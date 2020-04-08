AP Session Boxes Pro
- Indicadores
- Allan Graham Pike
- Versión: 1.4
Cuadros desesión limpios en su gráfico.
Este ligero indicador dibuja las ventanas horarias deAsia,Londres yNueva York directamente en el gráfico, incluyendo losmáximos y mínimos de cada cuadro como líneas discontinuas. Es perfecto para un contexto rápido, planificación de rupturas y capturas de pantalla limpias.
-
Estructura instantánea: vea dónde osciló el mercado durante las sesiones clave.
-
Preparación de rupturas: utilice las líneas de máximos y mínimos como referencia para órdenes pendientes o alertas de sus propias herramientas.
-
Backtest visual: Desplácese hacia atrás y revise el comportamiento de la sesión rápidamente.
-
Compatible con el horario del corredor: Funciona con cualquier símbolo; maneja ventanas que cruzan la medianoche de forma segura.
Qué dibuja
-
Rectángulos rellenos para cada sesión seleccionada (con opacidad y color ajustables).
-
Líneas discontinuasaltas/bajas para cada recuadro.
-
Un recuadro por día y por sesión para un máximo de N días.
Características principales
-
Sólo objetos (sin búferes). Cero lag, cero spam.
-
Ventanas totalmente configurables:hora de inicio/fin :minuto por sesión (hora del servidor).
-
Cross-midnight safe: La sesión asiática puede ir de 00:00 a 08:00 (o cualquier intervalo por encima de medianoche).
-
MTF hi/lo engine: Calcula máximos/mínimos utilizando el marco temporal elegido (por defecto M5).
-
Filtro de cajas: Oculta las cajas más pequeñas queX puntos .
-
Auto-limpieza: Mantiene sólo las cajas recientes (lookback + buffer pequeño).
Entradas (guía rápida)
-
Mostrar sesiones: InpShowAsian / InpShowLondon / InpShowNY
-
Ventanas de sesión (hora del servidor):
StartHour/StartMinute & EndHour/EndMinute por sesión
(por defecto: Asian 00:00-08:00, London 07:00-08:00, NY 13:00-17:00)
-
Marco temporal de Box calc: InpBoxTF (por ejemplo, M5)
-
Días de retrospectiva: InpLookbackDays
-
Colores y estilo: InpAsianColor / InpLondonColor / InpNYColor , InpHiColor / InpLoColor , InpBoxOpacity (0-255)
-
Tamaño mínimo de la caja (puntos): InpMinBoxPoints (0 = mostrar todo)
Modo de empleo
-
Suelte en cualquier gráfico y marco temporal.
-
Ajuste la hora de la sesión ala hora del servidor de subroker.
-
(Opcional) Aumentar InpMinBoxPoints para ocultar los días de bajo rango.
-
Combine con su EA/alertas de ruptura o plan de trading manual.