/Mínimo del día, Máximo/Mínimo de la semana, Máximo/Mínimo del mes (de las sesiones anteriores completadas). Alerta cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario)
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT4
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP DayTrader Impulse Box MT4 Qué hace Motor intradía que combina un rango de "caja" de sesión ( M5) con un filtro de impulso ( EMA/RSI en M15). Cuando el precio escapa de la caja con confirmación de impulso, el EA coloca una única orden de mercado en esa dirección. Una posición por símbolo. Lógica simple, pocos mandos Caja + confirmación de impulso Sin martingala, sin rejilla, sin promediado Funciona en cuentas de compensación Cómo se deciden las entradas Construya una "caja" de ventana temporal
AP London Breakout MT4
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP London Breakout MT4 negocia el primer impulso cuando Europa da el relevo y llega la liquidez de Londres. Construye un rango pre-Londres (servidor 02:00-07:00), comprueba la altura de la caja y el diferencial, y luego publica una ruptura limpia con riesgo fijo. Sin martingala, sin rejilla, sin persecución; una vez llenado, cancela el otro lado y se detiene para el día. Diseñado para las principales divisas y el oro en M5-M15, con una colocación segura para el broker (Stops/Freeze aware), redo
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP London Breakout PRO negocia el primer impulso cuando Europa cede y llega la liquidez de Londres. Construye un rango pre-Londres (servidor 02:00-07:00), comprueba la altura de la caja y el diferencial, y luego publica una ruptura limpia con riesgo fijo. Sin martingala, sin rejilla, sin persecución; una vez llenado, cancela el otro lado y se detiene para el día. Diseñado para las principales divisas y el oro en M5-M15, con una colocación segura para el broker (Stops/Freeze aware), redondeo de l
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP BTC Retest alcista (MT5) EA de largo plazo para BTC. Espera un cierre decisivo por encima de la resistencia , confirma la calidad de la tendencia/volumen, luego coloca un LÍMITE DE COMPRA en el retroceso al nivel roto. Una configuración a la vez. Sin rejilla, sin martingala. Sin DLL/WebRequest. Qué es Un motor de breakout-and-retest para BTC. Construye manijas de resistencia significativas (clusters de cuerpo alto) en un TF más alto, requiere un cierre limpio a través de esa manija, luego com
AP Gold Pro MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
Motor intradía para XAUUSD (Oro). Construye una "caja" de ventana temporal, espera a que se produzca un movimiento decisivo más allá de ella y, a continuación, coloca una orden pendiente para participar en el retroceso. Controles de riesgo estrictos, sin rejilla ni martingala. Cómo funciona Usted define una o varias ventanas horarias (por ejemplo, Londres, Nueva York u horas personalizadas). Tras el cierre de una ventana, el EA comprueba si se ha producido un movimiento limpio más allá de la c
AP Trade Assistant
Allan Graham Pike
Utilidades
AP Trade Manager - Descripción del producto AP Trade Manager es una utilidad compacta y segura para MT5 que convierte su gráfico en una estación de trabajo rápida y disciplinada. Maneja entradas, salidas, parciales, breakeven+, lógica OCO/Bracket, trailing stops y acciones programadas desde un panel limpio que puede acoplar en cualquier lugar. Es puro MQL5 (sin DLL, sin WebRequest), y diseñado para gráficos en vivo. Lo que hace Ejecución con un solo toque. Mercado de compra/venta y los cuatro ti
