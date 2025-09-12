BTC Pro Breakdown Pro MT5

BTC Breakdown Pro MT5

La plupart des EAs essaient de trader tous les actifs et toutes les configurations. Au final, ils n’apportent aucune constance. BTC Breakdown Pro MT5 a été créé avec un seul objectif : capturer les plus grandes cassures baissières du Bitcoin avec clarté et contrôle.

Le système attend une cassure avec fort volume, puis recherche un retest propre avant d’entrer. Les trades sont filtrés par la tendance, le risque est contrôlé par des niveaux SL/TP prédéfinis, et les setups sont annulés si le marché reprend le niveau. Tout est basé sur des règles — pas d’hésitation, pas d’émotion.

Caractéristiques clés :

Conçu spécialement pour BTCUSD

Fonctionne sur l’unité de temps M5

Logique claire de cassure + retest avec confirmation de volume

Filtre de tendance via EMA

Ordres en attente annulés automatiquement en cas de reprise ou d’expiration

Gestion du risque avec lots fixes ou risque basé en $

Construit pour MetaTrader 5 (.ex5, sans code source)

Cet EA a été testé dans les marchés haussiers comme baissiers et a montré une performance constante, avec un taux de réussite autour de 50% même en périodes volatiles. Il a également été testé en conditions réelles pour démontrer sa robustesse.

Prix :

$40 par mois

$400 par an (2 mois offerts par rapport au mensuel)

BTC Breakdown Pro MT5 n’est pas conçu pour tout poursuivre. Il est conçu pour se spécialiser. Et ce faisant, il offre aux traders ce qu’ils recherchent vraiment — un outil de trading discipliné et fiable pour le Bitcoin.

Inclus : Renter Pack – Après location, envoyez-moi un message privé via MQL5 pour recevoir le lien privé Google Drive avec le pack complet (Guide de démarrage rapide, Manuel, FAQ, Changelog, etc.).



